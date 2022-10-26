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  • Ford выходит из совместного предприятия с компанией «Соллерс» и покидает рынок РФ

Ford выходит из совместного предприятия с компанией «Соллерс» и покидает рынок РФ

26.10.2022 38 0 0

Завод в Татарстане, на котором был налажен выпуск коммерческих автомобилей Transit, находится в простое с начала марта текущего года.

 

Американская компания Ford вывела сегмент легковых машин с российского рынка в 2019 году, до недавнего времени здесь присутствовало семейство коммерческих автомобилей Transit. Согласно отчёту АЕБ, в прошлом году Транзиты разошлись по стране тиражом в 20 840 экземпляров, что на 48,5% больше, чем годом ранее. Этот результат обеспечил модели второе место в списке самых востребованных лёгких коммерческих автомобилей (ей пришлось уступить только ГАЗ Gazelle).

На фото: Ford Transit

Напомним, выпуск Ford Transit в РФ был налажен в рамках совместного предприятия с российской компанией Sollers на заводе в Елабуге (республика Татарстан). Эта производственная площадка находится в простое с начала весны: о приостановке конвейера, поставок деталей и сервисной поддержки компания сообщила ещё 2 марта этого года. Теперь стало известно, что завод перейдёт в полную собственность Соллерса.

Сегодня, 26 октября, американский производитель опубликовал официальное сообщение о том, что выходит из СП Sollers Ford в России после приостановки деятельности в течение последних семи месяцев. В рамках сделки компания по номинальной стоимости продаёт свои 49% совместного предприятия партнёру. При этом Форд оставляет за собой право обратного выкупа акций в течение ближайших пяти лет в случае, если «глобальная ситуация» изменится.

На фото: салон Ford Transit

Помимо площадки в Елабуге, СП Sollers Ford включал в себя расположенный рядом моторный завод (его так и не перенастроили на выпуск «турбодизелей» для Транзитов), а также законсервированный автозавод в Набережных Челнах (Татарстан). Раньше совместному предприятию ещё принадлежала производственная площадка во Всеволожске (Ленинградская область), однако её ещё в 2021 году купила южнокорейская компания Sungwoo Hitech, которая занимается выпуском комплектующих для завода Hyundai в Санкт-Петербурге.

Пока что в компании не пояснили, каким образом будет осуществляться гарантийное обслуживание тех автомобилей Ford Transit, которые ранее были реализованы в РФ. Можно предположить, что сервисные услуги автовладельцам в дальнейшем сможет оказывать Соллерс.

Логотип бренда Ford

Сейчас на автомобильном заводе в Елабуге российская компания выпускает автомобили бренда Aurus. Кроме того, как Kolesa.ru сообщал в начале прошлого месяца, на этой площадке планируется наладить выпуск лёгких коммерческих автомобилей под брендом Соллерс. Речь идёт о моделях бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн. Совокупный объём инвестиций в этот проект обещает превысить 5,5 млн рублей.

Отметим, распрощавшись с Соллерсом, Ford окончательно покинет российский рынок. Кстати, сегодня ещё один иностранный производитель заявил об уходе из РФ: речь идёт о немецкой компании Mercedes-Benz, которая определилась с покупателем завода в Подмосковье и иного имущества. Им стал дилер и инвестор — группа компаний «Автодом». Информации о сумме сделки пока нет.

Россия коммерческий транспорт производство бизнес заводы Ford Ford Transit

 

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