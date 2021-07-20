Сегодня на калужском заводе ПСМА Рус было объявлено о планах на ближайшие два года. И они весьма амбициозные: Stellantis намерен экспортировать производимые в Калуге модели и автокомпоненты в Европу, для чего на базе российского предприятия будет создан хаб. И речь не только об успешно стартовавших на нашем рынке Peugeot Expert, Citroёn Jumpy и Opel Vivaro.

До конца 2022 года на конвейер в Калуге встанет модель подразделения Fiat Professional – Scudo. Интересно, что решения о продаже Scudo в России пока не принято, и с высокой долей вероятности в первое время она будет поставляться исключительно на экспорт.

Отметим, прежний Scudo из линейки Fiat Professional уже давно убрали, а новый еще не представили. Однако эта машина нам наверняка знакома: скорее всего, как и в предыдущем поколении, новая модель окажется близнецом Peugeot Expert/Citroen Jumpy. Пассажирская версия у такого Фиата тоже наверняка будет – она должна заменить нынешний Talento, который является клоном Renault Trafic. Кстати, у Fiat уже был опыт сборки в РФ – он завершился в 2011 году после того, как итальянская компания и российский Соллерс перестали сотрудничать.



Серьезные экспортные планы Stellantis строит и в отношении локализованного в Калуге дизельного мотора 1.6 – единственного экспортно-ориентированного двигателя для пассажирских автомобилей в России. Мощностей калужского завода достаточно для производства 72 000 штук, но пока в планах на ближайшие годы выход на объем 30 000 силовых агрегатов. Поставки планируются не только в Европу, но и в Латинскую Америку и Северную Африку. Первые поставки начнутся во втором полугодии 2021 года.

В первом полугодии 2021 года Stellantis запустил в Калуге платформу для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroёn и Opel и увеличил объемы производства на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Также в Stellantis заявили, что уже в этом году в калужском регионе создадут 1000 новых рабочих мест.