Проблемы автопрома РФ: Volkswagen может продать свой калужский завод

Автомобили бренда Volkswagen были одними из самых востребованных на российском авторынке. Так, по итогам прошлого года клиенты купили 86 108 новых машин VW (из них самые востребованные – Polo и Tiguan). Ещё больше продали дилеры принадлежащей концерну чешской марки Skoda: 90 443 шт. (бестселлеры 2021 года – Rapid и Karoq). Все перечисленные модели выпускались в РФ на мощностях местных заводов: Skoda Rapid, VW Polo и Tiguan – на предприятии под Калугой, а Skoda Karoq – на площадке Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде (кроме того, здесь же с конвейера сходили Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Octavia).



На фото: Volkswagen Tiguan 1 / 2 На фото: Volkswagen Tiguan 2 / 2

Российское подразделение концерна Volkswagen приостановило выпуск автомобилей в РФ 3 марта текущего года. Сегодня появились слухи о том, что компания готовит калужский завод к продаже, об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на собственные неназванные источники. При этом, по информации издания, на производственную площадку уже якобы приезжали потенциальные покупатели – две делегации из Казахстана и Австрии, кроме того, на заводе побывали представители Министерства промышленности и торговли РФ.



На фото: Volkswagen Polo 1 / 2 На фото: Volkswagen Polo 2 / 2

Кроме того, в издании считают «косвенным свидетельством о подготовке к продаже активов» назначение на должность главы подразделения Геррита Шпенглера, который ранее занимал кресло директора по персоналу в местном офисе. Отметим, на новом посту «кадровик» сменил предыдущего управленца Яна Витта, назначенного на должность совсем недавно, 1 июля текущего года.

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, с которым пообщалась «Газета», Volkswagen может сохранить бизнес и даже производство в РФ в условиях действующих санкций, если заключит договор с узбекскими или казахстанскими компаниями. Так в России может появиться зонтичный бренд (по аналогии с Ravon: под ним некоторое время продавались бюджетные модели концерна GM).



На фото: Skoda Rapid 1 / 2 На фото: Skoda Rapid 2 / 2

Позже «РГ» опубликовала ответ от местного офиса VW на сообщение о планах по продаже завода под Калугой. «В связи с высоким уровнем неопределённости общей ситуации мы не можем прогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России на данный момент. Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое, — пояснили в компании. — Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято». Также в компании отказались комментировать слухи.

Ранее производитель закрыл свою площадку в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ. Официальная процедура закрытия стартовала в начале текущего месяца. Части сотрудников предприятия было предложено уйти по соглашению сторон с выплатой окладов за полгода. Ранее немецкий производитель также остановил экспорт в РФ автомобилей и запчастей.

