Toyota обновила пикап Hilux: дизель стал мощнее, а коробки передач остались прежними

Продажи «посвежевшего» грузовичка в Восточной Европе начнутся в июле текущего года, а до дилеров в западной части Старого света модель доберётся не раньше осени.

Выпуск актуального восьмого поколения Toyota Hilux стартовал в 2015 году, пару лет спустя модель обновили. Теперь, в 2020-ом, пришло время очередного рестайлинга, причём японская компания решила не ограничиваться простой корректировкой внешности и салона: изменилась в том числе и «начинка». «Посвежевший» пикап дебютировал в Таиланде – на местном заводе Toyota налажено производство автомобиля. Отсюда машины отправляют в страны Юго-Восточной Азии, а также в Австралию.



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Экстерьер Hilux обновили за счёт иной формы решётки радиатора (с чёрной или хромированной окантовкой в зависимости от версии), изменённого бампера, а также другой головной оптики с новой графикой и светодиодными ходовыми огнями. Задняя часть пикапа осталась практически прежней, модели поменяли только фонари (которые теперь тоже стали светодиодными). Палитра цветов для окраса кузова пополнилась новыми красным, синим и бронзовым «металликом». Кроме того, автомобиль получил чёрные колёсные диски размером 18 дюймов.



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Салон рестайлингового Toyota Hilux оснастили переработанной мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с восьмидюймовым сенсорным экраном (диагональ осталась прежней), у которого по обеим сторонам располагаются физические кнопки. Приборная панель осталась аналоговой, но в центр встроили небольшой цифровой экран (4,2 дюйма). Опционально доступна акустическая систему JBL с девятью динамиками. Топовые версии пикапа оснастили комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense, который включает в себя функции предупреждения о возможном столкновении и слежения за полосой движения, а также круиз-контроль.



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Есть изменения и в моторной гамме. Так, Toyota оснастила обновлённый Hilux модернизированным дизелем 1GD-FTV объёмом 2,8 литра: его отдача теперь составляет 204 л.с. (вместо 177 л.с. у актуального грузовичка), а максимальный крутящий момент вырос с 450 до 500 Нм. На разгон с места до «сотни» такому пикапу нужно 10 секунд (нынешняя версия это упражнение делает за 12,8 секунды). Также в линейке останется «младший» 150-сильный дизель 2GD-FTV объёмом 2,4 литра (400 Нм). Коробки передач в ходе рестайлинга не поменялись – по-прежнему предлагаются шестиступенчатый «автомат» и шестискоростная «механика».

В Toyota пересмотрели подвеску Hilux: изменили настройку амортизатора, поменяли втулки и улучшили конструкцию пружин. Помимо этого, максимальная грузоподъёмность рестайлинговых полноприводных машин с автоматической коробкой передач теперь такая же, как и у версий с «механикой» – 3500 кг. Грузоподъёмность версий пикапа с колёсной формулой 4x2 составляет 2800 кг.



На фото: обновлённый Toyota Hilux (версия для Таиланда) 1 / 3 На фото: обновлённый Toyota Hilux (версия для Таиланда) 2 / 3 На фото: обновлённый Toyota Hilux (версия для Таиланда) 3 / 3

Продажи обновлённого Toyota Hilux в Таиланде стартуют уже в текущем месяце, в июле автомобиль доберётся до Восточной Европы, в августе – до Австралии. Дилеры Западной Европы получат пикап в октябре. Пока что раскрыты цены новинки только для Таиланда: минимальный ценник равен 544 000 тайских бат (эквивалентно примерно 1,19 млн рублей), топовая версия стоит 1 239 000 бат (2,7 млн рублей).

В российской линейке Toyota присутствует актуальный пикап Hilux, вероятно, к нам привезут и обновлённую версию (правда, сроки компания пока не называет). По итогам 2019 года модель разошлась на нашем рынке тиражом 3180 шт. Для сравнения, результат Volkswagen Amarok за тот же период – 693 шт. Цены нынешнего Хайлюкса в РФ стартует с отметки 2 382 000 рублей.

