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Mercedes-Benz меняет формат присутствия в РФ: компания продаёт имущество в стране

11.07.2022 165 0 0

Автомобили немецкого бренда, находящиеся на российском складе, до сих пор не распроданы. В компании отметили, что пока информации о конкретных решениях нет.

 

В РФ продолжается весьма болезненный для представителей сферы бизнеса передел авторынка. Теперь появилась информация о том, как, возможно, поступит с частью своего российского бизнеса компания Mercedes-Benz. Предполагается, что немецкий производитель собирается пересмотреть формат присутствия в стране: имущество дистрибутора могут продать одному из дилеров.

На фото: Mercedes-Benz E-Class

Официальным дистрибутором марки в стране является «Мерседес-Бенц Рус». Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный неназванный источник, Mercedes-Benz продает имущество в РФ, принадлежащее дистрибутору. Предполагается, что в роли покупателя выступит один из дилеров: предположительно, это может быть «Авилон», «Автодом», «Мейджор» или «Панавто».

Ещё один источник издания рассказал, что в «Мерседес-Бенц Рус» рассматривают вариант продажи дилерам через торги своего склада автомобилей, а также дилерского центра. Сообщается, что имеющийся российский склад машин марки пока что не распродан (спикер утверждает, что производитель опасается санкций, которые запрещают поставку в РФ премиальных автомобилей дороже 50 тыс. евро). Не исключено, что один из дилеров в итоге получит права дистрибутора Mercedes-Benz на рынке РФ.

На фото: новый Mercedes-Benz GLC, представленный в начале июня 2022 года

Официальных ответов у Mercedes-Benz пока нет. Представители отметили, что компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России, но «конкретных решений», касающихся планов на будущее и стратегических изменений, пока нет.

Немецкий производитель владеет ещё автозаводом, который расположен в Подмосковье (Есипово). Официально он принадлежит ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус»: 20% у совместного предприятия «Даймлер Камаз Рус», оставшиеся 80% – у головной компании Mercedes-Benz. По данным издания, информации о том, что этот актив может войти в будущую сделку, пока не было.

Проект завода Mercedes-Benz в Подмосковье

По словам Сергея Удалова из «Автостата», в случае перехода прав дистрибутора к дилеру Mercedes-Benz формально прекращает работу в РФ напрямую. Эксперт пояснил, что это может стать временным решением для возможного будущего возвращения на рынок с прямым присутствием. Кроме того, он отметил, что присутствие через дилера нередко используется «на не самых крупных и важных рынках для компаний».

В течение последней пары лет Mercedes-Benz занимает второе место среди премиальных марок на российском авторынке, уступая BMW. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в течение «ковидного» 2020-го дилеры немецкой марки реализовали 38 815 единиц (у баварцев на счету – 42 721 шт.). По итогам 2021 года результат Мерседеса в РФ составил 43 011 экземпляра (у БМВ – 46 802 шт.). В кризисном первом полугодии 2022-го Mercedes-Benz по-прежнему на втором месте с показателем 8279 машин, что на 65% меньше, чем в январе-июне прошлого года (у BMW – 8985 шт., на 62% меньше).

Россия авторынок производство бизнес Mercedes-Benz

 

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