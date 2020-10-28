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  • Рамный внедорожник Isuzu MU-X нового поколения: комфортнее исходного пикапа

Рамный внедорожник Isuzu MU-X нового поколения: комфортнее исходного пикапа

28.10.2020 392 2 0

Новый Isuzu MU-X представили на производственной родине внедорожника — в Тайланде. Продажи на местном рынке начнутся в ноябре, позже — в других странах, но вряд ли в России.

 

Внешность нового Isuzu MU-X была рассекречена ещё месяц назад вследствие утечки патентных изображений, но технические подробности стали известны только сегодня. В основе новинки лежит рама пикапа Isuzu D-Max третьего поколения, обе модели более не являются клонами джи-эмовских Chevrolet Colorado и Trailblazer, зато имеют технического родственника в лице пикапа Mazda BT-50 третьего поколения. Для самого Isuzu MU-X новое поколение является всего лишь вторым по счёту.

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Вопреки ожиданиям, посеянным австралийскими СМИ, новый Isuzu MU-X не получил независимую заднюю подвеску: неразрезной мост остался, но кинематика 5-рычажной задней подвески всё-таки пересмотрена, а вместо исходных рессор установлены пружины. Это позволило существенно улучшить плавность хода по сравнению с пикапом, что особенно важно с учётом наличия в багажнике третьего ряда кресел. Габаритная длина нового Isuzu MU-X — 4850 мм, колёсная база — 2855 мм. Заявленный дорожный просвет у базовой заднеприводной версии — 230 мм, у полноприводной — 235 мм. Снаряженная масса — от 1950 до 2165 кг в зависимости от исполнения.

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Если оформление передка MU-X существенно отличается от такового у пикапа D-Max, то внутри эти модели похожи как две капли воды, разве что оснащение у MU-X в топе побогаче. Отметим, что в целом с места водителя новый Isuzu MU-X выглядит консервативно: аналоговые шкалы спидометра и тахометра, россыпь кнопок на центральной консоли, традиционный селектор АКП, а не какой-нибудь новомодный джойстик. Между тем богатые версии оснащены новейшими системами активной безопасности, благодаря которым пикап D-Max уже получил 5 звёзд рейтинга ANCAP, причём по новой, усложнённой методике испытаний.

Объём топливного бака MU-X со сменой поколений увеличился с 65 до 80 л. Объём багажника пока не указан, зато известно, что багажная дверь изготовлена из пластика и может быть снабжена электроприводом. Внутрь стоек кузова залит пеноматериал, который снижает уровень шума и вибраций при езде.

В Тайланде для Isuzu MU-X предусмотрено два двигателя, оба дизельных. Базовый 1,9-литровый RZ4E-TC выдаёт максимальные 150 л.с. и 350 Нм, он сочетается с 6-ступенчатой «механикой» либо 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin, но привод — только задний. Чтобы иметь MU-X с полным приводом (парт-тайм с понижающей передачей), необходимо доплатить за более мощный 3,0-литровый мотор 4JJ3-TCX (190 л.с., 450 Нм), который идёт только в паре с «автоматом».

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В России у рамных внедорожников на базе пикапов есть своя армия поклонников, но из-за высоких цен позволить их себе могут не многие. В этом жанре у нас сейчас доступны только две модели — Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner, которые за первые три квартала этого года нашли 3951 и 2050 покупателей соответственно. Ещё недавно был третий игрок, китайский Foton Sauvana, но, как стало известно Kolesa.ru, эта модель уходит с рынка. Новый Isuzu MU-X вряд ли займёт место «китайца», так как экспортная цена будет слишком высокой, а российские дилеры Isuzu вдобавок не заточены под условно легковую линейку. То есть благоприятных условий для поставок MU-X в нашу страну пока нет и вряд ли они появятся в обозримом будущем. Даже пикап D-Max третьего поколения до нас пока не добрался.

внедорожник новинки Isuzu Isuzu MU-X

 

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2 комментария
28.10.2020 17:15
Чертяка

Прекрасный конкурент Fortuner и Pajero Sport, я бы такой себе взял, жаль что в Россию не собираются привезти.

2
28.10.2020 20:07
77

Уаз может спать спокойно))

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