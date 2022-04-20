Chevrolet и Cadillac уходят из РФ: концерн GM прекратит поставки машин и запчастей

Американский концерн General Motors серьёзно сократил деятельность в РФ ещё в 2015 году: тогда рынок покинули массовые модели брендов, входящих в состав GM; в полном составе ушёл Opel, который на тот момент принадлежал концерну (позже марка перешла в собственность французской группы PSA, а сейчас входит в состав автогиганта Stellantis и присутствует на российском рынке). Также GM прекратил выпуск автомобилей на заводе под Санкт-Петербургом и сначала законсервировал площадку, а позже продал её корейской компании Hyundai. Кроме того, в течение нескольких лет в стране продолжался выпуск внедорожников Chevrolet Niva, потом завод выкупил партнёр по проекту – АВТОВАЗ (модель переименовали в Lada Niva Travel).



На фото: Chevrolet Tahoe

Согласно официальным сайтам марок, в РФ сейчас представлены SUV Chevrolet Tahoe, Traverse и Trailblazer; а Cadillac продавал здесь XT4, XT5, XT6 и внедорожник Escalade, кроме того, на местной странице Кадиллака анонсирован электрический кроссовер Lyriq. Вероятно, об этих моделях россиянам придётся забыть: как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, американский концерн General Motors окончательно уходит из России.

По данным издания, сейчас GM увольняет сотрудников представительства концерна в РФ. Помимо этого, российские дилеры получили уведомление о том, что прекращены поставки и автомобилей, и запчастей. Стоит напомнить, что запрет на экспорт в страну так называемых «роскошных» автомобилей из Штатов был введён ещё 11 марта этого года. Источник «Ъ» отметил, что в General Motors решение было принято после получения разъяснений по этому вопросу от регулирующего органа в США.



На фото: Cadillac XT5

Пока что подтверждения от GM о полном уходе с российского рынка не поступало. На официальном сайте местного представительства размещено сообщение о «расширении мер по остановке операционной деятельности в России». Также в компании подчеркнули, что импорт автомобилей был приостановлен ещё 28 февраля, сейчас производитель принял решение продлить остановку деятельности в РФ.

Отметим, по итогам 2021 года в РФ клиенты купили 1046 машин марки Chevrolet, лидером стал внедорожник Tahoe (нынешний стартовый ценник – 7,4 млн рублей). Дилеры машин бренда Cadillac реализовали 2377 экземпляров, самыми востребованными оказались XT5 (стоимость – от 4,81 млн рублей) и Escalade (от 9,6 млн рублей).



На фото: Cadillac Escalade

Напомним, ранее в РФ также импортировались лицензионные недорогие легковые автомобили, выпускаемые под маркой Chevrolet на заводах в Узбекистане и Казахстане. Поставки этих машин на российский рынок был остановлен ещё 9 марта. Пока что неизвестно, будут ли в дальнейшем возобновлены поставки этих «бюджетников» от UzAuto (основатели – UzAutoSanoat и General Motors).

Многие иностранные компании ставят на паузу деятельность в РФ, в том числе работу местных заводов. Так, совсем недавно стало известно о том, что автогигант Stellantis следом за Mitsubishi приостановил производство в России, речь идёт о калужском заводе «ПСМА Рус». Решение объясняется «растущим числом перекрёстных санкций и трудностями с логистикой».

