Toyota Fortuner обновили начинку и добавили новую богатую версию

Японская компания начала продажи Fortuner актуального второго поколения в 2015 году. Этот автомобиль базируется на той же «тележке», что и нынешний пикап Hilux восьмой генерации – IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle). Теперь, спустя пять лет, Toyota решила обновить SUV. Автомобилю «освежили» внешность, салон, а также «перетряхнули» моторную гамму по аналогии с представленным также сегодня рестайлинговым Hilux.



На фото: обновлённый Toyota Fortuner

В ходе обновления Toyota Fortuner получила радиаторную решётку с иным узором, светодиодную головную оптику (раньше такие фары были доступны только за дополнительную плату), другой передний бампер со встроенными светодиодными горизонтальными линиями поворотников. Задний бампер тоже изменили, фонари стали диодными, кроме того, в арсенале колёсных дисков появились 18-дюймовые «катки» с новым дизайном.



У рестайлингового Toyota Fortuner появилась новая топовая комплектация – Legender. От менее дорогих версий она визуально отличается оптикой, иной радиаторной решёткой, большим воздухозаборником в переднем бампере и наличием поворотников в виде бегущей строки. Размер его колёс составляет 20 дюймов, а у кузова двухцветная окраска с декоративными элементами чёрного цвета.



Интерьер Fortuner тоже получил порцию изменений. Так, внедорожник оснастили новой мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным экраном (у текущей версии диагональ – 7 дюймов), с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Помимо этого, отображение шкал приборов стало другим и изменилась графика дисплея на приборной панели. В свою очередь, версию Legender отличает двухцветная отделка, контурная подсветка, акустическая система JBL и экран мультимедиа размером 9 дюймов; также имеются функция беспроводной зарядки для смартфонов и камеры кругового обзора.



На фото: Toyota Fortuner в версии Legender

Отметим, основными рынками сбыта Toyota Fortuner являются страны Юго-Восточной Азии и Австралия. Производство автомобиля налажено на нескольких площадках, в том числе в Таиланде (на этой же площадке производится и пикап Hilux). Здесь в моторной гамме модели по-прежнему есть только дизели. Однако «старший» из них, объёмом 2,8 литра, модернизировали: теперь его отдача равна 204 л.с. вместо 177 л.с. у актуального кросса, максимальный крутящий момент увеличился с 450 до 500 Нм. Базовый двигатель – объёмом 2,4 литра – трогать не стали, его мощность всё также составляет 150 л.с., а крутящий момент – 400 Нм. Коробка передач осталось той же – шестиступенчатый автомат. Привод может быть задним или полным. В рамках обновления внедорожнику увеличили допустимую массу буксируемого прицепа до 3100 кг (у нынешней версии – 2800 кг).



Продажи рестайлингового SUV в Таиланде начнутся позже в текущем месяце, пока что дилеры собирают заявки. Топовую комплектацию Legender придётся подождать до августа. Уже известны цены новинки: покупка самого доступного обновлённого внедорожника обойдётся минимум в 1 319 000 тайских бат (эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по текущему курсу), а минимальный ценник модели в исполнении Legender равен 1 564 000 бат (3,4 млн рублей).



На сегодняшний день Fortuner есть и в российской линейке Toyota, его продажи на нашем рынке стартовали в 2017 году. Цены на этот автомобиль сейчас начинаются с отметки 3 171 000 рублей. Вероятно, позже к нам приедет и обновлённая версия модели. За 2019 год дилеры реализовали в РФ 4776 машин, что на 18,8% меньше, чем годом ранее. Бестселлером среди SUV бренда остаётся RAV4, который за прошлый год разошёлся тиражом 30 627 единиц.

