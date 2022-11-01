Hyundai продлила простой завода в РФ до декабря. Средства местной «дочки» компании под арестом

На мощностях предприятия ранее выпускались легковые автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X.

Южнокорейский производитель Hyundai запустил автозавод в Санкт-Петербурге в сентябре 2010 года. Кроме того, в РФ у компании есть ещё предприятие, где был налажен выпуск двигателей. Ещё под конец 2020-го Хёндэ купила бывшую площадку американского концерна General Motors, которая была законсервирована в 2015-ом. Предполагалось, что корейцы смогут расширить производство в РФ.

На сегодняшний день в стране продолжается кризис, иностранные компании, занимающиеся поставками и производством автомобилей и комплектующих, продолжают избавляться от российского бизнеса и покидать рынок. По-прежнему в подвешенном состоянии находится Hyundai: как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» продлило нынешний простой до конца ноября.



На фото: Hyundai Solaris

Работа конвейера местного предприятия Hyundai была приостановлена 1 марта текущего года: в качестве причины указывались проблемы с поставками комплектующих. Напомним, производственные мощности автомобильного завода рассчитаны на ежегодный выпуск более 200 тыс. машин. Автомобили отправлялись не только российским дилерам, но и на другие рынки.



На фото: Kia Rio X

По данным агентства, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил обеспечительные меры на средства российской дочерней структуры компании – ООО «Хендэ Инжиниринг Рус». Это стало следствием иска к «дочке» петербургской строительной компании «СтройТехИмпорт», которая сочла, что существует риск ухода Hyundai из РФ. Сообщается, что суд эти опасения разделил.



Известно, что истец в конце 2021 года решил взыскать с компании «Хендэ Инжиниринг Рус» задолженность по одному из договоров, речь идёт о строительстве завода двигателей Hyundai Wia (ООО «Хендэ Виа Рус») в Санкт-Петербурге. «СтройТехИмпорт» также намеревался получить проценты за невыплату требуемой суммы в срок. Общая сумма иска составила 15,85 млн рублей.

Суд в своём решении опирался в том числе на сообщения в СМИ о том, что Hyundai может покинуть РФ. Информация об этом появилась в середине прошлого месяца: так, корейское издание donga.com рассказало о том, что руководству Hyundai Motor был представлен отчёт с анализом текущей ситуации и о перспективах бизнеса концерна в России. В документе среди прочего присутствовал «анализ сценария и последствий продажи российского завода» (речь идёт лишь об «анализе», а не об окончательном решении).



На прошлой неделе решение об окончательном уходе из РФ приняла американская марка Ford (компания входила в Ford Sollers и выпускала здесь коммерческие автомобили Transit). Ещё одной потерей стал премиальный бренд Mercedes-Benz: немецкая компания сообщила о продаже всех местных активов (включая собственный завод в Подмосковье) дилеру ГК «Автодом».