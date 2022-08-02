Заводы ×
  • Инвестиции в завод Москвич: миллиарды выделят столичные власти и КАМАЗ

Инвестиции в завод Москвич: миллиарды выделят столичные власти и КАМАЗ

02.08.2022 292 0 0

Средства будут потрачены на локализацию узлов и компонентов будущих автомобилей, а также на адаптацию производственных мощностей предприятия.

 

Французская группа Renault в мае текущего года избавилась от своих активов в РФ: так, доля в АВТОВАЗе перешла под управление НАМИ (это дочерняя структура Минпромторга), а московский завод передали столичным властям. Практически сразу появилась информация о том, что на мощностях бывшего предприятия Renault Россия наладят производство легковых автомобилей под историческим брендом Москвич.

Выпуск машин будет налажен при содействии компании КАМАЗ, основным направлением деятельности которой является производство коммерческой техники. Компания уже не впервые сотрудничает с московскими властями: КАМАЗ поставляет в столицу электробусы, которые используются в качестве общественного транспорта. В начале прошлого месяца мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин подписали «Соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта»: тогда стороны наметили программу» возобновления работы автозавода.

Теперь же стали известны объёмы предполагаемых инвестиций в проект. Так, столичные власти и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин договорились о том, что совокупные вложения в проект автомобильного завода Москвич составят 5 млрд рублей. Каждый партнёр вложит свою часть суммы, она будет соответствовать доле участия каждого акционера. Согласно документам, у каждой стороны по 50% акций.

Как сообщает «Коммерсант», порядок, а также срок финансирования стороны согласуют между собой до 1 сентября 2022 года. При этом партнёры отметили, что финансирование проекта должно быть обеспечено в течение 60 календарных дней со дня заключения договора. Предполагается, что Москвич получит первые инвестиции до конца текущего года. Эти средства потратят на локализацию узлов и компонентов будущих автомобилей возрождённой марки, а также на адаптацию производственных мощностей предприятия.

На данный момент неизвестно, какие именно модели будут сходить с конвейера столичной производственной площадки. Ранее предполагалось, что под брендом Москвич начнут выпускать автомобили китайской марки JAC (именно они были на выставленных плакатах с предполагаемой модельной линейкой завода), кстати, у КАМАЗа уже имеется опыт сотрудничества с этой компанией. Позже участники проекта опровергли информацию о том, что на мощностях столичного завода наладят крупноузловую сборку машин JAC.

Ранее стало известно о том, что за первое полугодие 2022-го объём производства легковых автомобилей в РФ сократился почти на 62%. Согласно отчёту Росстата, в стране за указанный период было выпущено в общей сложности 281 тыс. «легковушек». Из них на июнь пришлось всего 13,4 тыс. экземпляров, хотя в этом месяце на конвейер АВТОВАЗа уже вернулся «народный бестселлер» – Lada Granta (в упрощённом исполнении и не во всех типах кузова).

На днях Kolesa.ru сообщал о том, что в Renault подсчитали потери от ухода из РФ: они составили 2,3 млрд евро. За первое полугодие совокупная выручка Рено составила 21,057 млрд евро, этот результат на 10% меньше, чем в январе-июне 2021-го. Французская группа произвела меньше автомобилей, это связано не только потерей бизнеса в РФ, но и с продолжающимся дефицитом микрочипов.

Россия авторынок производство бизнес заводы Москвич КАМАЗ

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Много работы за мало денег: стоит ли покупать Toyota Hilux VII за 1,8 миллиона рублей Мы уже не раз задумывались о покупке среднеразмерного пикапа из тех, что продавались в России официально: например,  Ford Ranger, Mitsubishi L200 или  Nissan Navara. Но ведь такой вариант е... 86 0 0 02.08.2022
Статьи / Популярные вопросы За что могут посадить в тюрьму и конфисковать машину: изменения с 25 июля 2022 года Мы уже рассказывали обо всех вариантах нарушений ПДД, за которые можно получить настоящий тюремный срок. Однако с 25 июля 2022 года в силу вступили законы, расширяющие список таких нарушени... 872 0 6 01.08.2022
Статьи / Россия Автомобиль мечты: ближе, чем кажется Мечты об автомобилях есть даже у тех, кто не так уж любит сидеть за рулем. Для кого-то машина мечты – это мощное купе, способное показать, что такое динамика и управляемость, а для кого-то –... 760 0 3 01.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15243 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10632 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7663 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings