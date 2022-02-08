В России начали принимать заказы на внедорожник Isuzu MU-X

На нашем рынке новый рамный вездеход предложен с безальтернативным турбодизелем. Пока доступны только две комплектации, во второй половине года гамму должна пополнить «хардкорная» версия от Arctic Trucks.

Российская презентация Isuzu MU-X состоялась в конце января, в ее рамках были раскрыты подробности об оснащении модели, а теперь объявлены и цены. Кроме того, официальные дилеры открыли прием предварительных заявок, старт «живых» продаж намечен на 1 марта.

Напомним, MU-X актуальной генерации дебютировал в 2020-м, он создан на базе рамного пикапа Isuzu D-Max (тот сменил поколение еще в 2019-м). При этом у семиместного внедорожника задний мост с пружинами и дисковые задние тормоза, тогда как у грузовика рессоры и «барабаны». По габаритам MU-X близок к Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: длина модели Isuzu равна 4850 мм, расстояние между осями – 2855 мм. Заявленный дорожный просвет – 235 мм (по картеру заднего моста), глубина преодолеваемого брода – 800 мм.

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В России Isuzu MU-X представлен с турбодизелем 4JJ3, которым оснащается и родственный пикап D-Max: это четырехцилиндровый мотор 3.0, выдающий 190 л.с. и 450 Нм. Пассажирский внедорожник предложен исключительно с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, хотя грузовик еще бывает с «механикой». В РФ Isuzu MU-X имеет полный привод Part-time с понижающим рядом и возможностью принудительной блокировки заднего дифференциала. Объем топливного бака – 80 литров. Межсервисный интервал – 20 тысяч км.



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Для заказа пока доступны только две комплектации. В арсенале базовой Comfort значатся тканевая обивка, ручная регулировка водительского сиденья, двухзонный климат-контроль, задний парктроник, семь подушек безопасности и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. В версии Premium Safety появляются кожаная обивка, электрорегулировки кресла водителя, 9-дюймовый дисплей мультимедиа, передний парктроник и электропривод багажной двери. Кроме того, «богатый» внедорожник оснащен комплексом систем безопасности, в него входят: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, предупреждения о фронтальном столкновении, о выходе из занимаемой полосы движения и о боковом столкновении при выезде задним ходом.



Цена Isuzu MU-X Comfort – от 3 699 000 рублей, версии Premium Safety – от 3 999 000 рублей. Для сравнения, Mitsubishi Pajero Sport с дизелем 2.4 (181 л.с.) и 8АКП сегодня стоит от 3 619 000 до 4 239 000 рублей (2022 года выпуска), а дизельный Toyota Fortuner с «автоматом» (2.8, 200 л.с., 6АКП) обойдется в 3 792 000 – 4 180 500 рублей.



Как и родственный пикап Isuzu D-Max, в Россию внедорожник MU-X поставляют с таиландского завода. Где-то во второй половине года у пассажирского вездехода должна появиться «хардкорная» версия Arctic Trucks с увеличенным до 290 мм дорожным просветом (аналогичное исполнение имеется и у грузовика).