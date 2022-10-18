Российский завод Hyundai: консервация и сценарий с продажей

Сама корейская компания никаких заявлений пока не делала, так что вся информация – неофициальная.

Компания Hyundai приступила к консервации своего петербургского завода, который находится в простое с марта из-за всем известных событий. Об этом сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники. По данным канала, с предприятия уже вывезли все оставшиеся автомобили – около полутора тысяч единиц, включая «не до конца собранные» экземпляры. Но об увольнении оставшихся сотрудников еще не объявлено – новые вводные ждут в конце октября. Отметим, ни российский офис Хёндэ, ни корейская штаб-квартира никаких официальных заявлений на момент публикации новости не делали.

Тем временем, южнокорейское издание donga.com пишет, что руководству Hyundai Motor недавно был представлен отчет с анализом текущей ситуации и о перспективах бизнеса концерна в России. В этом отчете есть, в том числе, «анализ сценария и последствий продажи российского завода». То есть это пока лишь «анализ», а не окончательное решение.

Сообщается, что причиной продажи российского предприятия Хёндэ может стать то, что оно «не может вести нормальную финансовую деятельность»: в частности, из-за санкций против России ограничена возможность перевода денежных средств между глобальным офисом и российским подразделением, при этом, «несмотря на отсутствие доходов», сохраняются «расходы на рабочую силу, счета за электричество и воду», плюс налоги. В то же время издание отмечает, что даже если решение о продаже площадки и будет принято, то сделать это окажется непросто.



Напомним, на петербургском предприятии Hyundai производили седаны Solaris и кроссоверы Creta, оно также выпускало «четырехдверки» Kia Rio и хэтчи Rio X. В России у Хёндэ еще есть моторный завод, вдобавок под конец 2020-го компания приобрела бывшую площадку General Motors, планируя расширить производство.

Ранее о закрытии своего российского завода объявила Toyota. Кроме того, Nissan принял решение об уходе из РФ: предприятие этого бренда досталось НАМИ, по неофициальным данным, на нем могут наладить сборку автомобилей китайского концерна FAW.