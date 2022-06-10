Будущее авторынка РФ: стало известно о прогнозах Минпромторга

Продолжающийся кризис ощутимо ударит по российскому авторынку в этом году. Ожидается, что на сокращающееся количество проданных новых машин окажут влияние несколько факторов. В этот список входят проблемы с производством, вызванные нехваткой комплектующих и нарушением логистических цепочек; отказ от поставок в РФ ряда импортируемых моделей, а также рост цен и снижающаяся покупательская способность.



Продажи новых автомобилей в РФ находятся в «минусе» ещё с прошлого года, однако в марте 2022-го падение стало резким. Так, в марте результаты рухнули почти на 63%, в апреле – на 78,5% , а в мае – на 83,5%. Стоит отметить, что показатели уменьшаются не только по отношению к аналогичному периоду прошлого года, но и к предыдущему месяцу: в марте 2022-го дилеры продали 55,1 тыс. экземпляров, в апреле – 32,7 тыс. единиц, а в мае показатель упал до 24,2 тыс. легковых и лёгких коммерческих автомобилей (по статистике Ассоциации европейского бизнеса).



​Теперь появился ориентировочный прогноз от Министерства промышленности и торговли РФ. О предполагаемом будущем российского авторынка рассказал заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Тигран Парсаданян. Согласно цитате ТАСС, по расчётам ведомства до конца текущего года продажи легковых автомобилей в РФ составят около 750 тыс. единиц. Сообщается, что по отношению к результату прошлого года, падение составит 55%.

Пожалуй, на фоне результатов нескольких прошлых месяцев такие ожидания кажутся весьма оптимистичными. Очевидно, в ведомстве делают ставки на то, что частично решатся проблемы автопрома. Так, представитель Минпромторга напомнил о том, что ранее власти смягчили требования к сертификации автомобилей в стране: теперь производители могут выпускать машины, соответствующие всем экологическим классам (включая даже «Евро-0»), без систем ABS, ESP и подушек безопасности, а устройства ЭРА-ГЛОНАСС не обязательно оснащать функцией автоматического срабатывания после аварии.



Напомним, по данным АЕБ, в течение 2021 года российские дилеры реализовали 1 666 780 легковых и лёгких коммерческих автомобилей, этот результат на 4,3% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. За последнее десятилетие самый низкий результат на авторынке РФ был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда клиенты купили 1 425 786 экземпляров.

Ранее, ещё в апреле, с ориентировочным прогнозом выступил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. Тогда он отметил, что, согласно «положительному сценарию», продажи новых машин в РФ по итогам 2022 года составят около 800 тыс. – 850 тыс. шт. Ниже этой отметки будут результаты в случае, если у местных заводов останутся не решённые проблемы позже третьего квартале этого года. В «Автостате» тогда же предусматривали и «пессимистичный сценарий», при котором российский авторынок сожмётся до 470 тыс. единиц.

