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  • Новый Isuzu MU-X: больше не клон Chevrolet, 7 мест и независимый задний мост

Новый Isuzu MU-X: больше не клон Chevrolet, 7 мест и независимый задний мост

30.09.2020 128 0 0

В Сети опубликованы патентные изображения рамного внедорожника Isuzu MU-X нового поколения, сделанного на базе пикапа D-Max. Официальная премьера, вероятно, состоится уже скоро.

 

Isuzu MU-X – это типичный рамный внедорожник, сделанный на базе пикапа. В России такие машины любят, но на рынке официально представлены всего три модели этого типа – Foton Sauvana и Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Добавим, что любовь не означает хорошие продажи: из-за высокой цены три перечисленные модели нашли за первую половину года в нашей стране всего 3734 покупателей. Основными же потребителями внедорожников на базе пикапов являются так называемые периферийные рынки с большим количеством плохих дорог – Австралия, страны Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

Isuzu D-Max третьего поколения

Производственной родиной пикапа Isuzu D-Max и родственного внедорожника MU-X является Тайланд. D-Max третьего поколения дебютировал здесь в октябре прошлого года, а нынешней осенью вышел на рынок Австралии, где тут же попал на краш-тесты ANCAP по обновлённой программе, аналогичной Euro NCAP. Что до Isuzu MU-X, то в Тайланде пока выпускается прошлое поколение этого внедорожника, который является клоном рамного Chevrolet Trailblazer, но смена уже не за горами: нидерландский журнал AutoWeek опубликовал раздобытые в Японии патентные изображения абсолютно нового MU-X.

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Новый MU-X, разумеется, получил платформу D-Max третьего поколения, которую Isuzu разработала в сотрудничестве не с GM, а с Mazda (её пикап BT-50 на этой же платформе был представлен в июне). Обратите внимание, что в плане дизайна MU-X теперь существенно отличается от D-Max и стилистически ближе именно к Mazda. Это позволяет надеться, что и у Mazda появится свой рамный внедорожник.

Между тем, по данным австралийского издания Motoring, у внедорожника MU-X помимо стилистических отличий от пикапа D-Max будет как минимум одно конструктивное, а именно независимая задняя подвеска на пружинах, вместо рессорной балки грузовичка. Такая замена позволит существенно улучшить уровень ездового комфорта и, возможно, сделать салон более просторным, особенно в районе третьего ряда кресел, который у MU-X непременно будет.

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Силовой агрегат внедорожник, очевидно, позаимствует у пикапа: это 3,0-литровый турбодизель 4JJ3 (190 л.с., 450 Нм) в комплекте с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin и раздаткой с понижающей передачей. Полный привод, вероятно, будет выполнен по схеме парт-тайм, с жёстко подключаемым передком, но нельзя исключать и сюрпризов – например, внедрения муфты, в автоматическом режиме дозирующей подачу мощности на передней мост.

В любом случае новый Isuzu MU-X будет существенно дороже прежнего джи-эмовского – в первую очередь из-за богатого оснащения системами активной и пассивной безопасности, которыми щедро награждён и D-Max. О перспективах поставок в Россию говорить пока рано: до нас D-Max третьего поколения ещё не доехал, а пикап второго поколения за первую половину этого года разошёлся тиражом 164 экземпляра.

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