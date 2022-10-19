Volkswagen думает о продаже калужского автозавода и об уходе из РФ

Российский авторынок из-за кризиса продолжает терять иностранных производителей. Вероятно, в скором времени концерн Volkswagen может продать свой завод, который находится в Калуге. Напомним, это предприятие VW приостановило выпуск автомобилей ещё в начале марта текущего года. Слухи о том, что компания готовит производственную площадку к продаже, появились ещё в конце июля, однако никаких официальных подтверждений этого не последовало.
Теперь появились новые сообщения о возможной продаже калужского завода, об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Представитель компании отметил, что вряд ли VW сможет в обозримом будущем снова производить автомобили на этой площадке. Другой спикер добавил, что у немецкого концерна есть «недвусмысленное желание полностью уйти» из РФ.
При этом официальных соответствующих заявлений в VW по-прежнему не делают. Как сообщает Automotive News Europe, концерн на данный момент продолжает рассматривать различные сценарии будущего своего бизнеса в РФ, при этом одним из вариантов остаётся продажа местных активов третьей стороне (конкретные покупатели не называются). Однако всё ещё никакого конкретного решения принято не было.
Отметим, инвестиции VW (концерн также владеет чешской маркой Skoda) в калужское предприятие превысили 1 млрд евро, по последним сведениям, в штате насчитывалось 4,2 тыс. сотрудников. Напомним, до начала простоя с конвейера этой площадки сходили Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Tiguan. Ещё несколько моделей собирались на площадке Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде: к ним относятся VW Taos, Skoda Karoq, Kodiaq и Octavia.
До нынешнего кризиса автомобили бренда Volkswagen входили в список самых востребованных на российском рынке. К примеру, по подсчётам АЕБ, в прошлом году дилеры в РФ продали 86 108 новых машин марки, из них самыми востребованными стали Polo и Tiguan. Ещё выше оказался результат у Skoda – 90 443 шт., а в списке бестселлеров 2021 года числятся Rapid и Karoq.
Напомним, ранее российский авторынок и автопром полностью покинула французская компания Renault: ей пришлось избавиться от собственного завода в Москве, а также от пакета акций АВТОВАЗа. По тому же пути недавно решил пойти японский партнёр Рено по альянсу: на прошлой неделе стало известно об уходе из РФ компании Nissan. Ремонтом и обслуживанием машин обеих марок будут заниматься дилеры Lada. Ещё в минувшем месяце о прекращении производства автомобилей в стране и закрытии петербургского завода заявили в Toyota. Помимо этого, сейчас продолжает решаться судьба российского предприятия корейской компании Hyundai.
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