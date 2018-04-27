Японская марка представила рестайлинговый грузовик. Это лишь второе обновление для модели актуальной генерации, которую выпускают с 2011 года.

Посвежевший пикап Mazda BT-50 дебютировал в Австралии. Как сообщили в местном подразделении компании, модель обновили «эксклюзивно» для Зелёного континента. И хотя рестайлинг получился довольно скромным, в Mazda утверждают, что работа над обновлённым грузовиком велась на протяжении 18 месяцев. Отметим, это вторая модернизация для пикапа текущего поколения – нынешний BT-50 выпускают с 2011 года (это «близнец» Ford Ranger), а первое обновление он претерпел в 2015-м.

1 / 2 На фото: обновленный Mazda BT-50 2 / 2 На фото: дореформенный Mazda BT-50

«Японец» получил решётку радиатора в стиле кроссоверов CX-8 и CX9, новый передний бампер. Собственно, это все внешние отличия рестайлинговой модели от дореформенной. Интерьер и вовсе не изменился, в салоне лишь появилась новая мультимедийная система, которая «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto. Кстати, BT-50 стал второй Маздой с поддержкой этих сервисов – первой была обновлённая Mazda6 (версия для США). Еще в грузовом отсеке пикапа появились 12-вольтовая розетка и замок заднего борта.

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В Австралии модель предлагается с однорядной, полуторной или двойной кабинами, также клиенты могут купить BT-50 в виде шасси (опять же с тремя вариантами кабины). Моторы прежние: четырехцилиндровый турбодизель 2.2 или пятицилиндровый турбированный дизель 3.2 мощностью 150 и 200 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». У пикапа с мотором 2.2 привод – задний или жестко подключаемый полный, модель с двигателем 3.2 доступна только в версии 4х4. В других странах BT-50 еще можно купить с дефорсированным до 125 л.с. дизелем 2.2 и бензиновой «четверкой» 2.5 (166 л.с.), которая комплектуется 5МКП.

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Цена самого дешевого обновлённого грузовика (шасси с кабиной) начинается с отметки в 28 990 австралийских долларов, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 374 000 рублей по актуальному курсу. Mazda BT-50 с двойной кабиной обойдется минимум в 35 990 местных долларов – это около 1 705 000 рублей.

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В Австралии продажи посвежевшей модели стартуют в мае, пока неизвестно, доберется ли такой пикап до других стран.

На российском рынке пикап Mazda актуального поколения не представлен, хотя его предшественника продавали и в нашей стране.

Как сообщалось ранее, BT-50 новой генерации уже не будет иметь ничего общего с Ford Ranger: модель Мазды построят на базе следующего Isuzu D-Max. Оба новых «японца» предположительно дебютируют через год-два. Ожидается, что BT-50 будет отличаться от D-Max только внешне.