Инвестиции в завод Москвич: миллиарды выделят столичные власти и КАМАЗ

Французская группа Renault в мае текущего года избавилась от своих активов в РФ: так, доля в АВТОВАЗе перешла под управление НАМИ (это дочерняя структура Минпромторга), а московский завод передали столичным властям. Практически сразу появилась информация о том, что на мощностях бывшего предприятия Renault Россия наладят производство легковых автомобилей под историческим брендом Москвич.



Выпуск машин будет налажен при содействии компании КАМАЗ, основным направлением деятельности которой является производство коммерческой техники. Компания уже не впервые сотрудничает с московскими властями: КАМАЗ поставляет в столицу электробусы, которые используются в качестве общественного транспорта. В начале прошлого месяца мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин подписали «Соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта»: тогда стороны наметили программу» возобновления работы автозавода.



Теперь же стали известны объёмы предполагаемых инвестиций в проект. Так, столичные власти и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин договорились о том, что совокупные вложения в проект автомобильного завода Москвич составят 5 млрд рублей. Каждый партнёр вложит свою часть суммы, она будет соответствовать доле участия каждого акционера. Согласно документам, у каждой стороны по 50% акций.

Как сообщает «Коммерсант», порядок, а также срок финансирования стороны согласуют между собой до 1 сентября 2022 года. При этом партнёры отметили, что финансирование проекта должно быть обеспечено в течение 60 календарных дней со дня заключения договора. Предполагается, что Москвич получит первые инвестиции до конца текущего года. Эти средства потратят на локализацию узлов и компонентов будущих автомобилей возрождённой марки, а также на адаптацию производственных мощностей предприятия.



На данный момент неизвестно, какие именно модели будут сходить с конвейера столичной производственной площадки. Ранее предполагалось, что под брендом Москвич начнут выпускать автомобили китайской марки JAC (именно они были на выставленных плакатах с предполагаемой модельной линейкой завода), кстати, у КАМАЗа уже имеется опыт сотрудничества с этой компанией. Позже участники проекта опровергли информацию о том, что на мощностях столичного завода наладят крупноузловую сборку машин JAC.



Ранее стало известно о том, что за первое полугодие 2022-го объём производства легковых автомобилей в РФ сократился почти на 62%. Согласно отчёту Росстата, в стране за указанный период было выпущено в общей сложности 281 тыс. «легковушек». Из них на июнь пришлось всего 13,4 тыс. экземпляров, хотя в этом месяце на конвейер АВТОВАЗа уже вернулся «народный бестселлер» – Lada Granta (в упрощённом исполнении и не во всех типах кузова).

На днях Kolesa.ru сообщал о том, что в Renault подсчитали потери от ухода из РФ: они составили 2,3 млрд евро. За первое полугодие совокупная выручка Рено составила 21,057 млрд евро, этот результат на 10% меньше, чем в январе-июне 2021-го. Французская группа произвела меньше автомобилей, это связано не только потерей бизнеса в РФ, но и с продолжающимся дефицитом микрочипов.

