Теряющий популярность Chevrolet Colorado обновился и подорожал

Chevrolet Colorado — глобальная модель, но в Азии и Америке у неё разный дизайн и разный ритм обновления. В США нынешнее второе поколение пикапа практически в неизменном виде продаётся с 2014 года, и вот, наконец, представлена рестайлинговая версия. Самое время, так как, согласно данным ресурса CarSalesBase, с 2015 по 2018 год продажи Colorado в США росли, а в 2019-м спрос сократился на 9% до 122 304 шт., что в первую очередь связано с возвращением на рынок Ford Ranger. По итогам первого квартала текущего года спрос на Chevrolet Colorado рухнул сразу на 34% до 21 430 шт., тогда как продажи Ford Ranger выросли на 123% до 20 980 шт. — сказался эффект низкой базы. Лидером же среднеразмерного сегмента пикапов по итогам трёх месяцев этого года осталась Toyota Tacoma — продано 53 636 шт., на 8% меньше, чем в первом квартале 2019-го.
Пока GM обнародовал лишь несколько фотографий экстерьера обновлённого Colorado. Пикап получил оформление передка в стиле старшего брата Silverado: фальшрадиаторная решётка увеличилась в размерах и теперь имеет более контрастную перемычку с фирменной эмблемой. Заметно усложнилась пластика переднего бампера, а вот форма капота и фары остались прежними. Единственное заметное изменение на корме — это выштампованная надпись Chevrolet во всю ширину откидного борта.
Фотографий интерьере пока нет, цены и комплектации официально не объявлены, хотя Colorado 2021 поступит к дилерам уже совсем скоро.
По данным журнала Car and Driver, у обновлённого Colorado не будет начальной версии Base с полуторной кабиной, но она будет доступна для Colorado 2020 модельного года, который некоторое время будет выпускаться параллельно с обновлённым пикапом. Colorado 2020 в комплектации Base с задним приводом, 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» (203 л.с., 259 Нм) и 6-ступенчатым «автоматом» стоит сейчас 22 495 долларов. А самый доступный Colorado 2021 в комплектации WT (Work Truck) обойдётся в 26 395 долларов, что на 400 долларов дороже аналогичного пикапа 2020 модельного года, если судить по текущим расценкам без учёта скидок на американском потребительском сайте Chevrolet.
Для пикапа 2020 модельного года доступен также более мощный бензиновый V6 (313 л.с., 373 Нм) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Особняком стоит топовая оффроудная версия ZR2, для которой помимо V6 доступен 4-цилиндровый 2,8-литровый дизель Duramax (184 л.с., 500 Нм) в паре с 6-ступенчатой АКП.
Очевидно, эти же силовые агрегаты перекочуют и на Colorado 2021 модельного года, так как на родственном GMC Canyon, который обновился в начале года, они есть. Внешностью обновлённого Colorado ZR2 марка Chevrolet показала ещё осенью прошлого года на выставке SEMA. По данным Car and Driver, стоимость оффроудного пикапа будет начинаться с отметки 42 995 долларов — опять на 400 долларов дороже, чем за аналогичный Colorado ZR2 2020.
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