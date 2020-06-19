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Теряющий популярность Chevrolet Colorado обновился и подорожал

19.06.2020 231 0 0

Марка Chevrolet представила на домашнем рынке среднеразмерный пикапа Colorado 2021 модельного года. Автомобиль получил ряд косметических изменений, производство на заводе Вентцвилле, штат Миссури, начнётся уже в этом месяце.

 

Chevrolet Colorado — глобальная модель, но в Азии и Америке у неё разный дизайн и разный ритм обновления. В США нынешнее второе поколение пикапа практически в неизменном виде продаётся с 2014 года, и вот, наконец, представлена рестайлинговая версия. Самое время, так как, согласно данным ресурса CarSalesBase, с 2015 по 2018 год продажи Colorado в США росли, а в 2019-м спрос сократился на 9% до 122 304 шт., что в первую очередь связано с возвращением на рынок Ford Ranger. По итогам первого квартала текущего года спрос на Chevrolet Colorado рухнул сразу на 34% до 21 430 шт., тогда как продажи Ford Ranger выросли на 123% до 20 980 шт. — сказался эффект низкой базы. Лидером же среднеразмерного сегмента пикапов по итогам трёх месяцев этого года осталась Toyota Tacoma — продано 53 636 шт., на 8% меньше, чем в первом квартале 2019-го.

Пока GM обнародовал лишь несколько фотографий экстерьера обновлённого Colorado. Пикап получил оформление передка в стиле старшего брата Silverado: фальшрадиаторная решётка увеличилась в размерах и теперь имеет более контрастную перемычку с фирменной эмблемой. Заметно усложнилась пластика переднего бампера, а вот форма капота и фары остались прежними. Единственное заметное изменение на корме — это выштампованная надпись Chevrolet во всю ширину откидного борта.

Фотографий интерьере пока нет, цены и комплектации официально не объявлены, хотя Colorado 2021 поступит к дилерам уже совсем скоро.

Интерьер Chevrolet Colorado 2020 модельного года
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Интерьер Chevrolet Colorado 2020 модельного года
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По данным журнала Car and Driver, у обновлённого Colorado не будет начальной версии Base с полуторной кабиной, но она будет доступна для Colorado 2020 модельного года, который некоторое время будет выпускаться параллельно с обновлённым пикапом. Colorado 2020 в комплектации Base с задним приводом, 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» (203 л.с., 259 Нм) и 6-ступенчатым «автоматом» стоит сейчас 22 495 долларов. А самый доступный Colorado 2021 в комплектации WT (Work Truck) обойдётся в 26 395 долларов, что на 400 долларов дороже аналогичного пикапа 2020 модельного года, если судить по текущим расценкам без учёта скидок на американском потребительском сайте Chevrolet.

2021 Chevrolet Colorado ZR2
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2021 Chevrolet Colorado ZR2
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Для пикапа 2020 модельного года доступен также более мощный бензиновый V6 (313 л.с., 373 Нм) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Особняком стоит топовая оффроудная версия ZR2, для которой помимо V6 доступен 4-цилиндровый 2,8-литровый дизель Duramax (184 л.с., 500 Нм) в паре с 6-ступенчатой АКП.

Очевидно, эти же силовые агрегаты перекочуют и на Colorado 2021 модельного года, так как на родственном GMC Canyon, который обновился в начале года, они есть. Внешностью обновлённого Colorado ZR2 марка Chevrolet показала ещё осенью прошлого года на выставке SEMA. По данным Car and Driver, стоимость оффроудного пикапа будет начинаться с отметки 42 995 долларов — опять на 400 долларов дороже, чем за аналогичный Colorado ZR2 2020.

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