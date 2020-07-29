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  • «Истинный» Chevrolet Trailblazer обрёл новое «лицо». Родственный пикап S10 тоже освежили

«Истинный» Chevrolet Trailblazer обрёл новое «лицо». Родственный пикап S10 тоже освежили

29.07.2020 391 0 0

Марка Chevrolet обновила свои внедорожник и грузовик для Южной Америки. Моделям подправили дизайн экстерьера, также был расширен список доступного оборудования и доработан турбодизель.

 

Для южноамериканского рынка родственные рамные пикап S10 и вездеход Trailblazer производят в Бразилии, так что неудивительно, что именно в этой стране и дебютировали рестайлинговые машины. Напомним, модели актуального поколения выпускают с 2012-го, а в 2016-м они пережили серьезную модернизацию (была улучшена подвеска, вместо гидроусилителя руля появился электроусилитель). На этот раз доработок меньше. Кстати, месяц назад в Штатах обновили брата S10 – Colorado. Ну и отметим, что в гамме Шеви есть еще один Trailblazer – компактный паркетник с несущим кузовом. Кросс представили в прошлом году, так что до рестайлинга ему пока далеко.

Итак, бразильский Chevrolet S10 обзавелся новыми радиаторной решеткой и передним бампером, противотуманки перенесли выше (угол въезда увеличен с 27 до 29 градусов). Сходство с Colorado есть, но все так же отдаленное. А у топ-версии S10 High Country отныне свой дизайн передка – с черной плашкой, на которой красуется надпись Chevrolet, галстук-бабочку установили сбоку. В итоге, такой S10 внешне напоминает оффроудный Colorado ZR2. Бразильцам пикап по-прежнему доступен с однорядной или двухрядной кабиной, плюс шасси.

Обновленный Chevrolet S10, версия LTZ и базовый вариант
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Обновленный Chevrolet S10, версия LTZ и базовый вариант
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Обновленный Chevrolet S10, версия LTZ и базовый вариант
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Обновленный Chevrolet S10, версия LTZ и базовый вариант
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Единственная обновка в салоне – свежая мультимедийная система MyLink3 (с 7-дюймовым тачскрином в простых версиях и 8-дюймовым в дорогих). Она шустрее и у нее новая графика, есть Wi-Fi, 4G и функция дистанционного обновления ПО. Кроме того, мультимедиа отправит владельцу сообщение в WhatsApp, если нужно будет отправиться в сервис. Во всех комплектациях Chevrolet S10 теперь имеются шесть подушек безопасности (ранее только у High Country), а дорогим версиям положена система автоматического торможения, которая работает на скорости до 80 км/ч (распознает другие машины и пешеходов).

На бразильском рынке пикап, как и прежде, предлагается с «атмосферником» 2.5 Flex и турбодизелем 2.8. Первый мотор не тронули, он, традиционно для этой страны, питается как бензином (197 л.с.), так и этанолом (206 л.с.). А вот дизель модернизировали: у него новый турбокомпрессор, вдобавок у простых версий S10 мотор обеспечивает больше тяги на низах, а у дорогих его откалибровали под динамичные разгон и обгоны. Мощность не изменилась – 200 л.с. Но при этом в Chevrolet заявили, что дизельный двигатель стал экономичнее, а время разгона до «сотни» у S10 с 6АКП уменьшилось на 0,2 секунды до 10,1 секунды. И бензиновый, и дизельный моторы на пикапе также могут сочетаться с «механикой», привод – задний или жестко подключаемый полный.

Обновленный Chevrolet S10 High Country
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Обновленный Chevrolet S10 High Country
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Обновленный Chevrolet S10 High Country
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Обновленный Chevrolet S10 High Country
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Обновленный Chevrolet S10 High Country
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Обновленный Chevrolet S10 High Country
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Внедорожник Chevrolet Trailblazer с прошлого года в Бразилии представлен в единственной топовой комплектации Premier (с семиместным салоном). После рестайлинга новых версий не появилось, зато вездеход теперь выглядит как S10 High Country. Эта модель тоже получила мультимедиа MyLink3 и систему автоторможения. Внедорожник доступен только с доработанным турбодизелем 2.8 и 6АКП и только с полным приводом (бензинового V6 3.6 мощностью 279 л.с. модель там лишилась опять же в 2019-м).

Рестайлинговый Chevrolet S10 уже доступен для заказа в Бразилии, обновленный внедорожник стартует осенью. Пикап стоит от 125 390 реалов (около 1 753 000 рублей по текущему курсу), за версию High Country просят минимум 213 290 реалов (2 982 000 рублей). Посвежевший Trailblazer обойдется в 269 850 реалов (3 772 000 рублей).

Обновленный Chevrolet Trailblazer

В России пикап Chevrolet не появится, а вот шансы на возвращение Trailblazer теоретически есть (наш рынок он покинул в 2015-м), пусть и в старом кузове: внедорожник может вернуться через Узбекистан или Казахстан. Ну а пока у нас пытаются продавать старые бюджетные легковушки Шеви.

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