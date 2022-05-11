Авторынок РФ в апреле: падение почти на 80%, почти все «бестселлеры» ТОП-25 в минусе

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за первую треть 2022 года составили 293 846 экземпляров. Этот результат на 43% меньше, чем в январе-апреле прошлого года (в количественном выражении клиенты купили меньше на 222 088 шт.).

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), стремительный спад российского авторынка в апреле этого года продолжился. Отметим, в «минусе» он находится ещё с прошлого года, однако в течение последних двух месяцев динамика продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в стране находится в «крутом пике», очевидно, стремясь к новым минимальным показателям. Так, за апрель 2022 года в РФ было реализовано всего 32 706 экземпляров (АЕБ использует данные по дилерским отгрузкам). Этот результат говорит о том, что рынок рухнул на 78,5% по сравнению с апрелем 2021-го; в количественном выражении сокращение составило 119 258 машин.



На фото: Lada Xray и Vesta

По подсчётам АЕБ, продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за первую треть 2022 года составили 293 846 экземпляров: этот результат оказался на 43% меньше, чем в январе-апреле прошлого года; а в количественном выражении клиенты сокращение составило 222 088 шт. Традиционно напомним, что в ежемесячную статистику не входят результаты BMW, Mini и Mercedes-Benz (марки публикуют данные раз в квартал). Кроме того, в апреле 2022 не поступили данные от GM Group (бренды – Cadillac и Chevrolet).



Место Марка Продажи в апреле 2022 года, шт. Продажи в апреле 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada 8506 37 931 -78 2 Kia 4604 19 101 -76 3 Hyundai 4150 15 483 -73 4 Renault 2231 13 957 -84 5 ГАЗ 1892 4911 -61 6 УАЗ 1620 2546 -36 7 Skoda 1104 10 365 -89 8 Mitsubishi 867 2074 -58 9 Volkswagen 825 9449 -91 10 Haval 812 3001 -73 11 Toyota 786 8514 -91 12 Ford ком. авт. 781 1607 -51 13 Nissan 605 3681 -84 14 Chery 497 2980 -83 15 Mazda 488 2494 -80 16 Geely 433 1811 -76 17 Exeed (Cheryexeed) 403 200 +102 18 Changan 257 433 -41 19 Audi 248 1729 -86 20 Peugeot 185 843 -78 21 Genesis 156 321 -51 22 Suzuki 133 893 -85 23 FAW 122 279 -56 24 DFM 110 0 - 25 Citroёn 99 462 -79

В ТОП-25 самых востребованных в РФ автомобильных брендов по итогам апреля положительную динамику по-прежнему демонстрирует только Exeed (+102%, хотя в количественном выражении это всего 203 автомобиля). Напомним, китайская марка совсем недавно расширила российскую линейку за счёт кроссоверов LX и VX. В оставшейся части таблицы у абсолютного большинства брендов тоже «минусы» – единственный «плюс» снова, как и в марте, оказался у Isuzu (+33% или на 22 автомобиля больше), японцы недавно привезли в РФ внедорожник MU-X.



На фото: Kia Soul

В списке наиболее продаваемых в апреле моделей только один «плюс» – у паркетника Hyundai Tucson. Также кроссовер Haval Jolion пока считается новичком в ТОП-25, так как в апреле прошлого года он на российском рынке представлен не был. У всех остальных моделей зафиксирован «минус», причём весьма солидный. По сравнению с мартом текущего года, «рейтинг» покинули оба бестселлера бренда Nissan – Qashqai и X-Trail, а также Skoda Kodiaq, Renault Kaptur, Geely Tugella и бизнес-седан Toyota Camry. Кстати, ещё один популярный в РФ автомобиль японской марки – кроссовер RAV4 – вероятно, в следующем месяце тоже покинет список (сейчас находится на 25 строчке, в марте занимал 12-ую).



Место Модель Продажи в апреле 2022 года, шт. Продажи в апреле 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 2598 14 050 -81,5 2 Lada Vesta 1977 11 178 -82,3 3 Lada Niva 1941 5346 -63,7 4 Hyundai Solaris 1804 5163 -65,1 5 Kia Rio 1660 6996 -76,3 6 Hyundai Creta 1162 6445 -82,0 7 Renault Logan 902 3617 -75,1 8 Lada Largus VP 840 3474 -75,8 9 Skoda Rapid 686 4378 -84,3 10 Renault Duster 644 3696 -82,6 11 VW Polo 599 5164 -88,4 12 Kia Seltos 578 1502 -61,5 13 Mitsubishi Outlander 526 1541 -65,9 14 Lada Xray 497 2773 -82,1 15 УАЗ Patriot 433 960 -54,9 16 Kia Cerato 424 868 -51,2 17 Kia Sportage 382 2952 -87,1 18 Kia Sorento 372 1422 -73,8 19 Hyundai Tucson 369 41 +800,0 20 Mazda CX-5 363 1536 -76,4 21 Haval Jolion 350 - - 22 Kia Ceed 321 573 -44,0 23 Renault Sandero 319 2683 -88,1 24 Kia Soul 273 1123 -75,7 25 Toyota RAV4 273 2841 -90,7

Судя по апрельскому списку «бестселлеров», дилеры продолжают распродавать те машины, которые остаются на складах, ведь многие заводы по-прежнему приостановлены из-за соответствующего решения руководства или же работают не в полную силу (к примеру, АВТОВАЗ) из-за нехватки комплектующих. Место ушедших после марта моделей в ТОП-25 заняли Mitsubishi Outlander, Lada Xray, а также четыре модели Kia – Cerato, Sorento, Ceed и Soul.

В ТОП-10 самых востребованных лёгких коммерческих автомобилей тоже лишь один символический «плюс» – у Isuzu NMR85 (прирост составил 4 шт.). Кроме того, в список входит новичок Hyundai Staria (не продавался в апреле 2021-го).



Место Модель Продажи в апреле 2022 года, шт. Продажи в апреле 2021 года, шт. Разница, % 1 ГАЗ Gazelle 1354 4188 -67,7 2 УАЗ Classic Commercial 793 989 -19,8 3 Ford Transit 781 1607 -51,4 4 Lada Largus VU 555 5684 -90,2 5 ГАЗ Sobol 538 723 -25,6 6 УАЗ Profi 195 308 -36,7 7 Hyundai Staria 119 - - 8 Lada Granta VU 90 1074 -91,6 9 Peugeot Traveller 44 272 -83,8 10 Isuzu NMR85 37 33 +12,1

Ранее стало известно о прогнозе касательно авторынка РФ в 2022 году. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, продажи новых автомобилей в стране по итогам года могут сократиться на 50%. Он пояснил, что рынок в 2022-ом может сжаться до 800 тыс. машин. Напомним, за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда дилерам удалось продать менее 1,5 млн экземпляров.

