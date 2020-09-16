Toyota Yaris в новой программе Euro NCAP: встречка далась тяжёло, но выжить можно

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 комитет Euro NCAP в этом году до сегодняшнего дня не публиковал тестов автомобильных новинок на безопасность, при этом в мае были анонсированы значительные изменения в программе испытаний. Хэтчбек Toyota Yaris четвёртого поколения стал первым, кого проверили по новой, более жёсткой методике.

Об изменениях в программе испытаний Euro NCAP мы подробно рассказывали в майском материале. Напомним, что главное краш-тестовое новшество состоит в замене фронтального удара на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер ударом, имитирующим выезд на встречную полосу: тестовый автомобиль на скорости 50 км/ч врезается в едущую навстречу с такой же скоростью тележку с установленным на неё деформируемым барьером. Тележка движется с 50-процентным перекрытием траектории тестового автомобиля, удар приходится на водительскую сторону (левую или правую, в зависимости от того, с какой стороны установлен руль). Масса тележки — 1400 кг. Снаряженная масса Яриса — 1175 кг.

Очевидно, что это более суровое испытание, чем предыдущее — хотя бы из-за более высокой суммарной скорости: на 100 км/ч серийных краш-тестов прежде никто не делал. Именно это испытание стало для нового Яриса самым тяжёлым: грудь манекена-водителя зафиксировала пограничный оранжевый уровень нагрузок, при котором возможны серьёзные травмы, требующие госпитализации. В оранжевой зоне оказались также бёдра и колени водителя и переднего пассажира — эксперты Euro NCAP отметили риск получения травм от контакта с передней панелью. Защита ступней водителя и вовсе была оценена как слабая (коричневый уровень нагрузок), но в протоколе не объяснено, почему — вероятно из-за сильной деформации пола. С фронтальным ударом о стену на скорости 50 км/ч Toyota Yaris справился хорошо.



Второй ряд картинок на иллюстрации показывает распределение нагрузок при боковых ударах. Как видно, Yaris отлично справился с боковым ударом о столб на скорости 32 км/ч. При боковом краш-тесте о деформируемый барьер на скорости 60 км/ч фиксируются не только нагрузки в первой фазе удара, но и при отскоке — изгиб тела и вероятность получения травм от контакта с элементами интерьера. По последнему показателю Yaris заработал лишь «троечку» (оранжевый уровень нагрузок), и это при том, что японский хэтчбек оснащён аж двумя центральными подушками безопасности, которые должны смягчать последствия боковых ударов.



В машинах, оснащённых центральными подушками, в боковом краш-тесте о деформируемый барьер помимо водителя-манекена участвует передний пассажир-манекен и фиксируются нагрузки от ударов этих манекенов друг о друга. По этому параметру центральные подушки Яриса сработали безупречно — низкий, зелёный уровень нагрузок.



К подголовникам хэтчбека у экспертов замечаний нет. Защита детей оценена как хорошая (опасных нагрузок не зафиксировано). Передок Яриса представляет серьёзную опасность для пешеходов лишь в нижней части передних стоек кузова.



Испытания система активной безопасности тоже стали более сложными и разнообразными. Yaris оказался готов не ко всем: его система автоматического аварийного торможения (AEB) не умеет распознавать пешеходов при движении задним ходом, а потому соответствующий тест не проводился. Зато AEB Яриса успешно распознала пешехода спереди при совершении поворотов, умудрилась не сбить велосипедиста, выехавшего из-за припаркованных автомобилей, и справилась с тестом на подрезание. В плюс тойтовскому хэтчу пошло и наличие системы распознавания усталости водителя — ещё одно новшество в программе.

5 звёзд итогового рейтинга за безопасность для Toyota Yaris — вполне закономерный итог с учётом декларируемых Euro NCAP приоритетов: лучше предотвратить аварию, чем бороться с её последствиям. Активную часть программы Yaris отработал хорошо, а потому даже при слабых результатах краш-теста, имитирующего встречку, машине присудили максимальную оценку.



Сопоставить результаты Яриса пока не с чем, другие автоновинки только готовятся пройти обновлённую программу испытаний Euro NCAP. Заметим лишь, что центральные подушки безопасности — этот пока редкость не только в малом классе, но и среди более крупных автомобилей премиум-сегмента, то есть у Яриса в этом плане было преимущество. И вообще есть подозрение, что Yaris стал своеобразным эталоном (по крайней мере в своём классе), потому его и опубликовали первым, а дальше всё будет намного страшнее и интереснее — ждём с нетерпением.

