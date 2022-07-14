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Скидки для авторынка: в РФ возобновляют действие программы льготных лизинга и кредитования

14.07.2022 30 0 0

По расчётам Минпромторга, до конца текущего года в стране по условиям программ поддержки спроса удастся реализовать около 80 тыс. машин.

 

Российский авторынок продолжает стремительно падать в течение последних нескольких месяцев. Причины очевидны: отказ от поставок в страну многих импортируемых моделей, проблемы с производством машин, вызванные нехваткой комплектующих (сейчас часть российских заводов перешла на выпуск упрощённых машин), внушительный рост цен на многие модели, а также снижающаяся покупательская способность. Так, по данным АЕБ, в июне текущего года дилеры продали всего 27,7 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, для сравнения, годом ранее клиенты купили 154,6 тыс. единиц (-82%).

Теперь в Министерстве промышленности и торговли РФ объявили о возобновлении программ поддержки спроса на новые автомобили. В ведомстве пояснили, что ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность к тому, чтобы обеспечить запуск этих программ во второй половине текущего месяца.

В РФ снова начинает действовать программа льготных лизинга и автокредитования (она не работала с 2021 года). На льготный лизинг выделили 4,9 млрд рублей, а на льготное автокредитование – 10,2 млрд рублей. Важным уточнением стало изменение условий по льготному автокредитованию: если говорить простыми словами – теперь «дисконт» стал больше.

На фото: Lada Granta

«Субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России», – пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Кроме того, выросла максимальная цена автомобилей, которые могут участвовать в программе – теперь 2 млн рублей. Напомним, в прошлые годы скидка составляла 10% от стоимости автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей на авансовый платеж по кредиту.

Как отметил глава Минпромторга, сейчас программа поддержки спроса распространяется на все модели российских брендов Lada, УАЗ и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей. При этом среди марок нет Hyundai, Kia, Volkswagen, а также официально покинувшей РФ Renault, хотя, согласно постановлению, машины должны быть выпущены не ранее года, предшествующего году приобретения автомобиля (то есть под условия они подходить должны).

На фото: УАЗ Patriot

Ещё, по данным «Коммерсанта», программа не распространяется на автомобили китайского бренда Haval, которые выпускаются на заводе под Тулой. Сообщается, что проблема в количестве баллов по 719-му постановлению о локализации. В Минпромторге подсчитали, что у китайских автомобилей от 1 тыс. до 1,2 тыс. баллов в зависимости от модели, при этом, согласно нынешней норме, сейчас требуется не менее 2 тыс. баллов.

По программе поддержки спроса в кредит теперь можно будет купить электромобиль, причём с повышенной скидкой в размере 35% (но не более 925 тыс. рублей). В ведомстве напомнили, что в сентябре в РФ запустят производство электромобилей Evolute, в продаже они появятся в том же месяце.

По расчётам Минпромторга, до конца текущего года в стране по условиям программ поддержки спроса удастся реализовать почти 80 тыс. автомобилей. Из них примерно 50 тыс. машин придутся на программу льготного автокредитования, около 25,7 тыс. единиц – на программу льготного лизинга. Напомним, по прогнозам ведомства, на авторынке РФ по итогам 2022 года будет реализовано не более 750 тыс. легковых машин.

Россия авторынок производство бизнес Lada УАЗ ГАЗ Haval Renault Hyundai KIA Volkswagen

 

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