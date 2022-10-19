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Volkswagen думает о продаже калужского автозавода и об уходе из РФ

19.10.2022 85 0 0

В компании отметили, что пока рассматривают разные варианты того, как поступить со своим российским бизнесом.

 

Российский авторынок из-за кризиса продолжает терять иностранных производителей. Вероятно, в скором времени концерн Volkswagen может продать свой завод, который находится в Калуге. Напомним, это предприятие VW приостановило выпуск автомобилей ещё в начале марта текущего года. Слухи о том, что компания готовит производственную площадку к продаже, появились ещё в конце июля, однако никаких официальных подтверждений этого не последовало.

На фото: Skoda Rapid

Теперь появились новые сообщения о возможной продаже калужского завода, об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Представитель компании отметил, что вряд ли VW сможет в обозримом будущем снова производить автомобили на этой площадке. Другой спикер добавил, что у немецкого концерна есть «недвусмысленное желание полностью уйти» из РФ.

На фото: Volkswagen Polo

При этом официальных соответствующих заявлений в VW по-прежнему не делают. Как сообщает Automotive News Europe, концерн на данный момент продолжает рассматривать различные сценарии будущего своего бизнеса в РФ, при этом одним из вариантов остаётся продажа местных активов третьей стороне (конкретные покупатели не называются). Однако всё ещё никакого конкретного решения принято не было.

На фото: Skoda Karoq

Отметим, инвестиции VW (концерн также владеет чешской маркой Skoda) в калужское предприятие превысили 1 млрд евро, по последним сведениям, в штате насчитывалось 4,2 тыс. сотрудников. Напомним, до начала простоя с конвейера этой площадки сходили Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Tiguan. Ещё несколько моделей собирались на площадке Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде: к ним относятся VW Taos, Skoda Karoq, Kodiaq и Octavia.

До нынешнего кризиса автомобили бренда Volkswagen входили в список самых востребованных на российском рынке. К примеру, по подсчётам АЕБ, в прошлом году дилеры в РФ продали 86 108 новых машин марки, из них самыми востребованными стали Polo и Tiguan. Ещё выше оказался результат у Skoda – 90 443 шт., а в списке бестселлеров 2021 года числятся Rapid и Karoq.

На фото: Volkswagen Tiguan

Напомним, ранее российский авторынок и автопром полностью покинула французская компания Renault: ей пришлось избавиться от собственного завода в Москве, а также от пакета акций АВТОВАЗа. По тому же пути недавно решил пойти японский партнёр Рено по альянсу: на прошлой неделе стало известно об уходе из РФ компании Nissan. Ремонтом и обслуживанием машин обеих марок будут заниматься дилеры Lada. Ещё в минувшем месяце о прекращении производства автомобилей в стране и закрытии петербургского завода заявили в Toyota. Помимо этого, сейчас продолжает решаться судьба российского предприятия корейской компании Hyundai.

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