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  • Авторынок РФ продолжил стремительное падение в мае. «Китайцы» поднимаются в рейтинге марок

Авторынок РФ продолжил стремительное падение в мае. «Китайцы» поднимаются в рейтинге марок

06.06.2022 523 0 0

Результат продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за первые пять месяцев 2022 года – 318 114 экземпляров, что на 52% меньше, по сравнению с показателем января-мая прошлого года (в количественном выражении объём продаж рухнул на 345 198 машин).

 

Согласно сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), падение российского авторынка и не думает останавливаться или замедляться. Он находится в «минусе» с прошлого года, но в течение последних трёх месяцев спад продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в стране стал в разы заметнее. Так, в марте клиенты купили немногим больше 55 тыс. машин, в апреле – менее 33 тыс. единиц, а в мае результат скатился до нового «минимума» – 24 268 шт. (традиционно напомним, что АЕБ использует данные по дилерским отгрузкам). Этот показатель на 83,5% меньше, чем в мае 2021 года, а в количественном выражении «минус» составил 123 110 единиц.

МестоМаркаПродажи в мае 2022 года, шт.Продажи в мае 2021 года, шт.Разница, %
1Lada601238 284- 84
2Kia360618 818- 81
3Hyundai291616 261- 82
4ГАЗ18904381- 57
5Renault178912 482- 86
6УАЗ13022199- 41
7Geely9072001- 55
8Haval8923167- 72
9Skoda8059561- 92
10Volkswagen5799115- 94
11Mazda4882210- 78
12Toyota4567349- 94
13Nissan4153827- 89
14Mitsubishi3702110- 82
15Changan321442- 27
16Ford ком. авт.2381540- 85
17Audi1851511- 88
18Peugeot130754- 83
19DFM1150-
20Genesis88241- 63
21Suzuki87931- 91
22FAW86263- 67
23Citroёn84408- 79
24Subaru80583- 86
25Great Wall71--

Судя по информации АЕБ, продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за первые пять месяцев 2022 года составили 318 114 экземпляров, что на 52% меньше, по сравнению с показателем января-мая прошлого года (в количественном выражении объём продаж рухнул на 345 198 машин). Отметим, в ежемесячную статистику не входят результаты BMW, Mini и Mercedes-Benz, так как эти марки публикуют данные раз в квартал. Кроме того, в мае 2022-го не поступили данные от Chery, Cheryexeed, нет информации и от ушедших из РФ брендов GM Group – Cadillac и Chevrolet.

На фото: Lada Granta

В ТОП-25 наиболее востребованных в РФ автомобильных брендов по итогам прошлого месяца положительной динамики нет ни у одного. «Минусами» не обозначены результаты только двух китайских брендов, недавно вернувшихся на российский рынок – DFM и Great Wall. В оставшейся части таблицы у всех брендов тоже «минусы», на этот раз, в отличие от марта и апреля, «плюсом» не отмечена даже марка Isuzu, которая недавно привезла в РФ внедорожник MU-X.

В списке «самых продаваемых моделей» в мае этого года числится всего пара «плюсов». Один из них снова у паркетника Hyundai Tucson, который за месяц поднялся с 19 строки на 15-ую. Положительную динамику также демонстрирует кроссовер Haval Jolion, правда, этот солидный прирост легко объяснить тем, что продажи SUV стартовали в мае 2021-го, за первый месяц на рынке РФ дилеры успели продать всего 115 экземпляров.

МестоМодельПродажи в мае 2022 года, шт.Продажи в мае 2021 года, шт.Разница, %
1Lada Granta230512 829- 82,0
2Lada Vesta153810 050- 84,7
3Kia Rio12026682- 82,0
4Hyundai Creta11975717- 79,1
5Lada Niva11026169- 82,1
6Hyundai Solaris7546232- 87,9
7Lada Largus VP6424864- 86,8
8Renault Duster5613784- 85,2
9Kia Sportage5602084-73,1
10Kia Seltos5021733- 71,0
11Geely Coolray473934- 49,4
12Skoda Rapid4444469- 90,1
13Haval Jolion425115+ 269,6
14VW Polo3975102- 92,2
15Hyundai Tucson362205+76,6
16Renault Logan3612905- 87,6
17Mazda CX-53591234- 70,9
18Kia Cerato3161033- 69,4
19Renault Sandero3152257- 86,0
20Renault Kaptur3011785- 83,1
21УАЗ Patriot275926- 70,3
22Lada Xray2562636- 90,3
23Renault Arkana2501678- 85,1
24Kia Soul2471050- 76,5
25Kia Sorento2271481- 84,7

Отметим, у всех остальных моделей зафиксирован весьма солидный «минус». Причём речь идёт и о тех автомобилях, владельцы брендов которых решили полностью свернуть или приостановить деятельность в РФ, и о тех, которые продолжают выпускать локально, и даже о машинах отечественных брендов. Очевидно, большей части россиян (особенно в нынешних экономических условиях) не по карману покупка автомобилей по актуальным ценам. Кроме того, проблемой остаётся и нехватка деталей, серьёзно затормозившая местный автопром.

На фото: Geely Coolray

По сравнению с апрельским ТОП-25, список покинули Mitsubishi Outlander (был на 13 месте), Kia Ceed (на 22 строчке) и Toyota RAV4 (на 25 позиции). Вместо них рейтинг пополнили паркетники Geely Coolray, Renault Kaptur и Arkana. Напомним, французская компания приняла решение передать российские активы Группы в госсобственность РФ. Так, пакет акций АВТОВАЗа получил институт НАМИ (научный центр подведомственен Минпромторгу), а московский завод перешёл столичному правительству.

Нет ни единого «плюса» и в десятке наиболее востребованных лёгких коммерческих автомобилей. Отрицательной динамики избежал только новичок Hyundai Staria, который ещё не продавался в мае 2021 года.

МестоМодельПродажи в мае 2022 года, шт.Продажи в мае 2021 года, шт.Разница, %
1ГАЗ Gazelle13073702- 64,7
2УАЗ Classic Commercial686766- 10,4
3ГАЗ Sobol583679- 14,1
4Ford Transit2381540- 84,5
5УАЗ Profi138289- 52,2
6Hyundai Staria78--
7Lada Largus VU781493- 94,8
8Lada Granta VU72190- 62,1
9Peugeot Traveller46204- 77,5
10Peugeot Expert21119- 82,4

Официальные отчёты о продажах новых автомобилей в РФ теперь выходят без традиционного прогноза о будущем российского авторынка. Однако это не значит, что у экспертов нет предположений по этому вопросу. Как сообщалось ещё в апреле, председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев считает, что продажи новых автомобилей в стране по итогам года могут сократиться на 50%. Он пояснил, что рынок в 2022-ом может сжаться до 800 тыс. машин. Хотя, глядя на нынешние результаты, можно предположить, что итоговый показатель окажется ещё ниже. Напомним, за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда дилерам удалось продать менее 1,5 млн единиц.

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