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  • Новый пикап Mazda BT-50 на базе Isuzu D-Max: пока только с топовым дизелем

Новый пикап Mazda BT-50 на базе Isuzu D-Max: пока только с топовым дизелем

17.06.2020 659 0 6

Сменивший поколение грузовик Мазды поступит в продажу во второй половине текущего года. На данный момент для модели заявлен лишь один двигатель.

 

Пикап Mazda BT-50 уходящей второй генерации выпускают с 2011-го, эта модель является клоном Ford Ranger (Т6). Но еще четыре года назад Мазда объявила о том, что следующий грузовик будет создан вместе с компанией Isuzu. И вот, наконец, «третий» BT-50 полностью раскрыт: как и ожидалось, он построен на базе последнего D-Max, который представили минувшей осенью. Ареал обитания модели Mazda, по предварительным данным, прежний – Австралия, Африка, Юго-Восточная Азия, Южная Америка и Ближний Восток. Ну а начать решили с австралийского рынка – в спецификации именно для этой страны и дебютировал новый BT-50.

Новые Mazda BT-50 и Isuzu D-Max
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Новые Mazda BT-50 и Isuzu D-Max
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Новые Mazda BT-50 и Isuzu D-Max
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Новые Mazda BT-50 и Isuzu D-Max
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Напомним, в основе Isuzu D-Max лежит свежая «тележка» Isuzu Dynamic Drive, спереди – двухрычажка с пружинами, сзади – неразрезной мост на рессорах. Mazda пока показала лишь топовый грузовик с двойной кабиной. У предшественника также имеются версии с однорядной и «полуторной» кабиной. Впрочем, и для исходного D-Max предусмотрено три модификации, то есть новый BT-50 в вариантах попроще покажут позже. А вот версий в виде шасси, положенных прежней Мазде, у модели Isuzu нет – судя по всему, у нового BT-50 «рабочих» вариантов тоже больше не будет.

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Дизайн экстерьера у Mazda BT-50 свой, его сделали в фирменном стиле Kodo, спереди пикап и вовсе похож на флагманский кроссовер Mazda CX-9. Длина грузовика равна 5280 мм, что на 15 мм больше, чем у D-Max с двойной кабиной. Остальные габариты совпадают: ширина – 1870 мм, высота – 1790 мм, колесная база – 3125 мм. Аналогичная модификация предыдущего BT-50 длиннее и выше (5373 и 1815 мм), расстояние между осями у предшественника также больше (3220 мм), ширина, напротив, меньше (1850 мм). Грузоподъемность нового пикапа Mazda с двухрядной кабиной – 1065 кг (было 1082 кг), он по-прежнему может буксировать прицеп массой до 3,5 тонны.

Внутри – своя передняя панель, чуть иначе по сравнению с пикапом Isuzu оформлены мультимедийная система и блок управления «климатом», но экран, как и у дорогой комплектации D-Max, диагональю 9 дюймов, руль тоже перешел с донорского грузовика. В списке оборудования новинки Mazda также значатся системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль.

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Двигатель пока заявлен только один: в Австралии BT-50 предложат с четырехцилиндровым турбодизелем Isuzu (заводской индекс 4JJ3) 3.0 мощностью 190 л.с. (450 Нм), который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом» (АКП – от Aisin). «Простые» версии имеют задний привод, топовый пикап – разумеется, полноприводный (с жестким подключением передней оси), есть и блокировка заднего дифференциала. Для Isuzu D-Max также предусмотрен дизель 1.9 (RZ4E), выдающий 150 л.с. и 350 Нм. Младший мотор, вероятно, появится у BT-50 позже. Предыдущий пикап Mazda доступен на австралийском рынке с фордовскими дизелями Duratorq – четырехцилиндровым 2.2 (150 л.с., 375 Нм) и пятицилиндровым 3.2 (200 л.с., 470 Нм).

Производство нового BT-50 наладят на таиландском заводе Isuzu, который также выпускает D-Max. В Австралии продажи стартуют до конца текущего года. На российском рынке пикап Мазды не появится, ведь и предыдущую модель к нам не привозили (хотя BT-50 первой  генерации у нас был представлен). Но Isuzu D-Max нового поколения до РФ, как ожидается, все же доберется, правда, сроки пока неизвестны.

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