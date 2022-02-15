Новый Infiniti QX60 сертифицирован в России: V6 и два варианта компоновки салона

Мировая премьера Infiniti QX60 второй генерации состоялась минувшим летом в США, осенью представили версию для Китая. А теперь раскрыты все характеристики российского SUV: в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модель, хотя оно начнет действовать лишь с 1 марта текущего года. Как и предыдущий кросс, «второй» QX60 к нам будут поставлять с американского завода (модель еще производят в КНР, но только для местного рынка).
Со сменой поколений кроссовер стал немного короче (5033 мм вместо 5094 мм), зато увеличена колея (1695 мм спереди и сзади против 1670 мм). Колесная база – те же 2900 мм, что и у предшественника. Судя по ОТТС, в России Infiniti QX60 нового поколения предложат не только с семи-, но и с шестиместным салоном – с отдельными «капитанскими» креслами во втором ряду.
У нас кросс будет доступен с прежним ниссановским «атмосферником» VQ35: двигатель V6 3.5 выдает 283 л.с. и 350 Нм и «питается» АИ-95 (в Штатах тоже V6, но мощнее, в Китае же модели досталась «турбочетверка» 2.0 VC-Turbo). А вот вместо вариатора теперь классический девятиступенчатый «автомат» от ZF. Как и родственный кроссовер Nissan Pathfinder (уже в продаже; у него мотор V6 3.5 выдает 275 л.с. и 340 Нм), на российском рынке Infiniti QX60 имеет исключительно полный привод, тогда как в Штатах обе модели могут быть переднеприводными.
Для российского SUV заявлены: климат-контроль, обогрев лобового стекла и наружных зеркал, подогрев сидений, массажер передних кресел, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с навигатором, аудиосистема Bose, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, системы автоторможения, предупреждения выхода из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, а также комплекс ProPilot (адаптивный круиз-контроль, ассистенты движения в пробках и в полосе).
О старте приема заказов, вероятно, объявят в ближайшее время. Новый Infiniti QX60 должен оказаться дороже родственного Nissan Pathfinder (как и полагается премиуму), ну а последний сегодня стоит 4 285 000 – 4 995 000 рублей.
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Бессмысленная затея продавать здесь эти машины без оптимизации мощности до 249 л.с.
Фольксваген несколько лет пытался здесь продавать свои Террамонты V6, но они ни кому не были нужны, только 2.0 турбо покупали.
так у терамонта итак двиг vr6 имеет мощность 249 л.с.