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Fiat представил знакомые «новинки»: фургон Scudo и минивэн Ulysse

27.10.2021 97 0 0

Коммерческие модели являются «близнецами» Peugeot Expert/Traveller, Citroen Jumpy/SpaceTourer, Opel Vivaro/Zafira Life и Toyota ProAce.

 

Итальянская марка Fiat входит в состав автогиганта Stellantis, который был образован в начале текущего года за счёт объединения FCA и PSA. Сегодня Фиат рассекретил два новых коммерческих автомобиля – фургон Scudo и минивэн Ulysse. Если названия кажутся знакомыми, значит, память не подводит: эти имена компания ранее уже действительно использовала.

Так, небольшой фургон Fiat Scudo присутствовал на рынке с 1994-го по 2016 год, а также числившийся в линейке минивэн Ulysse дотянул только до 2010-го. Любопытно, что эти коммерческие автомобили тоже имели «братьев», выпускаемых под иными брендами, так как разрабатывались в рамках совместного проекта с PSA. В частности, «близнецами» Ulysse первого поколения являлись Citroën C8, Peugeot 807 и Lancia Phedra, а Scudo роднился с Citroën Dispatch и Peugeot Expert Van.

У ныне представленных новых фургона Scudo и минивэна Ulysse есть уже немало «родственников» от различных марок: ранее были представлены актуальные Peugeot Expert и Traveller, Citroen Jumpy и SpaceTourer, Opel Vivaro и Zafira Life, а также созданный в рамках партнёрского соглашения Toyota ProAce.

В основе моделей Фиата лежит платформа EMP2, как и у «близнецов». Кроме того, с ними новинки разделили и большую часть кузовных панелей и интерьер. Визуально коммерческие автомобили Fiat мало отличаются от ранее представленных «родственников». Так, у фургона и минивэна свои элементы декора и радиаторная решётка, при этом бампер, судя по опубликованному компанией изображению, позаимствован у «братьев» от Opel.

На фото: электроверсия нового фургона Fiat Scudo

По аналогии с автомобилями Citroen, Peugeot и Opel у коммерческих новинок Fiat тоже будет три варианта длины кузова на выбор (4,60, 4,95 и 5,30 метра). Минивэн Fiat Ulysse получит салон, рассчитанный на различное количество пассажиров (от шести до девяти посадочных мест). В свою очередь, Fiat Scudo получит варианты цельнометаллического фургона, комби и шасси с кабиной.

Моторная линейка такая же, как у «родственников». В Европе новые Фиаты предложат с турбодизелями объёмом 1,5 литра (102 или 120 л.с.), а также 2,0 литра (150 или 177 л.с.). Кроме того, у моделей будет и полностью «зелёная» версия: такие минивэн и фургон оснащаются электромотором, отдача которого составляет 136 л.с. (крутящий момент – 260 Нм). Максимальная скорость батарейных вариантов составляет 130 км/ч.

На фото: электроверсия нового минивэна Fiat Ulysse

Производство Fiat Scudo и Ulysse для старосветского рынка наладят на предприятии Stellantis Hordain, которое ранее называлось Sevel Nord. Завод располагается на севере Франции, здесь же ранее выпускались предшественники минивэна и фургона. До европейских дилеров Scudo доберётся к концу 2021-го – началу 2022 года, Ulysse же чуть позже – в первом квартале 2022-го.

Ещё Fiat Scudo планируют выпускать на калужском заводе ПСМА Рус, об этом стало известно минувшим летом. Тогда предполагалось, что автомобили будут отправлять на экспорт в Европу, а решение о выводе модели на российский рынок на тот момент принято не было. Также не ясно, появится ли на конвейере российской площадки Ulysse. Если планы по сборке новинок Fiat претворятся в жизнь, то в Калуге, скорее всего, будут выпускать только машины с ДВС.

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