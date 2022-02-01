Линейка комплектаций Lada Niva Travel пополнилась «черной» версией

Новое исполнение Black отличилось не только декором, но и расширенным списком оборудования. Правда, расширенный он, если сравнивать с исходной – и довольно «простой» – версией.

Внедорожник Niva сменил галстук-бабочку Chevrolet на ладью летом 2020-го, в конце того же года модель пережила рестайлинг, получив «фамилию» Travel. На рынок преобразившаяся Нива вышла в феврале 2021-го. В целом прошлый год для внедорожника оказался удачным: в РФ реализовано 25 415 экземпляров, тогда как в 2020-м под марками Lada и Chevrolet продано 19 824 единицы (результат Шнивы в 2019-м – 20 693 штуки). Ну а год нынешний Niva Travel начинает с обновки – представлена особая версия Black. К слову, аналогичное «черное» исполнение имеется и у других моделей Lada – Vesta, Xray и Niva Legend (так теперь зовется классическая Нива, она же бывшая Лада 4x4).

Lada Niva Travel Black

Итак, за основу для Niva Travel Black взяли вторую по старшинству комплектацию Comfort. У «комфортного» внедорожника изначально имеются черные корпуса наружных зеркал и аналогичного цвета накладки на бамперах и колесных арках. У Black же в этом цвете еще выполнены 16-дюймовые колеса (Niva Travel Comfort положены 15-дюймовые), вдобавок на крыше есть рейлинги, а на задних дверях – шильдики с названием спецверсии. Защитный колпак запасного колеса сделан в цвет кузова – как у топовых версий.



Lada Niva Travel Black 1 / 4 Lada Niva Travel Black 2 / 4 Lada Niva Travel Black 3 / 4 Lada Niva Travel Black 4 / 4

В салоне – черный потолок, а кресла обиты тканью с ромбовидной прострочкой. В список оборудования наряду со стандартными для Niva Travel Comfort кондиционером, аудиоподготовкой, подогревом передних сидений и охлаждаемым перчаточным ящиком еще входят складной ключ зажигания, сигнализация и центральный замок с дистанционным управлением.



Lada Niva Travel Black 1 / 4 Lada Niva Travel Black 2 / 4 Lada Niva Travel Black 3 / 4 Lada Niva Travel Black 4 / 4

Все версии Niva Travel оснащаются «атмосферником» 1.7 мощностью 80 л.с., который работает в паре с безальтернативной пятиступенчатой «механикой». У модели постоянный полный привод.



Цена Lada Niva Travel Black – от 972 900 рублей, тогда как комплектация Comfort сегодня обойдется минимум в 936 900 рублей.