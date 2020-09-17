Новый Isuzu D-Max в краш-тестах ANCAP: держитесь от него подальше!

Новый Isuzu D-Max дебютировал в октябре прошлого года на своей производственной родине, в Тайланде, но его выход на другие рынки задержался из-за коронакризиса. В России пока что продают старый D-Max (за первую половину этого года реализовано 164 шт.), а до рынков Австралии и Новой Зеландии пикап Isuzu третьего поколения добрался только сейчас, в сентябре, и тут же загремел на тесты ANCAP.

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Программа испытаний ANCAP в этом году претерпела ровно те же изменения, что программа Euro NCAP, с которой можно подробно ознакомиться в нашем отдельном материале. Вчера мы рассказывали, как с новой программой справился субкомпактный хэтчбек Toyota Yaris, а сегодня изучаем протоколы Isuzu D-Max. Отметим, что в Австралии и Новой Зеландии D-Max имеет очень щедрое штатное оснащение системами безопасности: 8 подушек (в том числе для коленей водителя и центральная подушка между водителем и передним пассажиром), система автоматического аварийного торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон, мониторинг усталости водителя и проч. — в общем, есть всё необходимое для высокого рейтинга.



Более тяжёлый пикап (снаряженная масса версии с двойной кабиной составляет как минимум 1950 кг) предсказуемо лучше Яриса (1175 кг) выступил в новом фронтальном краш-тесте, имитирующим выезд на встречную полосу, однако замечания всё равно есть. Защита груди и левого бедра водителя была оценена лишь на «троечку» — оранжевый уровень нагрузок, при котором возможны серьёзные травмы, требующие госпитализации.



Но самое неприятное, что D-Max оштрафовали на 4 балла из 8 возможных за слишком суровое воздействие на встречную тележку массой 1400 кг с установленным на неё деформируемым барьером — эксперты отметили, что передняя часть пикапа представляет большую опасность для обитателей машин, с которыми он может столкнуться. Таким образом итоговая оценка за встречку у тяжёлого пикапа D-Max меньше чем у лёгкого хэтчбека Yaris (3,23 и 4,28 соответственно), при том что водитель и передний пассажир в Ярисе рискуют здоровьем гораздо больше (водитель, в частности, может потерять ступни).



Во фронтальном краш-тесте о стену D-Max выступил хуже Яриса: на груди манекена, сидевшего на заднем сиденье, зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок. К пешеходам массивный передок пикапа гораздо менее дружественен, чем передок Яриса. При боковом ударе о столб изгиб тела манекена-водителя в фазе отскоке оказался слишком сильным — оранжевый уровень опасности. Зато D-Max имеет отличные подголовники, надёжно защищающие от хлыстовых травм. Центральная подушка при боковом краш-тесте о деформируемый барьер спасла головы манекенов от удара друг с другом. К защите детей в правильно установленных на второй ряд детских креслах нет никаких претензий — только безопасный зелёный уровень нагрузок.



В тестах на активную безопасность Isuzu D-Max выступил далеко не идеально, но полученных оценок всё же хватило для максимальных 5 звёзд итогового рейтинга. К новому упражнению на распознавание пешеходов при движении задним ходом D-Max оказался не готов, может боднуть велосипедиста (особенно в условиях плохой видимости), зато хорошо видит другие автомобили в любое время суток.



В целом, Isuzu можно поздравить с высокой оценкой нового D-Max, особенно если вспомнить, что пикап первого поколения, протестированный Euro NCAP в 2008 году, получил всего одну звезду за защиту взрослых (водитель-манекен испытал нагрузки, несовместимые с жизнь), а пикап второго поколения в 2012 году заработал четыре звезды (оранжевых пятен на теле водителя было гораздо больше, чем сейчас, при том что прошлый фронтальный удар со смещением был легче). Но водителям обычных легковушек лучше объезжать новый D-Max стороной — лобовое столкновение с ним не сулит ничего хорошего.

