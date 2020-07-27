У обновлённых Toyota Fortuner и Hilux будет более мощный дизель в России

Компания Тойота сертифицировала посвежевшие рамные пикап и внедорожник для российского рынка. Наши версии тоже получили форсированный турбодизель 2.8, а вот будут ли в РФ продавать новые топовые исполнения – пока неизвестно.

Премьера рестайлинговых родственных грузовика Hilux и внедорожника Fortuner состоялась в минувшем месяце в Таиланде. Напомним, обеим моделям подправили дизайн экстерьера и интерьера. Вдобавок для рамных Toyota был модернизирован турбодизель 1GD-FTV 2.8: мощность увеличили со 177 до 204 л.с., крутящий момент вырос с 450 до 500 Нм, плюс у него доработали систему охлаждения. А сегодня стало известно о том, что посвежевшие машины готовятся выйти на наш рынок – в базе Росстандарта появились обновленные Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документам, у российских версий дизель 1GD-FTV тоже стал мощнее, хотя для РФ отдача выросла до 200 л.с. (точнее, до налоговыгодных 199,86 л.с., крутящий момент – те же 500 Нм, что и у тайских вариантов). Как и раньше, дизельный мотор 2.8 в РФ будет сочетаться только с шестиступенчатым «автоматом» (заводской индекс AC60F).

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Нашему Fortuner также положен прежний бензиновый двигатель 2TR-FE 2.7 (166 л.с., 245 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» (R151F) или той же 6АКП. А пикап Hilux, помимо мотора 2.8, оснащается дизелем 2GD-FTV 2.4, выдающим 150 л.с. и 400 Нм, этот двигатель комплектуется 6МКП (RC60F). Кстати, в ОТТС грузовика давно указан и бензиновый мотор с пятиступенчатой «механикой», но Тойота такую версию у нас не продает.



В Россию автомобили все так же будут поставлять с тайского завода компании, в продаже рестайлинговые модели, вероятно, появятся до конца текущего года.

Обновленный Toyota Hilux, версия для Таиланда 1 / 2 Обновленный Toyota Hilux, версия для Таиланда 2 / 2

Между тем в Азии у Fortuner еще появилась новая топовая комплектация Legender, ее особенности – иное оформление передка, двухцветная окраска и расширенный список оборудования. А для Европы анонсирован особый посвежевший Hilux – Invincible, это тоже богатое исполнение со своим дизайном. Пока неизвестно, доберутся ли такие версии до российского рынка.



Toyota Fortuner Legender для Таиланда и Hilux Invincible для Европы 1 / 2 Toyota Fortuner Legender для Таиланда и Hilux Invincible для Европы 2 / 2

В прошлом году в РФ было реализовано 4776 внедорожников Toyota Fortuner, что на 19% меньше по сравнению с 2018-м. Пикап Hilux в 2019-м разошелся тиражом в 3180 экземпляров – на 10 штук меньше, чем годом ранее. Для сравнения, Mitsubishi в 2019-м реализовала в России 6909 внедорожников Pajero Sport, но пикап L200 отстал от грузовика Тойоты — реализовано 2019 штук (-33%).

