Новинки ×
  • У обновлённых Toyota Fortuner и Hilux будет более мощный дизель в России

У обновлённых Toyota Fortuner и Hilux будет более мощный дизель в России

27.07.2020 292 0 0

Компания Тойота сертифицировала посвежевшие рамные пикап и внедорожник для российского рынка. Наши версии тоже получили форсированный турбодизель 2.8, а вот будут ли в РФ продавать новые топовые исполнения – пока неизвестно.

 

Премьера рестайлинговых родственных грузовика Hilux и внедорожника Fortuner состоялась в минувшем месяце в Таиланде. Напомним, обеим моделям подправили дизайн экстерьера и интерьера. Вдобавок для рамных Toyota был модернизирован турбодизель 1GD-FTV 2.8: мощность увеличили со 177 до 204 л.с., крутящий момент вырос с 450 до 500 Нм, плюс у него доработали систему охлаждения. А сегодня стало известно о том, что посвежевшие машины готовятся выйти на наш рынок – в базе Росстандарта появились обновленные Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документам, у российских версий дизель 1GD-FTV тоже стал мощнее, хотя для РФ отдача выросла до 200 л.с. (точнее, до налоговыгодных 199,86 л.с., крутящий момент – те же 500 Нм, что и у тайских вариантов). Как и раньше, дизельный мотор 2.8 в РФ будет сочетаться только с шестиступенчатым «автоматом» (заводской индекс AC60F).

Обновленный Toyota Fortuner, версия для Таиланда
1 / 3
Обновленный Toyota Fortuner, версия для Таиланда
2 / 3
Обновленный Toyota Fortuner, версия для Таиланда
3 / 3

Нашему Fortuner также положен прежний бензиновый двигатель 2TR-FE 2.7 (166 л.с., 245 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» (R151F) или той же 6АКП. А пикап Hilux, помимо мотора 2.8, оснащается дизелем 2GD-FTV 2.4, выдающим 150 л.с. и 400 Нм, этот двигатель комплектуется 6МКП (RC60F). Кстати, в ОТТС грузовика давно указан и бензиновый мотор с пятиступенчатой «механикой», но Тойота такую версию у нас не продает.

В Россию автомобили все так же будут поставлять с тайского завода компании, в продаже рестайлинговые модели, вероятно, появятся до конца текущего года.

Обновленный Toyota Hilux, версия для Таиланда
1 / 2
Обновленный Toyota Hilux, версия для Таиланда
2 / 2

Между тем в Азии у Fortuner еще появилась новая топовая комплектация Legender, ее особенности – иное оформление передка, двухцветная окраска и расширенный список оборудования. А для Европы анонсирован особый посвежевший Hilux – Invincible, это тоже богатое исполнение со своим дизайном. Пока неизвестно, доберутся ли такие версии до российского рынка.

Toyota Fortuner Legender для Таиланда и Hilux Invincible для Европы
1 / 2
Toyota Fortuner Legender для Таиланда и Hilux Invincible для Европы
2 / 2

В прошлом году в РФ было реализовано 4776 внедорожников Toyota Fortuner, что на 19% меньше по сравнению с 2018-м. Пикап Hilux в 2019-м разошелся тиражом в 3180 экземпляров – на 10 штук меньше, чем годом ранее. Для сравнения, Mitsubishi в 2019-м реализовала в России 6909 внедорожников Pajero Sport, но пикап L200 отстал от грузовика Тойоты — реализовано 2019 штук (-33%).

пикап внедорожник Россия авторынок новинки Toyota Toyota Hilux Toyota Fortuner

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Не только кирпич: под какие знаки запрещено ехать на автомобиле и чем это чревато Мы уже касались темы знаков запрета движения, когда рассказывали, кому и когда можно проезжать под знаки «Въезд запрещен» и «Движение запрещено». Однако ими список знаков, под которые запре... 632 0 1 27.07.2020
Статьи / История В честь Победы: 75 лет развития автобронетехники СССР и России в парадах на Красной площади В этой статье приведены краткие сведения о развитии колёсной автобронетанковой техники за период 1945-2020 год, источником которых являлись регулярные военные парады в разных городах Советск... 868 0 1 26.07.2020
Статьи / Практика Кузовной цех во дворе: тест советского сварочного аппарата с питанием от бортсети Автомобильная сварочная приставка АСП-1 производства АвтоВАЗа – экзотический аксессуар и для своего времени, и тем более – для нынешнего. Сварочный аппарат, питающийся напрямую от бортовой с... 8731 0 17 24.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 41711 6 136 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 41138 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 31889 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings