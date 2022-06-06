Авторынок РФ продолжил стремительное падение в мае. «Китайцы» поднимаются в рейтинге марок

Результат продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за первые пять месяцев 2022 года – 318 114 экземпляров, что на 52% меньше, по сравнению с показателем января-мая прошлого года (в количественном выражении объём продаж рухнул на 345 198 машин).

Согласно сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), падение российского авторынка и не думает останавливаться или замедляться. Он находится в «минусе» с прошлого года, но в течение последних трёх месяцев спад продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в стране стал в разы заметнее. Так, в марте клиенты купили немногим больше 55 тыс. машин, в апреле – менее 33 тыс. единиц, а в мае результат скатился до нового «минимума» – 24 268 шт. (традиционно напомним, что АЕБ использует данные по дилерским отгрузкам). Этот показатель на 83,5% меньше, чем в мае 2021 года, а в количественном выражении «минус» составил 123 110 единиц.



Место Марка Продажи в мае 2022 года, шт. Продажи в мае 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada 6012 38 284 - 84 2 Kia 3606 18 818 - 81 3 Hyundai 2916 16 261 - 82 4 ГАЗ 1890 4381 - 57 5 Renault 1789 12 482 - 86 6 УАЗ 1302 2199 - 41 7 Geely 907 2001 - 55 8 Haval 892 3167 - 72 9 Skoda 805 9561 - 92 10 Volkswagen 579 9115 - 94 11 Mazda 488 2210 - 78 12 Toyota 456 7349 - 94 13 Nissan 415 3827 - 89 14 Mitsubishi 370 2110 - 82 15 Changan 321 442 - 27 16 Ford ком. авт. 238 1540 - 85 17 Audi 185 1511 - 88 18 Peugeot 130 754 - 83 19 DFM 115 0 - 20 Genesis 88 241 - 63 21 Suzuki 87 931 - 91 22 FAW 86 263 - 67 23 Citroёn 84 408 - 79 24 Subaru 80 583 - 86 25 Great Wall 71 - -

Судя по информации АЕБ, продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за первые пять месяцев 2022 года составили 318 114 экземпляров, что на 52% меньше, по сравнению с показателем января-мая прошлого года (в количественном выражении объём продаж рухнул на 345 198 машин). Отметим, в ежемесячную статистику не входят результаты BMW, Mini и Mercedes-Benz, так как эти марки публикуют данные раз в квартал. Кроме того, в мае 2022-го не поступили данные от Chery, Cheryexeed, нет информации и от ушедших из РФ брендов GM Group – Cadillac и Chevrolet.

На фото: Lada Granta

В ТОП-25 наиболее востребованных в РФ автомобильных брендов по итогам прошлого месяца положительной динамики нет ни у одного. «Минусами» не обозначены результаты только двух китайских брендов, недавно вернувшихся на российский рынок – DFM и Great Wall. В оставшейся части таблицы у всех брендов тоже «минусы», на этот раз, в отличие от марта и апреля, «плюсом» не отмечена даже марка Isuzu, которая недавно привезла в РФ внедорожник MU-X.

В списке «самых продаваемых моделей» в мае этого года числится всего пара «плюсов». Один из них снова у паркетника Hyundai Tucson, который за месяц поднялся с 19 строки на 15-ую. Положительную динамику также демонстрирует кроссовер Haval Jolion, правда, этот солидный прирост легко объяснить тем, что продажи SUV стартовали в мае 2021-го, за первый месяц на рынке РФ дилеры успели продать всего 115 экземпляров.



Место Модель Продажи в мае 2022 года, шт. Продажи в мае 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 2305 12 829 - 82,0 2 Lada Vesta 1538 10 050 - 84,7 3 Kia Rio 1202 6682 - 82,0 4 Hyundai Creta 1197 5717 - 79,1 5 Lada Niva 1102 6169 - 82,1 6 Hyundai Solaris 754 6232 - 87,9 7 Lada Largus VP 642 4864 - 86,8 8 Renault Duster 561 3784 - 85,2 9 Kia Sportage 560 2084 -73,1 10 Kia Seltos 502 1733 - 71,0 11 Geely Coolray 473 934 - 49,4 12 Skoda Rapid 444 4469 - 90,1 13 Haval Jolion 425 115 + 269,6 14 VW Polo 397 5102 - 92,2 15 Hyundai Tucson 362 205 +76,6 16 Renault Logan 361 2905 - 87,6 17 Mazda CX-5 359 1234 - 70,9 18 Kia Cerato 316 1033 - 69,4 19 Renault Sandero 315 2257 - 86,0 20 Renault Kaptur 301 1785 - 83,1 21 УАЗ Patriot 275 926 - 70,3 22 Lada Xray 256 2636 - 90,3 23 Renault Arkana 250 1678 - 85,1 24 Kia Soul 247 1050 - 76,5 25 Kia Sorento 227 1481 - 84,7

Отметим, у всех остальных моделей зафиксирован весьма солидный «минус». Причём речь идёт и о тех автомобилях, владельцы брендов которых решили полностью свернуть или приостановить деятельность в РФ, и о тех, которые продолжают выпускать локально, и даже о машинах отечественных брендов. Очевидно, большей части россиян (особенно в нынешних экономических условиях) не по карману покупка автомобилей по актуальным ценам. Кроме того, проблемой остаётся и нехватка деталей, серьёзно затормозившая местный автопром.



На фото: Geely Coolray

По сравнению с апрельским ТОП-25, список покинули Mitsubishi Outlander (был на 13 месте), Kia Ceed (на 22 строчке) и Toyota RAV4 (на 25 позиции). Вместо них рейтинг пополнили паркетники Geely Coolray, Renault Kaptur и Arkana. Напомним, французская компания приняла решение передать российские активы Группы в госсобственность РФ. Так, пакет акций АВТОВАЗа получил институт НАМИ (научный центр подведомственен Минпромторгу), а московский завод перешёл столичному правительству.

Нет ни единого «плюса» и в десятке наиболее востребованных лёгких коммерческих автомобилей. Отрицательной динамики избежал только новичок Hyundai Staria, который ещё не продавался в мае 2021 года.



Место Модель Продажи в мае 2022 года, шт. Продажи в мае 2021 года, шт. Разница, % 1 ГАЗ Gazelle 1307 3702 - 64,7 2 УАЗ Classic Commercial 686 766 - 10,4 3 ГАЗ Sobol 583 679 - 14,1 4 Ford Transit 238 1540 - 84,5 5 УАЗ Profi 138 289 - 52,2 6 Hyundai Staria 78 - - 7 Lada Largus VU 78 1493 - 94,8 8 Lada Granta VU 72 190 - 62,1 9 Peugeot Traveller 46 204 - 77,5 10 Peugeot Expert 21 119 - 82,4

Официальные отчёты о продажах новых автомобилей в РФ теперь выходят без традиционного прогноза о будущем российского авторынка. Однако это не значит, что у экспертов нет предположений по этому вопросу. Как сообщалось ещё в апреле, председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев считает, что продажи новых автомобилей в стране по итогам года могут сократиться на 50%. Он пояснил, что рынок в 2022-ом может сжаться до 800 тыс. машин. Хотя, глядя на нынешние результаты, можно предположить, что итоговый показатель окажется ещё ниже. Напомним, за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда дилерам удалось продать менее 1,5 млн единиц.

