Авторынок РФ продолжил стремительное падение в мае. «Китайцы» поднимаются в рейтинге марок

Согласно сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), падение российского авторынка и не думает останавливаться или замедляться. Он находится в «минусе» с прошлого года, но в течение последних трёх месяцев спад продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в стране стал в разы заметнее. Так, в марте клиенты купили немногим больше 55 тыс. машин, в апреле – менее 33 тыс. единиц, а в мае результат скатился до нового «минимума» – 24 268 шт. (традиционно напомним, что АЕБ использует данные по дилерским отгрузкам). Этот показатель на 83,5% меньше, чем в мае 2021 года, а в количественном выражении «минус» составил 123 110 единиц.
|Место
|Марка
|Продажи в мае 2022 года, шт.
|Продажи в мае 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|6012
|38 284
|- 84
|2
|Kia
|3606
|18 818
|- 81
|3
|Hyundai
|2916
|16 261
|- 82
|4
|ГАЗ
|1890
|4381
|- 57
|5
|Renault
|1789
|12 482
|- 86
|6
|УАЗ
|1302
|2199
|- 41
|7
|Geely
|907
|2001
|- 55
|8
|Haval
|892
|3167
|- 72
|9
|Skoda
|805
|9561
|- 92
|10
|Volkswagen
|579
|9115
|- 94
|11
|Mazda
|488
|2210
|- 78
|12
|Toyota
|456
|7349
|- 94
|13
|Nissan
|415
|3827
|- 89
|14
|Mitsubishi
|370
|2110
|- 82
|15
|Changan
|321
|442
|- 27
|16
|Ford ком. авт.
|238
|1540
|- 85
|17
|Audi
|185
|1511
|- 88
|18
|Peugeot
|130
|754
|- 83
|19
|DFM
|115
|0
|-
|20
|Genesis
|88
|241
|- 63
|21
|Suzuki
|87
|931
|- 91
|22
|FAW
|86
|263
|- 67
|23
|Citroёn
|84
|408
|- 79
|24
|Subaru
|80
|583
|- 86
|25
|Great Wall
|71
|-
|-
Судя по информации АЕБ, продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за первые пять месяцев 2022 года составили 318 114 экземпляров, что на 52% меньше, по сравнению с показателем января-мая прошлого года (в количественном выражении объём продаж рухнул на 345 198 машин). Отметим, в ежемесячную статистику не входят результаты BMW, Mini и Mercedes-Benz, так как эти марки публикуют данные раз в квартал. Кроме того, в мае 2022-го не поступили данные от Chery, Cheryexeed, нет информации и от ушедших из РФ брендов GM Group – Cadillac и Chevrolet.
В ТОП-25 наиболее востребованных в РФ автомобильных брендов по итогам прошлого месяца положительной динамики нет ни у одного. «Минусами» не обозначены результаты только двух китайских брендов, недавно вернувшихся на российский рынок – DFM и Great Wall. В оставшейся части таблицы у всех брендов тоже «минусы», на этот раз, в отличие от марта и апреля, «плюсом» не отмечена даже марка Isuzu, которая недавно привезла в РФ внедорожник MU-X.
В списке «самых продаваемых моделей» в мае этого года числится всего пара «плюсов». Один из них снова у паркетника Hyundai Tucson, который за месяц поднялся с 19 строки на 15-ую. Положительную динамику также демонстрирует кроссовер Haval Jolion, правда, этот солидный прирост легко объяснить тем, что продажи SUV стартовали в мае 2021-го, за первый месяц на рынке РФ дилеры успели продать всего 115 экземпляров.
|Место
|Модель
|Продажи в мае 2022 года, шт.
|Продажи в мае 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|2305
|12 829
|- 82,0
|2
|Lada Vesta
|1538
|10 050
|- 84,7
|3
|Kia Rio
|1202
|6682
|- 82,0
|4
|Hyundai Creta
|1197
|5717
|- 79,1
|5
|Lada Niva
|1102
|6169
|- 82,1
|6
|Hyundai Solaris
|754
|6232
|- 87,9
|7
|Lada Largus VP
|642
|4864
|- 86,8
|8
|Renault Duster
|561
|3784
|- 85,2
|9
|Kia Sportage
|560
|2084
|-73,1
|10
|Kia Seltos
|502
|1733
|- 71,0
|11
|Geely Coolray
|473
|934
|- 49,4
|12
|Skoda Rapid
|444
|4469
|- 90,1
|13
|Haval Jolion
|425
|115
|+ 269,6
|14
|VW Polo
|397
|5102
|- 92,2
|15
|Hyundai Tucson
|362
|205
|+76,6
|16
|Renault Logan
|361
|2905
|- 87,6
|17
|Mazda CX-5
|359
|1234
|- 70,9
|18
|Kia Cerato
|316
|1033
|- 69,4
|19
|Renault Sandero
|315
|2257
|- 86,0
|20
|Renault Kaptur
|301
|1785
|- 83,1
|21
|УАЗ Patriot
|275
|926
|- 70,3
|22
|Lada Xray
|256
|2636
|- 90,3
|23
|Renault Arkana
|250
|1678
|- 85,1
|24
|Kia Soul
|247
|1050
|- 76,5
|25
|Kia Sorento
|227
|1481
|- 84,7
Отметим, у всех остальных моделей зафиксирован весьма солидный «минус». Причём речь идёт и о тех автомобилях, владельцы брендов которых решили полностью свернуть или приостановить деятельность в РФ, и о тех, которые продолжают выпускать локально, и даже о машинах отечественных брендов. Очевидно, большей части россиян (особенно в нынешних экономических условиях) не по карману покупка автомобилей по актуальным ценам. Кроме того, проблемой остаётся и нехватка деталей, серьёзно затормозившая местный автопром.
По сравнению с апрельским ТОП-25, список покинули Mitsubishi Outlander (был на 13 месте), Kia Ceed (на 22 строчке) и Toyota RAV4 (на 25 позиции). Вместо них рейтинг пополнили паркетники Geely Coolray, Renault Kaptur и Arkana. Напомним, французская компания приняла решение передать российские активы Группы в госсобственность РФ. Так, пакет акций АВТОВАЗа получил институт НАМИ (научный центр подведомственен Минпромторгу), а московский завод перешёл столичному правительству.
Нет ни единого «плюса» и в десятке наиболее востребованных лёгких коммерческих автомобилей. Отрицательной динамики избежал только новичок Hyundai Staria, который ещё не продавался в мае 2021 года.
|Место
|Модель
|Продажи в мае 2022 года, шт.
|Продажи в мае 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|ГАЗ Gazelle
|1307
|3702
|- 64,7
|2
|УАЗ Classic Commercial
|686
|766
|- 10,4
|3
|ГАЗ Sobol
|583
|679
|- 14,1
|4
|Ford Transit
|238
|1540
|- 84,5
|5
|УАЗ Profi
|138
|289
|- 52,2
|6
|Hyundai Staria
|78
|-
|-
|7
|Lada Largus VU
|78
|1493
|- 94,8
|8
|Lada Granta VU
|72
|190
|- 62,1
|9
|Peugeot Traveller
|46
|204
|- 77,5
|10
|Peugeot Expert
|21
|119
|- 82,4
Официальные отчёты о продажах новых автомобилей в РФ теперь выходят без традиционного прогноза о будущем российского авторынка. Однако это не значит, что у экспертов нет предположений по этому вопросу. Как сообщалось ещё в апреле, председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев считает, что продажи новых автомобилей в стране по итогам года могут сократиться на 50%. Он пояснил, что рынок в 2022-ом может сжаться до 800 тыс. машин. Хотя, глядя на нынешние результаты, можно предположить, что итоговый показатель окажется ещё ниже. Напомним, за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда дилерам удалось продать менее 1,5 млн единиц.
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