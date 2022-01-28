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  • Рамный внедорожник Isuzu MU-X для России: дизель, две комплектации и «хардкорная» версия

Рамный внедорожник Isuzu MU-X для России: дизель, две комплектации и «хардкорная» версия

28.01.2022 363 0 0

Состоялась российская премьера вездехода Isuzu, который составит конкуренцию Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. В продажу новинка поступит через месяц.

 

Осенью прошлого года российское подразделение Isuzu объявило о трансформации своего бизнеса: к коммерческому транспорту добавится пассажирский внедорожник MU-X. В середине января обнаружилось ОТТС на эту модель, а теперь вездеход представлен официально. С комплектациями, но пока без цен: в компании лишь заявили, что автомобиль будет стоить до 4 миллионов рублей. Прайс-лист опубликуют ближе к старту продаж, а он намечен на 1 марта текущего года.

Напомним, Isuzu MU-X актуальной генерации дебютировал в 2020-м, он создан на базе рамного пикапа Isuzu D-Max (тот сменил поколение еще в 2019-м). При этом у семиместного внедорожника задний мост с пружинами и дисковые задние тормоза, тогда как у грузовика рессоры и «барабаны». По габаритам MU-X близок к Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: длина модели Isuzu равна 4850 мм, расстояние между осями – 2855 мм. Заявленный дорожный просвет – 235 мм (по картеру заднего моста), глубина преодолеваемого брода – 800 мм. К слову, паспортный дорожный просвет российского Pajero Sport составляет 218 мм, Fortuner – 225 мм.

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У нас MU-X предложат только с турбодизелем 4JJ3, которым оснащается и российский пикап D-Max: это четырехцилиндровый мотор 3.0, выдающий 190 л.с. и 450 Нм. Внедорожнику положен исключительно шестиступенчатый «автомат» Aisin, хотя родственный грузовик еще бывает с «механикой». В РФ Isuzu MU-X имеет полный привод Part-time с понижающим рядом и возможностью принудительной блокировки заднего дифференциала. Объем топливного бака – 80 литров. Межсервисный интервал – 20 тысяч км.

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Поначалу MU-X будет доступен в России лишь в двух комплектациях. Базовая Comfort – это тканевая обивка, ручная регулировка водительского сиденья, двухзонный климат-контроль, задний парктроник, семь подушек безопасности и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. В версии Premium Safety появляются кожаная обивка, электрорегулировки кресла водителя, 9-дюймовый дисплей мультимедиа, передний парктроник и электропривод багажной двери. Кроме того, MU-X Premium Safety оснащен комплексом систем безопасности, в него входят: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, предупреждения о фронтальном столкновении, о выходе из занимаемой полосы движения и о боковом столкновении при выезде задним ходом.

Также в рамках презентации для MU-X была анонсирована «хардкорная» версия Arctic Trucks (аналогичное исполнение имеется и у пикапа D-Max) с увеличенным до 290 мм дорожным просветом, но все подробности раскроют позже (вероятно, во второй половине года).

Как и родственный грузовик, в Россию внедорожник Isuzu MU-X поставляют с таиландского завода.

Что же касается конкурентов, то Mitsubishi Pajero Sport с дизелем 2.4 (181 л.с.) и 8АКП сегодня стоит от 3 619 000 рублей (2022 года выпуска), а за дизельный Toyota Fortuner с «автоматом» (2.8, 200 л.с., 6АКП) просят минимум 3 792 000 рублей.

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