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  • Новый Isuzu D-Max: версия AT35 для экстремального бездорожья и самосвал

Новый Isuzu D-Max: версия AT35 для экстремального бездорожья и самосвал

31.08.2021 737 0 3

Пикап Isuzu D-Max третьего поколения обзавёлся двумя новыми версиями, премьера которых прошла в рамках выставки коммерческих автомобилей в британском Бирмингеме. Оффроудная версия AT35 появится и в России.

 

«Третий» Isuzu D-Max дебютировал в Таиланде осенью 2019 года, но до России добрался только весной 2021-го. Конструктивные особенности этой машины мы подробно разбирали в отдельном материале, где и анонсировали появление в нашей стране экстремальной версии пикапа, по традиции созданной в сотрудничестве с исладнской компанией Arctic Trucks, что специализируется на доработке пикапов разных мерок для сурового бездорожья.

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Тюнингованные пикапы D-Max будут продаваться через официальных дилеров Isuzu, то есть все доработки будут сертифицированы и внесены в ОТТС. Живая премьера Isuzu D-Max AT35 нового поколения только что прошла в Бирмингеме, но пока это опытный образец, производство и продажи начнутся только в следующем году. Цена не объявлена, технических подробностей немного: известно, что автомобиль получил усиленную подвеску с амортизаторами Bilstein, увеличенный дорожный просвет, 35-дюймовые «зубастые» шины, расширенную колею и расширители колёсных арок на кузове. На российском сайте Isuzu анонсированы также дуга безопасности в кузове, защита двигателя и кенгурятник.

Силовой агрегат тюнеры оставили нетронутым. В России, напомним, D-Max предлагается с 3,0-литровым турбодизелем (190 л.с., 450 Нм), в пару которому положена 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый гидромеханический «автомат». Полный привод в любом случае выполнен по схеме парт-тайм, с жёстко подключаемым передним мостом. В раздатке есть понижающая передача (2,482), а в заднем мосту — принудительная блокировка дифференциала.

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Самосвал на базе нового D-Max — это уже чисто британская премьера, подготовленная фирмой TGS из Бристоля. За основу взят пикап с полуторной кабиной, стоковый кузова демонтирован и вместо него установлен новый, более лёгкий алюминиевый кузов на электрогидравлическом подъёмном механизме с дистанционным управлением. Вместо стандартной рессорной подвески для лучшей плавности хода установлены пневмостойки VB Tech. Полная масса автомобиля увеличена с 3100 до 3500 кг. Это конверсия также будет предлагаться через официальных дилеров Isuzu.

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