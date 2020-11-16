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  • Новый грузопассажирский вэн: Peugeot e-Traveller превратился в Тойоту

Новый грузопассажирский вэн: Peugeot e-Traveller превратился в Тойоту

16.11.2020 167 0 0

Японская компания расширила семейство ProAce Verso на европейском рынке за счёт полностью электрической версии.

 

Toyota наладила выпуск актуальной модели Proace Verso в 2016 году. Автомобиль создан на той же основе, что и  Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer, Opel Zafira Life. Продажи модели японской марки постепенно идут вверх: так, по итогам 2019 года европейским дилерам удалось реализовать 10 947 машин, что на 23,1% меньше, чем годом ранее. В текущем году результат, конечно, снизился: за январь-сентябрь 2020-го был продан 6601 автомобиль (-19,8%), однако, это объясняется последствиями пандемии коронавируса.

Экологические нормы в Европе становятся всё более суровыми, это вынуждает автопроизводителей расширять «зелёный» модельный ряд. На этот раз со своим электрокаром выступила Toyota: в компании решили добавить в семейство вэнов ProAce Verso полностью электрическую версию. 

Новинка от Тойоты, по сути, представляет собой аналог Peugeot e-Traveller и других автомобилей французской группы PSA. В основе ProAce Verso Electriс лежит платформа EMP2 (Efficient Modular Platform). Базовой является батарея ёмкостью 50 кВт*ч, такой вэн может проехать на одной зарядке до 230 километров (расчёт вели по используемому в Европе циклу WLTP); опционально доступен аккумулятор ёмкостью 75 кВт*ч, с ним запас хода автомобиля равен 330 км.

У ProAce Verso Electriс имеется бортовое зарядное устройство мощностью 7,4 кВт (за доплату предлагается вариант на 11 кВт). При подключении к 100-киловаттному терминалу батарея меньшей ёмкости зарядится за 30 минут, а для «заправки» более ёмкого аккумулятора понадобится 45 минут.

«Начинка» у электрической версии вэна одна: такая же, как у ранее представленных Peugeot e-Traveller и Opel Vivaro-e. Речь идёт о 136-сильном электромоторе, максимальный крутящий момент которого составляет 260 Нм. Электровэн способен разгоняться до 130 км/ч.

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Электрическая версия Toyota ProAce Verso будет представлена в трёх вариантах длины кузова и четырёх модификациях: Combi, Shuttle, Family и VIP. В зависимости от версии салон вмещает от 5 до 9 седоков. Тяговая батарея располагается под полом и, по сути, не влияет на объём грузового отсека. У представленного электрокара он варьируется от 280 до 1060 литров.

В списке оборудования Toyota ProAce Verso Electriс имеются: бесключевой доступ, подогрев сидений, мультимедийная система с тачскрином диагональю 7 дюймов, электрический стояночный тормоз, а также комплекс безопасности Toyota Safety Sense. Опционально доступны функция мониторинга слепых зон, климат-контроль, навигация и широкоугольная видеокамера на корме.

На старосветском рынке продажи электроверсии Toyota ProAce Verso начнутся в первом квартале 2021 года. Цены в компании пока не рассекретили, они станут известны ближе к старту продаж. Стоимость «обычного» вэна на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, начинается с отметки 45 064,54 евро (эквивалентно около 4,08 млн рублей по текущему курсу).

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