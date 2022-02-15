Новый Infiniti QX60 сертифицирован в России: V6 и два варианта компоновки салона

Как и родственный Nissan Pathfinder, на нашем рынке кроссовер премиального бренда будет доступен только с полным приводом.

Мировая премьера Infiniti QX60 второй генерации состоялась минувшим летом в США, осенью представили версию для Китая. А теперь раскрыты все характеристики российского SUV: в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модель, хотя оно начнет действовать лишь с 1 марта текущего года. Как и предыдущий кросс, «второй» QX60 к нам будут поставлять с американского завода (модель еще производят в КНР, но только для местного рынка).

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Со сменой поколений кроссовер стал немного короче (5033 мм вместо 5094 мм), зато увеличена колея (1695 мм спереди и сзади против 1670 мм). Колесная база – те же 2900 мм, что и у предшественника. Судя по ОТТС, в России Infiniti QX60 нового поколения предложат не только с семи-, но и с шестиместным салоном – с отдельными «капитанскими» креслами во втором ряду.

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У нас кросс будет доступен с прежним ниссановским «атмосферником» VQ35: двигатель V6 3.5 выдает 283 л.с. и 350 Нм и «питается» АИ-95 (в Штатах тоже V6, но мощнее, в Китае же модели досталась «турбочетверка» 2.0 VC-Turbo). А вот вместо вариатора теперь классический девятиступенчатый «автомат» от ZF. Как и родственный кроссовер Nissan Pathfinder (уже в продаже; у него мотор V6 3.5 выдает 275 л.с. и 340 Нм), на российском рынке Infiniti QX60 имеет исключительно полный привод, тогда как в Штатах обе модели могут быть переднеприводными.



Для российского SUV заявлены: климат-контроль, обогрев лобового стекла и наружных зеркал, подогрев сидений, массажер передних кресел, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с навигатором, аудиосистема Bose, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, системы автоторможения, предупреждения выхода из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, а также комплекс ProPilot (адаптивный круиз-контроль, ассистенты движения в пробках и в полосе).



О старте приема заказов, вероятно, объявят в ближайшее время. Новый Infiniti QX60 должен оказаться дороже родственного Nissan Pathfinder (как и полагается премиуму), ну а последний сегодня стоит 4 285 000 – 4 995 000 рублей.

