Совсем другой полюс: тест-драйв обновлённого кроссовера Mazda CX-9

Компания Mazda, уверенно стремящаяся – как минимум, на словах – в премиум-сегмент, обновила флагманский кроссовер CX-9 для российского рынка. Усилия разработчиков были направлены на то, чтобы автомобиль воспринимался более дорогим как на вид, так и по ощущениям от езды. Насколько у них это получилось, мы оценили на дорогах Кольского полуострова.

Накануне теста я подробно изучил отзывы коллег о японской машине, и все в один голос сетовали на жёсткую подвеску: мол, хорошо едет только по ровному асфальту, а на выбоинах и грунтовке – всё плохо: Mazda CX-9 превращается в вибростенд. Трасса Р-21 «Кола» – главная транспортная артерия Кольского полуострова – по качеству бесконечно далека от немецких автобанов, а потому комфортной поездки ожидать не приходилось. Каково же было моё удивление, когда вместо пинков и прочей грубости Mazda CX-9 продемонстрировала плавность хода на уровне старых моделей Volvo! Подвеска теперь хорошо справляется со всем диапазоном неровностей и при этом не имеет склонности к раскачке – то что нужно для дальних путешествий! Как же удалось добиться такого прогресса?

Тонкая настройка на грубую жизнь

Организаторы тест-драйва до последнего дня скрывали изменения в подвеске, заставив журналистов прислушиваться к собственным ощущениям без подсказок в виде картинок из презентации. Признаюсь, два дня я ждал подвоха – какого-нибудь пробоя, неадекватного поведения и подставы, но подвеска Mazda достойно отработала все тяготы и лишения, в том числе ведущий от «Колы» к деревне Нильмогуба 30-километровый грунтовый участок, на котором пишущая братия валила на все деньги, словно это спецучасток ралли Швеции. На третий день я, наконец, успокоился и, уступив место пилота напарнику, спокойно уснул, чтобы прибыть на финишную презентацию отдохнувшим и смирившимся со сменой маздовской подвесочной парадигмы.

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Оказалось, что в процессе модернизации CX-9 инженеры изменили положение пружин подвески так, чтобы уменьшить трение в амортизаторах, а в последние добавили пружины отбоя, благодаря чему значительно улучшилась энергоёмкость. В опоры задних стоек ради уменьшения вибраций внедрены полиуретановые втулки. Кроме того, изменилась кинематика рулевого управления: появились новые передние поворотные кулаки и ступицы с более жёсткими подшипниками, а у рейки теперь более жёсткие резиновые опоры. Это позволило, с одной стороны, сделать руль чуть более лёгким (прежде многие жаловались, что «баранка» Мазды CX-9 слишком тяжёлая), а с другой – улучшить обратную связь в поворотах. На грунтовке новый рулевой механизм проявил себя отлично, даруя водителю желанную точность и практически не нагружая его руки вибрациями, но на трассе мне не хватало чёткого ноля, а усилие при увеличении угла поворота нарастало слишком прогрессивно – его хотелось бы чуть уменьшить. Тем не менее, по меркам полноразмерных SUV настройку рулевого теперь можно однозначно назвать хорошей.

Также разработчики уверяют, что Mazda CX-9 стала гораздо тише, дотянув по акустическому комфорту до желаемых стандартов премиум-сегмента. В частности, увеличилась толщина изоляционного материала на полу и на потолке, появились дополнительные коврики, доработаны опоры силового агрегата. Увы, оценить результат в полной мере помешали очень шумные шипованные покрышки Nokian, заглушавшие при езде по асфальту все прочие источники акустического загрязнения, но на снегу могу отметить очень сдержанный звук двигателя, беззвучную работу подвески и хорошую изоляцию колёсных арок и днища при «обстреле» дорожным мусором.

От добра добра не ищут

Силовой агрегат модернизация не затронула: Mazda CX-9 по-прежнему оснащается безальтернативной комбинацией из 2,5-литрового бензинового турбомотора Skyactiv-G (231 л.с., 420 Нм), 6-ступенчатого гидромеханического автомата и технически бесхитростной системой полного привода с электромагнитной муфтой отбора мощности на задние колёса. О том, что на бездорожье с таким «железом» делать нечего, ещё прошлой весной рассказывал мой коллега Сергей Арбузов в рамках сравнительного теста Мазды CX-9 с Фольксвагеном Терамонт, но бездорожья на моём маршруте и не было, а «раллийный» участок муфта выдержала без сбоев и аварийных отключений из-за перегрева.

Средний расход топлива на маршруте составил около 12 л/100 км, а в пригороде Кировска, где нельзя разгоняться более 70 км/ч, и трафик очень «жидкий», мне удалось-таки достичь паспортных 7,2 л/100 км. Возможно, с современной многоступенчатой АКП Mazda CX-9 смогла бы чуть умерить аппетит, но ей-богу, я бы не стал рисковать: нынешняя «шестиступка» работает так мягко и расторопно, что ей не нужен ни ручной режим (тем более, что он толком не работает), ни режим Sport, в котором отклики на газ становятся чересчур резкими. Понятно, что по нынешним стандартам премиум-сегмента шесть передач – это мало, но не факт, что коробка с большим количеством ступеней даст столь же удобное управление тягой и не будет запинаться при каждом из своих многочисленных переключений в попытках сэкономить стакан топлива.

Не стоит искать изменений и в экстерьере японского кроссовера: менять внешность пока рано, автомобиль выглядит вполне актуально и даже модно, а единственным наружным признаком обновления являются «глазки» камер кругового обзора в зеркалах и под эмблемой на передке. Камеры эти, конечно, сильно грязнятся, особенно кормовая, для которой нужен либо омыватель, либо механизм убирания, но в целом аэродинамическая проработка кузова с точки зрения грязезащиты неплохая — по крайней мере, передние боковые стёкла и зеркала при езде практически не замусориваются.

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Дерево вместо глянца и никаких сенсоров

В интерьере обновления точечные, но по все по делу – самые важные перечислены в видеоролике:

Из того, что осталось за кадром, упомяну безрамочное салонное зеркало заднего вида, светодиодные потолочные светильники, новый подлокотник во втором ряду с двумя USB-разъёмами и более приятную на ощупь обивку тыльной стороны спинок сидений второго ряда, чтобы сидящим на «галёрке» было приятнее подпирать их коленями. Взрослым людям ростом 180 см и выше делать в третьем ряду нечего – здесь откровенно тесно, то есть посадочную формулу автомобиля честнее было бы указать как 5+2.

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К эргономике места водителя у меня ровно одно замечание: чуть-чуть не хватает регулировки руля по вылету – хочется придвинуть его ближе. Передние кресла отлично спрофилированы и через три-четыре часа езды тело в них не устаёт. Посадка за рулём многим, кстати, субъективно кажется тесной из-за того, что у Мазды CX-9 высоко поднятый центральный тоннель, на котором размещена ротационно-нажимная шайба управления мультимедийной системой. Последняя, кстати, тоже слегка обновилась:

Дисплей с диагональю 8 дюймов довольно изящно инсталлирован в покрытую кожей переднюю панель, но его графика (особенно по части картографии) – это вчерашний день. Скорость отклика тоже оставляет желать лучшего, но справедливости ради отметим, что она повыше, чем у иных более дорогих конкурентов. Экран реагирует на касания, но только во время стоянки, и я считаю, что это очень правильно: пользоваться джойстиком на ходу гораздо безопаснее, и очень жаль, что многие автопроизводители от него отказываются в пользу исключительно сенсорных интерфейсов. Отрадно, что Mazda не пошла на поводу этой дурной моды, и хочется верить, не пойдёт при разработке мультимедийной системы нового поколения.

Качество отделочных материалов в СХ-9 действительно премиального уровня, в том числе в местах, которые обычно скрыты от глаз, а у руля появилась контрастная прострочка в тон цветных вставок в салоне. Самый популярный объект для критики – большие щели между передней панелью и дверными картами. Их действительно можно было бы сделать поменьше, но радует, что они хотя бы симметричные и не имеют перекосов. Приятно также, что при езде по грунтовке ни один из элементов салона не издал ни одного звука, что тоже свидетельствует о качественной подгонке и сборке.

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Топовая аудиосистема Bose с дюжиной динамиков и одним сабвуфером, упакованным в «докатку», звучит неплохо, особенно если вы любитель электронной, а не симфонической музыки, но «басы» по умолчанию зашкаливают и требуют ручной корректировки в минус.

Из очевидных минусов штатного оснащения отмечу отсутствие хотя бы в виде опции обогрева лобового стекла по всей площади и панорамной стеклянной крыши – для премиального туристического автомобиля это важно.

Наценка за комфорт

Обновлённый CX-9 уже доступен для заказа у дилеров: цены начинаются с отметки 2 795 000 рублей за базовую комплектацию Active, тогда как раньше просили 2 848 000 рублей. Аттракцион неслыханной щедрости на фоне всеобщего подорожания? К сожалению, нет: в базе теперь не кожаный салон, а тканевый, за счёт чего и удалось снизить цену входного билета на борт флагманского кроссовера Mazda. Прочие комплектации подорожали, и топовая версия Exclusive с отделкой кожей Nappa Auburn стоит теперь 3 357 000 рублей (раньше было 3 149 000 рублей).

В прошлом году Mazda CX-9 нашла в нашей стране 1 667 покупателей (модель, напомним, локализована «отвёрточным» методом на заводе Sollers во Владивостоке). Для сравнения скажем, что Volvo XC90, к которому японский кроссовер приблизился по части ездового комфорта, в 2018 году разошёлся в России тиражом в 2 210 экземпляров. Прямыми конкурентами эти модели вряд ли станут – уж больно разные у марок Mazda и Volvo философии, но заметные, если не сказать радикальные, улучшения в ходовой части наверняка пойдут CX-9 на пользу – чтобы их заметить, вполне достаточно короткого дилерского тест-драйва, а не тысячекилометрового пробега по Кольскому полуострову.