Пикап Isuzu D-Max нового поколения предложен в России в «хардкорной» версии от Arctic Trucks

Тюнингованные грузовики будут продавать официальные дилеры Isuzu, так что все доработки сертифицируют и внесут в ОТТС. Изменений много, но двигатель перешел со стандартной модели.

Грузовик D-Max третьего поколения добрался до России с опозданием, зато представленный лишь минувшим летом «хардкорный» вариант AT35 уже доступен для заказа в нашей стране. Напомним, модификация для экстремального бездорожья разработана исландской компанией Arctic Trucks, такое исполнение было и у предыдущего пикапа Isuzu. При этом, как и прежде, у нас D-Max AT35 будет сертифицирован в качестве отдельной модели локальной сборки: грузовики переделывает российское подразделение Arctic Trucks. А продажей «хардкорных» пикапов займутся местные дилеры Isuzu.

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Итак, у нового D-Max AT35 усилена конструкция рамы, кузов приподнят на 20 мм, передняя подвеска – на 10 мм (с помощью алюминиевых проставок под пружинами). Пикап имеет легкосплавные колеса с шинами размера 315/70 R17, расширители колесных арок и бамперов, иные подкрылки и брызговики, плюс калибратор спидометра (из-за увеличенного внешнего диаметра колес). Дорожный просвет Isuzu D-Max AT35 составляет 273 мм вместо 235/240 мм у стандартного пикапа. Угол въезда – 35 градусов, угол съезда – 29,7 градуса.



Среди опций – пневматическая блокировка переднего дифференциала, усиленная подвеска, шноркель в цвет кузова, дополнительная алюминиевая защита днища, электрическая лебедка (как спереди, так и сзади) и топливный бак на 140 литров.



Двигатель такой же, как у исходного пикапа: в России новый Isuzu D-Max доступен только с четырехцилиндровым турбодизелем 3.0, выдающим 190 л.с. и 450 Нм. Мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», у всех версий жестко подключаемый полный привод.

Исполнение AT35 предусмотрено для любого D-Max (у нас пикап доступен с полуторной или двойной кабиной), а вот цены экстремальной версии официально не объявлены – российским клиентам пока предлагается только оставить заявку. Обычный грузовик с полуторной кабиной сегодня стоит от 2 760 000 рублей, четырехдверный пикап обойдется минимум в 2 860 000 рублей.

