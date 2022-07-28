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  • Падение автопрома РФ: за первую половину 2022 года объём сократился почти на 62%

Падение автопрома РФ: за первую половину 2022 года объём сократился почти на 62%

28.07.2022 81 0 0

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ просели менее заметно, что легко объяснимо, ведь дилеры всё это время продолжали распродавать оставшиеся на складах машины.

 

Автомобильные заводы иностранных компаний в РФ продолжают простаивать, часть марок (например, Renault) свернули бизнес. Помимо этого, даже российские производители не могут полноценно запустить конвейер из-за нехватки комплектующих. Из-за этих проблем, в России ощутимо упал объём производства новых легковых машин: согласно отчёту Росстата, по итогам первой половины 2022 года показатель сократился на 61,8% (по сравнению с результатом за январь-июнь 2021-го) и составил всего 281 тыс. «легковушек».

На фото: Haval Jolion

Стоит отметить, что сейчас практически все собственные автозаводы иностранных автоконцернов в РФ остаются в простое; исключением остаётся только предприятие китайской компании Haval, которое располагается под Тулой. АВТОВАЗ пока частично возобновил работу только тольяттинского завода, площадка в Ижевске по-прежнему на паузе.

Напомним, Lada в июне вернулась к выпуску седанов, лифтбеков и универсалов Granta, позже на конвейер встали «оспортивленный» вариант Granta Drive Active и кросс-версия модели. Также компания запустила выпуск «классического» внедорожника Niva Legend. Все указанные автомобили и версии имеют упрощённое исполнение без подушки безопасности водителя, системы ABS, преднатяжителей передних ремней безопасности, модуля системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС, иммобилайзера, подсказчика переключения передач в бортовом компьютере. Для того, чтобы такие машины могли выйти на рынок, законодателям пришлось серьёзно смягчить требования.

Судя по всему, с запуском конвейера АВТОВАЗа связано увеличение объёма выпуска легковых машин в июне: в 3,6 раза больше, чем в мае. Правда, июньский показатель всё равно весьма скромный – в общей сложности местные заводы выпустили 13,4 тыс. автомобилей: он на 89% меньше, чем в июне 2021-го.

Продажи новых машин просели не так заметно, как производство. Так, по подсчётам АЕБ, о которых мы подробно рассказывали ранее (ассоциация использует данные по дилерским отгрузкам), рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей за первую половину 2022 года упал на 57,5%, до 370,2 тыс. единиц.

На фото: Lada Granta

По информации «Автостата» (агентство изучает показатели рынка по данным системы «Электронный паспорт»), за первые шесть месяцев текущего года жители РФ поставили на учёт 352,1 тыс. автомобилей: этот результат на 56% меньше, по сравнению с прошлогодним.

Ранее в Минпромторге предположили, что по итогам текущего года авторынок РФ составит ограничится отметкой в 750 тыс. новых легковых автомобилей. Предполагается, что из них порядка 50 тыс. машин продадут с помощью программы льготного автокредитования: её возобновили в этом месяце на новых условиях. Так, скидка на аванс по кредиту увеличилась с 10 до 20% от стоимости автомобиля, а максимальная цена покупаемого ТС выросла с 1,5 до 2 млн рублей.

Россия авторынок производство бизнес заводы Lada Haval

 

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