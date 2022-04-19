Stellantis следом за Mitsubishi приостановил производство в РФ

По предварительным данным, сегодня лишь четыре российских «легковых» предприятия продолжают производство.

Концерн Stellantis официально объявил о приостановке выпуска машин на калужском заводе «ПСМА Рус» (компании принадлежит 70% этого предприятия, остальной долей владеет Mitsubishi).

«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников», — говорится в заявлении российского офиса компании.

Информация о возможной «паузе» появилась еще в марте, тогда же Stellantis приостановил экспорт автомобилей калужской сборки, но производство для внутреннего рынка продолжалось за счет имевшегося запаса комплектующих. В Калуге Stellantis выпускал седаны Peugeot 408 и Citroen C4, среднеразмерные фургоны и микроавтобусы Peugeot Expert/Traveller, Citroen Jumpy/SpaceTourer и Opel Vivaro/Zafira Life, а также «каблучки» Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. К слову, до начала спецоперации компания собиралась расширить географию экспортных поставок, кроме того, в планах была организация производства модели Fiat Scudo для Европы. Очевидно, теперь эти проекты в лучшем случае «заморожены».

Между тем еще раньше о приостановке производства в Калуге объявила компания Mitsubishi (Outlander и Pajero Sport) – «до дальнейшего уведомления».

Агентство «Автостат» 15 апреля сообщало о том, что в РФ продолжают «легковое» производство лишь тульский Haval (кстати, в апреле на конвейер встал новый кроссовер Dargo), УАЗ, расположенное во Владивостоке СП Mazda-Sollers и калининградский «Автотор» (сборка Hyundai и Kia, выпуск BMW остановлен). При этом УАЗ в первой половине мая уйдет в корпоративный отпуск, ну а «Автотор» и Mazda-Sollers скоро вполне могут исчерпать запасы комплектующих.