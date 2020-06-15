Опять не те Chevrolet: в России стартовали продажи экс-Равонов

О перипетиях марки Ravon и компании UzAuto Motors мы подробно рассказывали в феврале, когда стало известно, что Равонов в нашей стране больше не будет и вместо них в продаже появятся те же самые машины узбекской сборки, но с эмблемами Chevrolet, а именно Spark, Nexia и Cobalt (ранее Ravon R2, R3 и R4 соответственно). General Motors свою долю в UzAuto Motors давно продала, так что узбеки, по сути, работают самостоятельно, но с одобрения GM. Официальным дистрибьютором UzAuto Motors в России стало ООО «Келес Рус» казахстанского происхождения, зарегистрированное в марте этого года, уставной капитал – 10 тысяч рублей, генеральный директор – Каримов Комил Бахромжанович.

Сегодня объявлены цены. За Chevrolet Spark просят от 719 900 рублей, за Nexia (она же бывшая Aveo) – от 699 900 рублей, за Cobalt – от 749 900 рублей. Дилерская сеть создаётся с нуля, но в неё могут войти как бывшие продавцы Равонов, так и действующие продавцы настоящих Chevrolet, то есть Tahoe, Traverse и Camaro. Всё это, конечно, создаст путаницу в головах потенциальных покупателей, так как даже потребительские сайты у узбекской и американской модельных линеек разные, но оформленные в едином корпоративном стиле Chevrolet. Сайт Ravon тоже пока ещё жив и даже предлагает купить машины, то есть официально похороненные R2, R3 и R4. Дилеров у узбекских Chevrolet, судя по сайту, всего два – в Оренбурге и Вологде, но в пресс-релизе говорится, что вот-вот появятся точки реализации в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Кроме того в России всё ещё продаётся Chevrolet Niva, но уже силами дилеров Lada (к ним «Шнива» стала поступать в феврале). Бывший GM-АВТОВАЗ в апреле переименован в «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ», но эмблему Chevrolet с внедорожника отечественной разработки пока не сковырнули – ждём рестайлинг, он должен состояться до конца текущего года. Собственный сайт до рестайлинга у «Шнивы» тоже останется, на сайте Lada этой модели пока нет.

Таким образом в РФ сейчас сложилась уникальная ситуация, когда автомобилями Chevrolet торгуют три независимые друг от друга компании.

Как пойдут дела у узбекских Chevrolet, покажет время и статистика. Если будут спрос и стабильные поставки, то можно ожидать расширения модельной линейки – например, появления в ней субкомпактного паркетника Tracker прошлого поколения.