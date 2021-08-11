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  • Ещё один новый Infiniti QX60: крупнее и с турбомотором от младшего SUV

Ещё один новый Infiniti QX60: крупнее и с турбомотором от младшего SUV

11.08.2021 142 0 0

Кое-где сменивший поколение кроссовер японского премиум-бренда предложат с «турбочетверкой» с переменной степенью сжатия от QX50. Причем старший паркетник будет комплектоваться 9АКП, тогда как младший доступен с вариатором.

 

Мировой дебют Infiniti QX60 второй генерации состоялся в июне, полностью пока раскрыта трехрядная модель, предназначенная лишь для Северной Америки. Еще в рамках презентации объявили о том, что новый SUV будут производить на двух площадках: глобальную версию продолжит выпускать завод, расположенный в США (штат Теннесси), а для Китая организуют локальную сборку (ею займется СП Nissan и Dongfeng), причем у «их» SUV окажется другой мотор. Теперь же характеристики «поднебесного» QX60 появились в базе местного минпрома, и выяснилось, что такой кроссовер отличился от «мирового» не только техникой.

Нет, в плане дизайна экстерьера SUV почти полностью повторил «американца», но при этом китайский вариант чуть крупнее: его длина равна 5127 мм против 5034 мм у версии для Америки (она же глобальная, у предшественника – 5095 мм). Колесная база у машин совпадает – 2900 мм (столько же у QX60 предыдущей генерации). Дорожный просвет китайского кроссовера пока не назван (у модели для США – 170 мм).

Новый Infiniti QX60 для Китая
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Новый Infiniti QX60 для Китая
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Новый Infiniti QX60 для Китая
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Фото салона сертификационный орган КНР традиционно не публикует, впрочем, внутри «их» новый Infiniti QX60, скорее всего, повторил «мировой» SUV. Ну разве что в Поднебесной кроссоверу могла достаться иная мультимедийная система, хотя у глобальной модели и без того немаленький экран (12,3 дюйма). В остальном список оборудования, скорее всего, идентичен, то есть в Китае кросс тоже предложат с виртуальной «приборкой», большим проекционным дисплеем, трехзонным климат-контролем и комплексом ProPilot Assist (адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, ассистент движения в пробках, система автоторможения и т.д.).

Новый Infiniti QX60 для США
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Новый Infiniti QX60 для США
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Новый Infiniti QX60 для США
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В Штатах Infiniti QX60 сохранил «атмосферник» V6 3.5 (299 л.с.) серии VQ, а вот в Китае кроссовер нового поколения получил «турбочетверку» 2.0 VC-Turbo (заводской индекс KR20) с изменяемой степенью сжатия, которая выдает 252 л.с. Таким же мотором оснащается и младший паркетник Infiniti QX50 (отдача версии для РФ – 249 л.с.). При этом следом за американским «вторым» QX60 китайский обрел девятиступенчатый «автомат», тогда как QX50 комплектуется вариатором. Для трехрядного кросса предусмотрен полный привод. К слову, предыдущий Infiniti QX60 в Поднебесной бывает только в виде гибрида с установкой на основе мотора 2.5 (231/233 л.с.) из линейки QR.

Новый Infiniti QX60 для США
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Новый Infiniti QX60 для США
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Новый Infiniti QX60 для США
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Полноценную премьеру удлиненный кроссовер для КНР справит до конца текущего года, на экспорт автомобили made in China отправлять не планируют. В России новый Infiniti QX60 американской сборки, вероятно, появится в 2022-м, причем местный офис марки уже объявил о том, что, как и прежде, у нас будут продавать машины с V6 3.5 мощностью 283 л.с. Но девятиступенчатый «автомат» достался и российской версии. А еще до нас доберется родственник QX60 – новый Nissan Pathfinder, причем уже в этом году.

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