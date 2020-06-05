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  • Peugeot выводит на рынок e-Traveller: две версии батареи, три варианта длины, до 9 мест в салоне

Peugeot выводит на рынок e-Traveller: две версии батареи, три варианта длины, до 9 мест в салоне

05.06.2020 36 0 0

«Начинка» электрического вэна французской марки копирует представленный в конце апреля текущего года Opel Vivaro-e.

 

Компания Peugeot выпускает свой пассажирский вэн Traveller с 2016 года. По итогам 2019-го продажи модели в Европе составили 11 359 экземпляров, что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Теперь же подоспела электрическая версия автомобиля, что неудивительно, если учесть, что экологические нормы в Старом свете постепенно становятся всё строже. Ожидается, что «зелёный» вариант улучшит показатели модели на рынке.

От «стандартного» вэна с ДВС Peugeot e-Traveller можно отличить визуально. Так, на месте традиционной решётки радиатора у него располагается заглушка, на ней изменённый логотип бренда – двухцветный лев (у обычной версии он просто хромированный). Кроме того, имеется зарядный порт на левом переднем крыле автомобиля, а также маркировка с названием модификации на корме.

Салон у электрического вэна практически такой же, как и у обычного, только под сенсорным экраном мультимедийной системы (диагональ – 7 дюймов) у него располагается кнопочный селектор вместо традиционного рычага коробки передач или круглой шайбы. Также у «зелёной» версии на приборной панели имеется датчик уровня заряда аккумулятора и информация о текущем режиме движения: есть три программы – Eco (82 л.с., 180 Нм), Normal (109 л.с., 210 Нм) и Power (136 л.с., 260 Нм).

Платформа у Peugeot e-Traveller такая же как и у «обычного» вэна с ДВС – EMP2 (Efficient Modular Platform). На этой же «тележке» базируются двойники модели – Toyota ProAce Verso, Citroen Spacetourer и Opel Zafira Life.

«Розеточный» вэн предлагается в трёх вариантах длины: у версии Compact этот габарит составляет 4609 мм, Standard – 4959 мм, а у Long – 5306 мм. Число посадочных мест варьируется от пяти до девяти, а объём багажного отделения – от 1,5 тыс. до 4,9 тыс. литров. В списке дополнительного оборудования у Peugeot e-Traveller числятся подогрев кресел, кожаную отделка салона, а также климат-контроль, который можно настраивать дистанционно с помощью смартфона.

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В плане «начинки» электрический Traveller копирует своего «брата» – представленный в конце апреля 2020-го Opel Vivaro-e. Электромотор всего один, его отдача составляет 136 л.с., а максимальный крутящий момент – 260 Нм. На разгон с места до «сотни» у вэна французской марки уходит 13,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч.

Напомним, в моторную гамму актуального «стандартного» Peugeot Traveller, предлагаемого в Европе, входят турбодизели объёмом 1,5 литра с отдачей 120 л.с., а также 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. В пару к ним идёт восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Для электровэна предлагается пара батарей на выбор: ёмкостью 50 и 75 кВт*ч. В первом случае запас хода составляет 230 км, во втором – 330 км (расчёт вели по циклу WLTP). Для того, чтобы «заправить» аккумулятор на 80% от терминала быстрой зарядки (мощностью 100 кВт), нужно полчаса. Если выполнять эту процедуру с помощью 11- и 7,4-киловаттных устройств, понадобится 5 и 7,5 часа соответственно. А если «заправляться» от бытовой розетки, то ждать придётся 31 час.

Продажи Peugeot e-Traveller в Европе начнутся до конца текущего года. Цены в компании пока не назвали. Минимальная цена актуального «стандартного» вэна на домашнем рынке, во Франции, стартует с отметки 37 950 евро, что эквивалентно 2,9 млн рублей. В России модель тоже предлагается (по цене от 1 949 900 рублей), но до нас электрические версии, скорее всего, не дойдут, так как спрос на такой транспорт в РФ слишком низкий.

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