Опять не те Chevrolet: в России стартовали продажи экс-Равонов

О перипетиях марки Ravon и компании UzAuto Motors мы подробно рассказывали в феврале, когда стало известно, что Равонов в нашей стране больше не будет и вместо них в продаже появятся те же самые машины узбекской сборки, но с эмблемами Chevrolet, а именно Spark, Nexia и Cobalt (ранее Ravon R2, R3 и R4 соответственно). General Motors свою долю в UzAuto Motors давно продала, так что узбеки, по сути, работают самостоятельно, но с одобрения GM. Официальным дистрибьютором UzAuto Motors в России стало ООО «Келес Рус» казахстанского происхождения, зарегистрированное в марте этого года, уставной капитал – 10 тысяч рублей, генеральный директор – Каримов Комил Бахромжанович.
Сегодня объявлены цены. За Chevrolet Spark просят от 719 900 рублей, за Nexia (она же бывшая Aveo) – от 699 900 рублей, за Cobalt – от 749 900 рублей. Дилерская сеть создаётся с нуля, но в неё могут войти как бывшие продавцы Равонов, так и действующие продавцы настоящих Chevrolet, то есть Tahoe, Traverse и Camaro. Всё это, конечно, создаст путаницу в головах потенциальных покупателей, так как даже потребительские сайты у узбекской и американской модельных линеек разные, но оформленные в едином корпоративном стиле Chevrolet. Сайт Ravon тоже пока ещё жив и даже предлагает купить машины, то есть официально похороненные R2, R3 и R4. Дилеров у узбекских Chevrolet, судя по сайту, всего два – в Оренбурге и Вологде, но в пресс-релизе говорится, что вот-вот появятся точки реализации в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Кроме того в России всё ещё продаётся Chevrolet Niva, но уже силами дилеров Lada (к ним «Шнива» стала поступать в феврале). Бывший GM-АВТОВАЗ в апреле переименован в «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ», но эмблему Chevrolet с внедорожника отечественной разработки пока не сковырнули – ждём рестайлинг, он должен состояться до конца текущего года. Собственный сайт до рестайлинга у «Шнивы» тоже останется, на сайте Lada этой модели пока нет.
Таким образом в РФ сейчас сложилась уникальная ситуация, когда автомобилями Chevrolet торгуют три независимые друг от друга компании.
Как пойдут дела у узбекских Chevrolet, покажет время и статистика. Если будут спрос и стабильные поставки, то можно ожидать расширения модельной линейки – например, появления в ней субкомпактного паркетника Tracker прошлого поколения.
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Древние модели по неадекватным ценам - провал гарантирован. А "новая" Нексия еще и франкенштейн из кузова старого Авео и мотора с коробкой от Кобальта. Кобальту кстати узбеки так и не сделали рестайлинговую морду. Ну а представитель ООО Рога и копыта с уставным капиталом аж 10 тыр - это "вишенка на торте"... ;)))
Цены по современным меркам не такие уж неадекватные.
Дядя жены купил Sandero Stepway в минималке за 800 тыс. (год назад я взял топовый с вариатором за 811).
Хотя Лады получаются всяко дешевле. Но, если рассматривать модели с классическими автоматами, дешевле только Гранта. Логан/Сандеро с убогой и капризной DP0 сравнимы по цене, Рио/Солярис/Поло уже под 900.
Да можно продавать хоть за миллион только смысл - если большинство граждан кто раньше мог купить их за такую цену точно не потянут - особенно при таком минимуме дилеров ,могли бы локализовать и снизить цену -а тут тупо заявить о себе чтоб потом уйти с позором из-за низких продаж(( а все вышеуказанное локализовано и их берут либо такси либо потому что есть где обслужить да и тем думаю надо делать привязку к зарплатам потенциальных покупателей не к доллару - уж лучше к юаню- в китае благо большинство товаров и делают
да и пора уже менять курс рубля к доллару -тут же как на рынке- не хотите нам продавать за сколько мы хотим - идите лесом и все