Авторынок РФ по итогам 2022 года может рухнуть на 50%: прогноз – не больше 800 тысяч машин

За последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда дилерам удалось продать 1 425 786 экземпляров.

Нынешний кризис болезненно ударит по авторынку РФ: вероятно, на это повлияют проблемы с производством машин (из-за нехватки комплектующих и нарушения логистических цепочек), отказ от поставок многих импортируемых моделей, а также рост цен и снижающаяся покупательская способность. Всё это приведёт к серьёзному падению российского рынка новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Уже появились ориентировочные прогнозы.



По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса) Алексея Калицева, которого цитирует ТАСС, продажи новых автомобилей в РФ в 2022 году могут сократиться на 50%. Напомним, в течение 2021 года дилеры реализовали в стране 1 666 780 машин (на 4,3% больше, чем в «ковидном» 2020-ом). По словам эксперта, по итогам текущего года рынок может сжаться до 800 тыс. – 850 тыс. единиц.

Важное уточнение: прогнозируемый показатель станет возможным при так называемом «положительном сценарии». При нём производство автомобилей в РФ должно возобновиться в ближайшее время. В случае если у местного автопрома останутся актуальные проблемы позже третьего квартала текущего года, рынок по итогам года окажется ещё меньше, чем 800 тыс. единиц (а падение, соответственно, будет более чем вдвое).



По мнению Алексея Калицева, «ясность с поставками» появится в ближайшие несколько месяцев. «Я не ожидаю существенного улучшения ситуации в течение второго квартала, — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ. — Второй квартал – это будет период преодоления всех вопросов, которые есть».

Подобный прогноз, касающийся продаж новых автомобилей в РФ по итогам 2022 года, сделал и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков – «минус» 50%. По его словам, при реализации базового сценария объём купленных новых машин составит около 750 тыс. экземпляров. При оптимистичном – «минус» 35% – он будет равен примерно 980 тыс. шт. В случае пессимистичного сценария речь идёт уже о падении на 70% и показателе в 470 тыс. проданных за полный год новых автомобилей.



Если судить по данным АЕБ, за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда дилерам удалось продать 1 425 786 экземпляров. Даже по итогам «ковидного» 2020-го (в течение нескольких месяцев машины практически не продавались) показатель продаж в РФ составил 1 598 825 автомобилей. Напомним, 10 лет назад, в 2012 году, результат был равен почти 3 млн единиц (2 938 789 шт.).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в марте 2022-го российский авторынок рухнул на 63%: всего дилеры реализовали за прошлый месяц 55 129 новых машин. В ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в РФ «минусы» у всех, кроме двух моделей – Hyundai Tucson и Geely Tugella.

