Авторынок ×

Опять не те Chevrolet: в России стартовали продажи экс-Равонов

15.06.2020 843 3 1

Бюджетные модели Chevrolet вернулись в Россию, но GM имеет к ним сильно опосредованное отношение. Речь идёт о переименованной линейке автомобилей Ravon узбекской сборки, которые будут реализовываться через собственную дилерскую сеть.

 

О перипетиях марки Ravon и компании UzAuto Motors мы подробно рассказывали в феврале, когда стало известно, что Равонов в нашей стране больше не будет и вместо них в продаже появятся те же самые машины узбекской сборки, но с эмблемами Chevrolet, а именно Spark, Nexia и Cobalt (ранее Ravon R2, R3 и R4 соответственно). General Motors свою долю в UzAuto Motors давно продала, так что узбеки, по сути, работают самостоятельно, но с одобрения GM. Официальным дистрибьютором UzAuto Motors в России стало ООО «Келес Рус» казахстанского происхождения, зарегистрированное в марте этого года, уставной капитал – 10 тысяч рублей, генеральный директор – Каримов Комил Бахромжанович.

Сегодня объявлены цены. За Chevrolet Spark просят от 719 900 рублей, за Nexia (она же бывшая Aveo) – от 699 900 рублей, за Cobalt – от 749 900 рублей. Дилерская сеть создаётся с нуля, но в неё могут войти как бывшие продавцы Равонов, так и действующие продавцы настоящих Chevrolet, то есть Tahoe, Traverse и Camaro. Всё это, конечно, создаст путаницу в головах потенциальных покупателей, так как даже потребительские сайты у узбекской и американской модельных линеек разные, но оформленные в едином корпоративном стиле Chevrolet. Сайт Ravon тоже пока ещё жив и даже предлагает купить машины, то есть официально похороненные R2, R3 и R4. Дилеров у узбекских Chevrolet, судя по сайту, всего два – в Оренбурге и Вологде, но в пресс-релизе говорится, что вот-вот появятся точки реализации в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Кроме того в России всё ещё продаётся Chevrolet Niva, но уже силами дилеров Lada (к ним «Шнива» стала поступать в феврале). Бывший GM-АВТОВАЗ в апреле переименован в «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ», но эмблему Chevrolet с внедорожника отечественной разработки пока не сковырнули – ждём рестайлинг, он должен состояться до конца текущего года. Собственный сайт до рестайлинга у «Шнивы» тоже останется, на сайте Lada этой модели пока нет.

Таким образом в РФ сейчас сложилась уникальная ситуация, когда автомобилями Chevrolet торгуют три независимые друг от друга компании.

Как пойдут дела у узбекских Chevrolet, покажет время и статистика. Если будут спрос и стабильные поставки, то можно ожидать расширения модельной линейки – например, появления в ней субкомпактного паркетника Tracker прошлого поколения.

Россия авторынок Chevrolet Chevrolet Spark Chevrolet Cobalt Chevrolet Aveo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
3 комментария
15.06.2020 20:32
diver.alex@mail.ru

Древние модели по неадекватным ценам - провал гарантирован. А "новая" Нексия еще и франкенштейн из кузова старого Авео и мотора с коробкой от Кобальта. Кобальту кстати узбеки так и не сделали рестайлинговую морду. Ну а представитель ООО Рога и копыта с уставным капиталом аж 10 тыр - это "вишенка на торте"... ;)))

15.06.2020 21:20
Snakebyte

Цены по современным меркам не такие уж неадекватные.
Дядя жены купил Sandero Stepway в минималке за 800 тыс. (год назад я взял топовый с вариатором за 811).
Хотя Лады получаются всяко дешевле. Но, если рассматривать модели с классическими автоматами, дешевле только Гранта. Логан/Сандеро с убогой и капризной DP0 сравнимы по цене, Рио/Солярис/Поло уже под 900.

15.06.2020 23:02
wasilii_sobolev@mail.ru

Да можно продавать хоть за миллион только смысл - если большинство граждан кто раньше мог купить их за такую цену точно не потянут - особенно при таком минимуме дилеров ,могли бы локализовать и снизить цену -а тут тупо заявить о себе чтоб потом уйти с позором из-за низких продаж(( а все вышеуказанное локализовано и их берут либо такси либо потому что есть где обслужить да и тем думаю надо делать привязку к зарплатам потенциальных покупателей не к доллару - уж лучше к юаню- в китае благо большинство товаров и делают
да и пора уже менять курс рубля к доллару -тут же как на рынке- не хотите нам продавать за сколько мы хотим - идите лесом и все

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Нерегулируемый перекресток: как проезжать, когда главная поворачивает и когда ее не определить Проезд нерегулируемых перекрестков кажется простым, пока дороги равнозначные или главная дорога пересекается со второстепенной под прямым углом без поворота. А вот столкнувшись с поворотом г... 395 0 1 15.06.2020
Статьи / История Дизайн от ВАЗа, армейская ориентация и растянутый кузов: мифы и факты об УАЗ-3162 Симбир Большинство проектов Ульяновского автозавода интересны не только своей историей, но и необъяснимой народной симпатией: если к тяготам и лишениям воинской службы во времена СССР за рулём «коз... 2849 0 34 13.06.2020
Статьи / Практика Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки о... 2639 4 42 12.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 43176 9 15 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 30305 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28461 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings