Скидки для авторынка: в РФ возобновляют действие программы льготных лизинга и кредитования

Российский авторынок продолжает стремительно падать в течение последних нескольких месяцев. Причины очевидны: отказ от поставок в страну многих импортируемых моделей, проблемы с производством машин, вызванные нехваткой комплектующих (сейчас часть российских заводов перешла на выпуск упрощённых машин), внушительный рост цен на многие модели, а также снижающаяся покупательская способность. Так, по данным АЕБ, в июне текущего года дилеры продали всего 27,7 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, для сравнения, годом ранее клиенты купили 154,6 тыс. единиц (-82%).



Теперь в Министерстве промышленности и торговли РФ объявили о возобновлении программ поддержки спроса на новые автомобили. В ведомстве пояснили, что ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность к тому, чтобы обеспечить запуск этих программ во второй половине текущего месяца.

В РФ снова начинает действовать программа льготных лизинга и автокредитования (она не работала с 2021 года). На льготный лизинг выделили 4,9 млрд рублей, а на льготное автокредитование – 10,2 млрд рублей. Важным уточнением стало изменение условий по льготному автокредитованию: если говорить простыми словами – теперь «дисконт» стал больше.



На фото: Lada Granta

«Субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России», – пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Кроме того, выросла максимальная цена автомобилей, которые могут участвовать в программе – теперь 2 млн рублей. Напомним, в прошлые годы скидка составляла 10% от стоимости автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей на авансовый платеж по кредиту.

Как отметил глава Минпромторга, сейчас программа поддержки спроса распространяется на все модели российских брендов Lada, УАЗ и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей. При этом среди марок нет Hyundai, Kia, Volkswagen, а также официально покинувшей РФ Renault, хотя, согласно постановлению, машины должны быть выпущены не ранее года, предшествующего году приобретения автомобиля (то есть под условия они подходить должны).



На фото: УАЗ Patriot

Ещё, по данным «Коммерсанта», программа не распространяется на автомобили китайского бренда Haval, которые выпускаются на заводе под Тулой. Сообщается, что проблема в количестве баллов по 719-му постановлению о локализации. В Минпромторге подсчитали, что у китайских автомобилей от 1 тыс. до 1,2 тыс. баллов в зависимости от модели, при этом, согласно нынешней норме, сейчас требуется не менее 2 тыс. баллов.

По программе поддержки спроса в кредит теперь можно будет купить электромобиль, причём с повышенной скидкой в размере 35% (но не более 925 тыс. рублей). В ведомстве напомнили, что в сентябре в РФ запустят производство электромобилей Evolute, в продаже они появятся в том же месяце.



По расчётам Минпромторга, до конца текущего года в стране по условиям программ поддержки спроса удастся реализовать почти 80 тыс. автомобилей. Из них примерно 50 тыс. машин придутся на программу льготного автокредитования, около 25,7 тыс. единиц – на программу льготного лизинга. Напомним, по прогнозам ведомства, на авторынке РФ по итогам 2022 года будет реализовано не более 750 тыс. легковых машин.

