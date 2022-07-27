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Проблемы автопрома РФ: Volkswagen может продать свой калужский завод

27.07.2022 144 0 0

В местном представительстве немецкого концерна информацию о подготовке предприятия к продаже не подтверждают.

 

Автомобили бренда Volkswagen были одними из самых востребованных на российском авторынке. Так, по итогам прошлого года клиенты купили 86 108 новых машин VW (из них самые востребованные – Polo и Tiguan). Ещё больше продали дилеры принадлежащей концерну чешской марки Skoda: 90 443 шт. (бестселлеры 2021 года – Rapid и Karoq). Все перечисленные модели выпускались в РФ на мощностях местных заводов: Skoda Rapid, VW Polo и Tiguan – на предприятии под Калугой, а Skoda Karoq – на площадке Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде (кроме того, здесь же с конвейера сходили Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Octavia).

На фото: Volkswagen Tiguan
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На фото: Volkswagen Tiguan
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Российское подразделение концерна Volkswagen приостановило выпуск автомобилей в РФ 3 марта текущего года. Сегодня появились слухи о том, что компания готовит калужский завод к продаже, об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на собственные неназванные источники. При этом, по информации издания, на производственную площадку уже якобы приезжали потенциальные покупатели – две делегации из Казахстана и Австрии, кроме того, на заводе побывали представители Министерства промышленности и торговли РФ.

На фото: Volkswagen Polo
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На фото: Volkswagen Polo
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Кроме того, в издании считают «косвенным свидетельством о подготовке к продаже активов» назначение на должность главы подразделения Геррита Шпенглера, который ранее занимал кресло директора по персоналу в местном офисе. Отметим, на новом посту «кадровик» сменил предыдущего управленца Яна Витта, назначенного на должность совсем недавно, 1 июля текущего года.

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, с которым пообщалась «Газета», Volkswagen может сохранить бизнес и даже производство в РФ в условиях действующих санкций, если заключит договор с узбекскими или казахстанскими компаниями. Так в России может появиться зонтичный бренд (по аналогии с Ravon: под ним некоторое время продавались бюджетные модели концерна GM).

На фото: Skoda Rapid
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На фото: Skoda Rapid
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Позже «РГ» опубликовала ответ от местного офиса VW на сообщение о планах по продаже завода под Калугой. «В связи с высоким уровнем неопределённости общей ситуации мы не можем прогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России на данный момент. Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое, — пояснили в компании. — Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято». Также в компании отказались комментировать слухи.

Ранее производитель закрыл свою площадку в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ. Официальная процедура закрытия стартовала в начале текущего месяца. Части сотрудников предприятия было предложено уйти по соглашению сторон с выплатой окладов за полгода. Ранее немецкий производитель также остановил экспорт в РФ автомобилей и запчастей.

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