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  • «Исузу Соллерс» разрешили расторгнуть специнвестконтракт: УАЗ City так и не появился

«Исузу Соллерс» разрешили расторгнуть специнвестконтракт: УАЗ City так и не появился

20.10.2022 89 0 0

Автомобиль российской марки на базе шасси японской компании Isuzu должен был выйти на рынок ещё в 2021 году, однако реализовать этот проект не удалось.

 

Компания «Соллерс» и японская фирма Isuzu одними из первых в РФ заключили специнвестконтракт (СПИК), соглашение было подписано сторонами ещё в 2018 году. Теперь производители получили одобрение российского правительства на расторжение СПИК. Не исключено, что впоследствии Исузу не только выйдет из совместного предприятия, но и полностью свернёт бизнес в РФ.

На фото: Isuzu NMR85H Elf 5.5 (выпускался на заводе в Ульяновске)

Напомним, в рамках специнвестконтракта СП «Исузу Соллерс» должно было разработать и выпустить новый автомобиль марки УАЗ. Предполагалось, что он получит имя City, а в его основу ляжет шасси Isuzu. Выход этой модели на рынок был запланирован на 2021 год, однако, реализовать этот проект вовремя совместному предприятию так и не удалось. Совокупный объём заложенных на создание УАЗ City вложений составлял 4,96 млрд рублей.

Как отмечает «Коммерсант», в СП думали об отказе от СПИК ещё до начала нынешнего кризиса, ударившего в том числе по российскому авторынку. Как ранее отмечал руководитель «Исузу Рус» Фабрис Горлье, в 2019 году правительство РФ изменило правила компенсаций утильсбора: изначально они гарантировались при наличии СПИК, а затем начали зависеть от уровня локализации. Ещё специнвестконтракт предполагал исполнение обязательств по локализации крупных узлов (к примеру, двигателей), вступление поправок в силу намечено на 2023 год.

На фото: Isuzu D-Max

Межведомственная комиссия по специнвестконтрактам недавно рассмотрела заявку о расторжении СПИК ООО «Исузу Соллерс» – паритетного СП «Соллерс» и Isuzu. Как сообщает издание, в «Исузу Рус» и Минпромторге РФ подтвердили, что решение о расторжении контракта уже принято. 

Согласно нынешним нормам, при расторжении СПИК компания обязана вернуть все полученные от государства льготы. Однако за прошедшее время СП «Исузу Соллерс» не получало компенсаций утильсбора, а также не пользовались льготами по налогам: то есть стороны в итоге ничего не должны будут возвращать РФ в рамках расторжения специнвестконтракта.

На фото: Isuzu MU-X

После расторжения СПИК совместное предприятие может быть ликвидировано: по словам Фабриса Горлье, юрлицо было создано непосредственно под специнвестконтракт, других функций у него нет. Предприятие Isuzu, расположенное в Ульяновске, работает с 2012 года, его производственные мощности рассчитаны на выпуск 5 тыс. машин в год (с весны этого года находится в простое). Модельный ряд включает в себя коммерческую технику на базе шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, импортируемые пикапы D-Max; в феврале стартовали продажи соплатформенного  внедорожника MU-X.

По мнению Сергея Удалова из «Автостата», у Isuzu сейчас, скорее всего, нет определённости по перспективам возобновления выпуска машин в РФ. Вероятно, продолжение работы Исузу в стране находится под вопросом, так как по-прежнему остаются логистические проблемы, а также действуют ограничения со стороны Японии на поставки грузовиков (а значит, прямого импорта тоже ждать не стоит).

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