Российский рынок автомобилей в целом чувствует себя «не очень», и в очередной раз повышается утилизационный сбор, что осложняет жизнь импортным нишевым моделям. Например, Skoda из-за этого отказалась от продаж универсала Octavia, которую стало совсем невыгодно возить из Европы. Isuzu же выводят на крайне маленький российский рынок пикапов, где приходится биться с L200, Hilux и не только, новое поколение своего D-Max. Много ли в нём действительно нового и есть ли шансы на рыночный успех?

Российский рынок против рынка Юго-Восточной Азии​

Японская марка Isuzu, известная в первую очередь своими среднетоннажными грузовиками, пришла в Россию 15 лет назад. Но во многих регионах планеты бестселлерами и визитной карточкой марки стали пикапы, которые вполне успешно борются за первое место в сегменте с самыми именитыми брендами. Конечно, речь не идет о рынке США: как никто не может побить Стивена Сигала (в роли кока Кейси Райбека) на камбузе, так и на домашней кухне пикапов никто пока даже близко не может подойти к цифрам продаж пикапов «Большой Тройки», в которой абсолютным лидером является Ford со своей моделью F-150.

Но, например, в Таиланде, где расположен главный завод по производству пикапов Isuzu, марка вот уже много лет соревнуется с продукцией Toyota, и соревнуется очень успешно: в погоне за кошельками покупателей пикапов модели D-Max и Hilux идут буквально голова к голове, причем порой пикапы Isuzu вырываются вперед. Абсолютные цифры продаж обеих марок колеблются около показателя порядка 130 тысяч единиц в год, и это в одном только Таиланде!



Однако D-Max и построенный на его базе и унифицированный с этой моделью внедорожник MU-X неплохо чувствуют себя не только в Таиланде. Эти модели вполне успешны в Малайзии, на Ближнем Востоке, в ЮАР… В Австралии с ее скромным населением в 25 миллионов человек в позапрошлом году было продано 16 892 пикапа D-Max (при этом доля рынка в этом сегменте составила 8,9 %), а MU-X обогнал по продажам Mitsubishi Pajero Sport (8419 проданных автомобилей против 6477) и занял третью строчку рейтинга сегмента, общий объем которого составил 105 224 автомобилей.



Isuzu MU-X 2019–н.в.

У нас в стране ситуация выглядит совершенно иначе. Бум пикапов начался в конце нулевых, когда заградительные пошлины поставили барьер перед потоком подержанных внедорожников из Европы, Японии и США. Большинство покупателей этих автомобилей останавливали на них свой выбор не потому, что им был нужен именно пикап, а потому, что искали возможность приобрести новый рамный автомобиль с приводом 4х4 с достаточным уровнем комфорта. Этот бум продолжался вплоть до 2014 года: в 2012-2014 годах россияне ежегодно приобретали более 24 тысяч новых машин.

Однако затем введение утилизационного сбора подтянуло цены на пикапы к уровню цен рамных внедорожников на их базе, а кризис и падение уровня доходов предопределили радикальное снижение спроса на автомобили этого сегмента, и это испытание выдержали далеко не все марки.

В 2015-м Nissan прекратил продажи моделей Navara и NP300, во Владивостоке остановилась сборка SsangYong Actyon Sports, а в 2019-м нас покинул Fiat Fullback. Пикапов Nissan Navara в 2020-м году у нас в стране было продано лишь 8812 единиц…



Isuzu D-Max 2010



Меняется и структура предложения по маркам в рамках самого сегмента. Если в прошлом году мы видели отчетливую группу премиальных моделей, ориентированных на весьма состоятельного покупателя (ее составили VW Amarok и Mercedes X-class), то в нынешнем году, похоже, обе эти модели покинут российский рынок. Соответственно, их место займут «середняки» Toyota Hilux и Mitsubishi L200.

Ну а на нижних ступеньках ценовой шкалы, где расположились модели, ориентированные на «профессиональную» эксплуатацию и корпоративного клиента, останутся UAZ PickUp и две модели из поднебесной, JAC T6 и вернувшийся Haval Wingle (правда, раньше эти автомобили продавались под маркой Great Wall). А что же Isuzu?



Пикапы D-Max пришли в Россию относительно недавно, в конце 2016 года. В начале 2017-го я делал большой и подробный тест этого автомобиля, где со всем тщанием попытался рассказать о его достоинствах и недостатках. Так вот, тогда, в 2017, я предрекал, что особо радужного будущего для модели ожидать не приходится: сочетание достаточно высокой цены, откровенно грузовых повадок и слабо развитой дилерской сети с отсутствием наработанной репутации на рынке гражданских внедорожников (напомню, речь идет о России, куда внедорожники Isuzu никогда официально не поставлялись) не позволяют бренду на равных конкурировать с Toyota и Mitsubishi.



Но в Isuzu не предавались унынию и всерьез занялись развитием дилерской сети (при этом ставка была сделана на сотрудничество с мультибрендовыми салонами, занимающимися японскими и европейскими марками). Кроме того, был осуществлен рестайлинг, в ходе которого 163-сильный 2,5-литровый дизель 4JK1 сменил 177-сильный 4JJ1 объемом 3 литра. В итоге продажи D-Max устойчиво росли год от года и в 2020-м вплотную подтянулись к отметке 500 (в прошлом году было продано 498 пикапов D-Max). Нужно было идти дальше.



Isuzu D-Max '2019–н.в.

Так что решение сертифицировать в РФ и начать продажи следующего, третьего поколения D-Max, появившегося на мировых рынках два года назад, выглядит вполне логичным. Что же представляет собой новый автомобиль, официально представленный журналистам 4 февраля?



Суть обновления

В пресс-релизе написано, что «смелая, агрессивная концепция дизайна отражает мощь и спортивный характер модели, новая светодиодная оптика, измененная решетка радиатора, широкий покатый капот и агрессивный передний бампер добавляют образу брутальности, а четкие боковые линии кузова и спортивная линия бокового остекления в треть высоты кузова создают ощущение постоянного движения вперед. Лаконичный дизайн панели заднего борта и бампера с интегрированной подножкой символизирует удобство и практичность грузовой платформы автомобиля»…



Со всеми этими утверждениями вполне можно согласиться. Вместе с тем интегрированные бамперы явственно свидетельствуют о дрейфе модели от чисто грузового, утилитарного направления в сторону престижных и комфортабельных универсальных автомобилей, предназначенных в первую очередь для активного отдыха.



Кузов пикапа по-прежнему покоится на солидной раме лестничного типа, но если сравнить ее с рамой D-Max предыдущего поколения, то легко можно найти два главных отличия. Во-первых, сечение продольных лонжеронов закрытого типа выросло в ширину на 34 %, а в высоту – на 14 %. В средней части рамы появилась дополнительная восьмая поперечина, которая должна повысить безопасность при боковом ударе, а в конструкции силовой структуры кузова широко использованы высокопрочные стали. Это позволило повысить механическую прочность кузова на кручение, одновременно уменьшив его вес.



Сам автомобиль стал на 45 мм ниже и на 30 мм короче второго поколения, однако грузовая платформа слегка подросла в размерах: длина увеличилась на 40 мм, высота борта – на 10 мм, а вот ширина осталась прежней, равной 1530 мм. При этом Isuzu козыряет самой высокой в рамках класса грузоподъемностью: 950 кг для вариантов с четырехдверной и 1050 кг для версии с полуторной кабиной.



Что касается пассивной безопасности, то у D-Max в активе – 5 звёзд, полученные не где-нибудь в Китае или Латинской Америке, а в Европе на тестах EuroNCAP.

Безопасность водителя оценена как «полностью зелёная», в то время как у заднего пристегнутого пассажира была снижена оценка из-за риска повреждения грудной клетки. Для сравнения: у L200 звёзд 4, а у Hilux – от 3 до 5 в зависимости от комплектации.



Под капотом новинки – трехлитровый турбодизель 4JJ3 мощностью 190 л.с. Он не только мощней своего предшественника 4JJ1, но и обладает существенно лучшей характеристикой крутящего момента. Максимальные 450 нм доступны в диапазоне от 1600 до 2600 оборотов, а момент, превышающий 400 нм, – от 1300 до 3200 оборотом в минуту. В паре с этим двигателем может работать либо механическая 6-ступенчатая коробка Isuzu, либо проверенная автоматическая 6-ступенчатая гидромеханика Aisin.



Серьезные заявки сделаны и в плане улучшения внедорожных характеристик. Во-первых, автомобиль получил штатную блокировку заднего дифференциала, а во-вторых, глубина преодолеваемого брода выросла до 800 мм. Этого удалось достичь за счет изменения схемы забора воздуха в подкапотном пространстве и вывода вентиляции картеров на достаточную высоту. Позволю себе напомнить, что для таких профессиональных покорителей бездорожья, как УАЗ Хантер и старый добрый Defender, этот показатель был равен 500 мм. И 240 мм дорожного просвета также обещают вполне приличную проходимость как на сложном рельефе, так и на слабых грунтах, и в снегу.

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Есть изменения и в конструкции подвески. Общая архитектура осталась прежней, но более высокое расположение крепления верхнего рычага передней подвески должно уменьшить крены в поворотах и обеспечить должную стабильность на дороге, а новые трехлистовые задние рессоры – позволить пассажирам второго ряда путешествовать с должным комфортом, причем без всякого ущерба в плане грузоподъемности.



Еще в большей степени изменения, приближающие пикап к комфортабельным среднеразмерным внедорожникам, ощущаются в салоне автомобиля. Рулевая колонка наконец получила регулировку не только по наклону, но и по вылету, водительское сиденье – регулируемый поясничный подпор и возможность изменения угла наклона подушек.



Насыщенность «опциями комфорта» выросла до вполне современного уровня. Для покупателей нового D-Max предусмотрен двухзонный климат-контроль, медиасистема с сенсорным экраном (размер диагонали – 7” или 9”, поддержка Apple CarPlay, Android Auto, Mirrorlink и Miracast), 8 передних и задних датчиков парковки в сочетании с камерой заднего вида (для пикапов с их огромным задним свесом все это особенно актуально), датчики дождя и света, стеклоочистители со встроенными форсунками, возможность удаленного запуска двигателя с расстояния до 20 метров, приветственный свет и автоматические замки дверей. За сохранность водителя и пассажиров в случае ДТП отвечают 6 или 7 подушек безопасности (их количество зависит от комплектации). К услугам обитателей салона – множество емкостей для хранения всяческих мелочей, включая фирменные выдвижные «подстаканники с тайничками» и закрывающуюся нишу для документов под ветровым стеклом.



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Обивка сидений – «обычная» ткань, «улучшенная» ткань или комбинация искусственной и натуральной кожи. Топовая комплектация Premium Safety помимо всего этого получила еще и практически полный набор электронных помощников водителя: адаптивный круиз-контроль, систему ограничения максимальной скорости, систему помощи в повороте, систему предупреждения о выходе из полосы движения, систему предупреждения о фронтальном столкновении и автономного торможения в экстренной ситуации, а также систему защиты от ошибочного нажатия педали газа.



Словом, оснащение достойное, вопрос – какой ценой. Однако цены на новинку будут объявлены ближе к началу продаж, которое намечено на апрель. И у меня уже, как говорится, руки чешутся под водительскими перчатками. Очень уж хочется попробовать автомобиль на ходу и убедиться, что «грузовые» ощущения, которые я испытывал за рулем второго D-Max, остались в прошлом.



Ну а пока можно сказать несколько слов о комплектациях. В нижней части линейки расположились минимальные комплектации Business (с полуторной кабиной) и Space (с четырехдверной кабиной). Они оснащаются только механической коробкой, предназначены для сугубо утилитарного применения и ориентированы на корпоративных клиентов. Следующая комплектация, Comfort, может оснащаться как механикой, так и автоматом, и может заинтересовать индивидуальных владельцев. Комплектация Premium еще выше по уровню оснащенности, однако и там сохраняется возможность выбрать не только автомат, но и механику! Ну а топовая Premium Safety предлагается только с автоматической коробкой.



Есть и еще один важный момент, о котором шел разговор на презентации. В компании обещают, что вместе с выходом на рынок автомобиль получит и широкий спектр сертифицированных аксессуаров – крышек и «кэбов», закрывающих грузовую платформу, пластиковых вкладышей, защищающих ее металлические панели, фаркопов, подножек… И все эти аксессуары будут внесены в сертификат. Продолжится и сотрудничество с компанией Arctic Trucks, которая подготовила версию нового D-Max для экстремальных внедорожных путешествий с модифицированной подвеской, позволяющей установить грязевую резину увеличенной размерности, лебедкой и шноркелем. И весь этот внедорожный тюнинг также получил официальную сертификацию!

Но самое интересное – впереди. В частной беседе Фабрис Горлье сказал, что в следующем году компания планирует вывести на российский рынок и построенный на базе D-Max внедорожник MU-X, и что предназначенные для сертификационных испытаний образцы уже прибыли в Россию.