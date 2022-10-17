На петербургском заводе Nissan могут начать выпускать автомобили китайского концерна FAW

Передел российского авторынка продолжается: на прошлой неделе стало известно о том, что из решила уйти компания Nissan. Производитель объявил о том, что расположенный в Санкт-Петербурге завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и иные активы (в их числе научно-исследовательский центр) переходят в собственность НАМИ – это государственная организация в составе Минпромторга РФ. Тогда же в Ниссане заявили, что сумма ожидаемых убытков от ухода из России составит 100 млрд иен.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, сделка с НАМИ предположительно будет завершена в ноябре текущего года: сторонам необходимо получить формальное одобрение всех регулирующих органов. При этом, по примеру своего французского партнёра по альянсу, компания Nissan оставила за собой право в течение шести лет совершить обратный выкуп петербургского предприятия.

Пока что же НАМИ может использовать мощности завода Nissan по своему усмотрению. Сегодня появились подробности о возможном будущем предприятия. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на два собственных источника, для того, чтобы сохранить работоспособность этой площадки, предполагается привлечь китайского производителя. По предварительным данным, НАМИ может заключить соглашение с «поднебесным» государственным автоконцерном FAW (First Automobile Works). На какой стадии находятся переговоры, на данный момент не ясно.



Как сообщает издание, в ходе реализации этой сделки в роли посредника, вероятно, выступит компания КАМАЗ (российский производитель грузовиков, автобусов и иного коммерческого транспорта). Пока что источники издания отметили, что КАМАЗу было отправлено соответствующее предложение, однако у него «есть конкуренты». Кто исполняет роли последних, пока не сообщается.

Напомним, сейчас КАМАЗ также участвует в другом проекте, речь идёт об организации производства автомобилей на столичном заводе «Москвич», в который переделали бывшее предприятие Renault Россия. Сейчас производитель грузовиков владеет 50% московской площадки; кроме того, КАМАЗ должен вложить в развитие проекта 5 млрд рублей.



По данным АЕБ, продажи легковых автомобилей FAW в РФ по итогам 2021 года составили 3137 шт. (на 17% больше, чем годом ранее). При этом в текущем году у бренда на российском рынке зафиксирован минус: за первые три квартала текущего года реализовано 1672 экземпляра, что на 34% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

В свою очередь автомобили бренда Nissan в 2021-ом разошлись по РФ тиражом в 51 338 шт., что на 9% меньше, чем годом ранее. В текущем году в марте предприятие отправили в простой, дилеры распродавали остатки. За первые девять месяцев клиенты купили 13 476 машин (на 62% меньше). Отметим, за указанный период российский авторынок в целом рухнул на 59,8%. Обслуживание и ремонт автомобилей Nissan теперь будут производить дилеры Lada.

