Официально: Mercedes-Benz уходит из РФ и продаёт местный завод

О том, что в Mercedes-Benz думают об уходе с российского рынка, сообщалось ещё летом. Сначала стало известно о планах по продаже офисных площадей и сервиса (они расположены в здании в подмосковных Вешках), а позже появилась информация о том, что нашёлся покупатель на производственную площадку, которая находится в Подмосковье. Теперь в местном представительстве Mercedes-Benz официально подтвердили намерение избавиться от активов и покинуть российский рынок.

Согласно сообщению компании, Mercedes-Benz собирается продать свои доли в местных дочерних компаниях, в список входят АО «Мерседес-Бенц РУС», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус». В роли покупателя, как и предполагалось ранее, выступит локальный инвестор – ГК «Автодом».



По словам генерального директора АО «Мерседес-Бенц РУС» Натальи Королевой, «основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании».

В местном представительстве Mercedes-Benz отметили, что «завершение сделки подлежит одобрению всеми соответствующими органами». В компании не назвали сумму, за которую будет продан завод в Подмосковье, однако те производители, которые избавлялись от российских активов ранее, совершали сделки за «символический рубль». Условия соглашения пока не разглашаются.



На российском авторынке марка Mercedes-Benz в течение последних двух лет занимала второе место среди премиальных брендов, уступая лишь BMW. Согласно статистике АЕБ, за 2020 год дилеры реализовали в стране 38 815 автомобилей (у баварцев результат составил 42 721 шт.). А в течение 2021-го показатель Мерседеса в РФ оказался равен 43 011 экземпляров (у BMW – 46 802 шт.).

ГК «Автодом» (принадлежит Андрею Ольховскому) занимается продажей и обслуживанием автомобилей премиальных и люксовых брендов. Как сообщает «Коммерсант», в «Автодоме» обсуждали планы по выпуску автомобилей до текущего кризиса. А минувшим летом сообщалось об активных переговорах с китайскими автопроизводителями (какими именно, не уточняется) касательно эксклюзивного дистрибуторства новых брендов в РФ.



В Минпромторге отметили, что новый владелец активов Mercedes-Benz «сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнёров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово». При этом ведомство обещает свою помощь в подборе технологического партнёра. Также в министерстве пояснили, что «Автодом» будет осуществлять техобслуживание автомобилей немецкого бренда, проданных в РФ.