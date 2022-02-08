Новинки ×

В России начали принимать заказы на внедорожник Isuzu MU-X

08.02.2022 659 0 0

На нашем рынке новый рамный вездеход предложен с безальтернативным турбодизелем. Пока доступны только две комплектации, во второй половине года гамму должна пополнить «хардкорная» версия от Arctic Trucks.

 

Российская презентация Isuzu MU-X состоялась в конце января, в ее рамках были раскрыты подробности об оснащении модели, а теперь объявлены и цены. Кроме того, официальные дилеры открыли прием предварительных заявок, старт «живых» продаж намечен на 1 марта.

Напомним, MU-X актуальной генерации дебютировал в 2020-м, он создан на базе рамного пикапа Isuzu D-Max (тот сменил поколение еще в 2019-м). При этом у семиместного внедорожника задний мост с пружинами и дисковые задние тормоза, тогда как у грузовика рессоры и «барабаны». По габаритам MU-X близок к Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: длина модели Isuzu равна 4850 мм, расстояние между осями – 2855 мм. Заявленный дорожный просвет – 235 мм (по картеру заднего моста), глубина преодолеваемого брода – 800 мм.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В России Isuzu MU-X представлен с турбодизелем 4JJ3, которым оснащается и родственный пикап D-Max: это четырехцилиндровый мотор 3.0, выдающий 190 л.с. и 450 Нм. Пассажирский внедорожник предложен исключительно с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, хотя грузовик еще бывает с «механикой». В РФ Isuzu MU-X имеет полный привод Part-time с понижающим рядом и возможностью принудительной блокировки заднего дифференциала. Объем топливного бака – 80 литров. Межсервисный интервал – 20 тысяч км.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Для заказа пока доступны только две комплектации. В арсенале базовой Comfort значатся тканевая обивка, ручная регулировка водительского сиденья, двухзонный климат-контроль, задний парктроник, семь подушек безопасности и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. В версии Premium Safety появляются кожаная обивка, электрорегулировки кресла водителя, 9-дюймовый дисплей мультимедиа, передний парктроник и электропривод багажной двери. Кроме того, «богатый» внедорожник оснащен комплексом систем безопасности, в него входят: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, предупреждения о фронтальном столкновении, о выходе из занимаемой полосы движения и о боковом столкновении при выезде задним ходом.

Цена Isuzu MU-X Comfort – от 3 699 000 рублей, версии Premium Safety – от 3 999 000 рублей. Для сравнения, Mitsubishi Pajero Sport с дизелем 2.4 (181 л.с.) и 8АКП сегодня стоит от 3 619 000 до 4 239 000 рублей (2022 года выпуска), а дизельный Toyota Fortuner с «автоматом» (2.8, 200 л.с., 6АКП) обойдется в 3 792 000 – 4 180 500 рублей.

Как и родственный пикап Isuzu D-Max, в Россию внедорожник MU-X поставляют с таиландского завода. Где-то во второй половине года у пассажирского вездехода должна появиться «хардкорная» версия Arctic Trucks с увеличенным до 290 мм дорожным просветом (аналогичное исполнение имеется и у грузовика).

внедорожник Россия авторынок новинки Isuzu Isuzu MU-X

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Серийный хот-род: стоит ли покупать Plymouth Prowler за 5 миллионов Есть автомобили, которые покупают для получения эмоций от каждодневной езды – например, Peugeot RCZ или Hummer H3. Есть те, что выступают исключительно в роли машины выходного дня – таковы... 409 5 2 08.02.2022
Статьи / Популярные вопросы Автобус, мотоцикл, прицеп: что грозит водителю за езду без требуемой категории прав Водительская жизнь регулярно подкидывает новые условия и ситуации. Купили вы, например, новый большой пикап или внедорожник – а он, оказывается, попадает в категорию С. Или появилась необход... 3434 0 2 07.02.2022
Статьи / Гаджеты За лазером следим в оба глаза! Обзор комбо-устройства iBOX Alta LaserScan Signature Dual При покупке радар-детектора или комбо-устройства мы редко обращаем внимание на характеристики лазерного приемника, поскольку подобных радаров на дорогах достаточно мало. Однако в последнее в... 528 0 1 07.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 16061 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 14900 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 14016 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings