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  • Новый Isuzu D-Max стартует в России: после смены поколений пикап заметно подорожал

Новый Isuzu D-Max стартует в России: после смены поколений пикап заметно подорожал

01.04.2021 187 1 0

На нашем рынке грузовик японской марки по-прежнему представлен с полуторной или двойной кабиной и только с топовым дизелем. На выбор предлагаются пять комплектаций.

 

На своей производственной родине – в Таиланде – пикап Isuzu D-Max третьей генерации дебютировал еще в 2019-м, в прошлом году модель добралась до Австралии и Европы, а теперь дан старт продажам и в России. Напомним, грузовик переехал на новую рамную платформу и обрел современные системы помощи, внутри стало просторнее, плюс в салоне применяются более качественные материалы отделки, а рулевая колонка теперь регулируется по высоте и по вылету (у предшественника – только по высоте). Заявленный дорожный просвет российской версии – 235 или 240 мм, глубина преодолеваемого брода – 800 мм (было 600 мм).

В России новый D-Max, как и прежде, доступен только с четырехцилиндровым турбодизелем 3.0 (в других странах еще есть дизель 1.9 мощностью 150-163 л.с.), при этом мотор модернизировали, он теперь носит индекс 4JJ3: отдача выросла со 177 до 190 л.с., максимальный крутящий момент – 450 Нм. Двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» (АКП – от Aisin), у всех вариантов имеется жестко подключаемый полный привод, вдобавок уже «в базе» есть электромагнитная блокировка заднего дифференциала.

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Пикап представлен в пяти комплектациях, и только у самого дешевого D-Max полуторная кабина, а грузоподъемность этой версии – 1045 кг. У остальных исполнений – двойная кабина, грузоподъемность – от 955 до 1000 кг. Цена D-Max Extended начинается с отметки в 2 760 000 рублей, D-Max Double стоит от 2 860 000 рублей. Отметим, в конце прошлого года грузовик второго поколения с полуторной кабиной стоил от 2 299 000 рублей, с двойной – от 2 390 000 рублей (цены машин 2020 модельного года). 

Цены и комплектации нового Isuzu D-Max

Комплектация

3.0, 190 л.с., 6МКП

3.0, 190 л.с., 6АКП

Business (полуторная кабина)

от 2 760 000 рублей

-

Space (двойная кабина)

от 2 860 000 рублей

-

Comfort (двойная кабина)

от 2 950 000 рублей

от 3 100 000 рублей

Premium (двойная кабина)

от 3 250 000 рублей

от 3 400 000 рублей

Premium Safety (двойная кабина)

-

от 3 550 000 рублей

В список оборудования базового D-Max Business входят: шесть подушек безопасности, кондиционер, обогрев и электропривод зеркал, датчики дождя и света, система стабилизации и подогрев передних сидений, а бамперы такого пикапа окрашены в черный. Версия Space отличается только тем, что у нее двойная кабина. Начиная с варианта Comfort, появляются окрашенные в цвет кузова бамперы, круиз-контроль, мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином и камера заднего вида. 

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D-Max Premium – это еще хромированный декор снаружи, задний парктроник, светодиодная оптика, кожаный салон и двухзонный климат-контроль. Наконец, в арсенале версии Premium Safety значатся мультимедиа с 9-дюймовым экраном, коленная подушка безопасности водителя, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, предотвращения столкновений, контроля «слепых» зон и слежения за разметкой.

Для сравнения: Mitsubishi L200 со 154-сильным дизелем 2.4 и «механикой» сегодня стоит от 2 429 000 рублей (2021 модельного года), а Toyota Hilux с дизелем 2.4 (150 л.с.) и 6МКП обойдется минимум в 2 761 000 рублей.

Между тем прежний Isuzu D-Max в 2020-м нарастил продажи в России: реализовано 498 пикапов против 285 единиц годом ранее. Конкуренты «в минусе», но они гораздо популярнее. Так, Mitsubishi L200 в прошлом году разошелся по РФ тиражом в 1443 экземпляра (-28%), результат Toyota Hilux – 2580 штук (-19%).

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1 комментарий
01.04.2021 21:08
RFR 17

Почти 3 ляма за этого урода...Вы совсем там рехнулись...

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