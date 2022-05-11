Авторынок РФ в апреле: падение почти на 80%, почти все «бестселлеры» ТОП-25 в минусе

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), стремительный спад российского авторынка в апреле этого года продолжился. Отметим, в «минусе» он находится ещё с прошлого года, однако в течение последних двух месяцев динамика продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в стране находится в «крутом пике», очевидно, стремясь к новым минимальным показателям. Так, за апрель 2022 года в РФ было реализовано всего 32 706 экземпляров (АЕБ использует данные по дилерским отгрузкам). Этот результат говорит о том, что рынок рухнул на 78,5% по сравнению с апрелем 2021-го; в количественном выражении сокращение составило 119 258 машин.
По подсчётам АЕБ, продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за первую треть 2022 года составили 293 846 экземпляров: этот результат оказался на 43% меньше, чем в январе-апреле прошлого года; а в количественном выражении клиенты сокращение составило 222 088 шт. Традиционно напомним, что в ежемесячную статистику не входят результаты BMW, Mini и Mercedes-Benz (марки публикуют данные раз в квартал). Кроме того, в апреле 2022 не поступили данные от GM Group (бренды – Cadillac и Chevrolet).
|Место
|Марка
|Продажи в апреле 2022 года, шт.
|Продажи в апреле 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|8506
|37 931
|-78
|2
|Kia
|4604
|19 101
|-76
|3
|Hyundai
|4150
|15 483
|-73
|4
|Renault
|2231
|13 957
|-84
|5
|ГАЗ
|1892
|4911
|-61
|6
|УАЗ
|1620
|2546
|-36
|7
|Skoda
|1104
|10 365
|-89
|8
|Mitsubishi
|867
|2074
|-58
|9
|Volkswagen
|825
|9449
|-91
|10
|Haval
|812
|3001
|-73
|11
|Toyota
|786
|8514
|-91
|12
|Ford ком. авт.
|781
|1607
|-51
|13
|Nissan
|605
|3681
|-84
|14
|Chery
|497
|2980
|-83
|15
|Mazda
|488
|2494
|-80
|16
|Geely
|433
|1811
|-76
|17
|Exeed (Cheryexeed)
|403
|200
|+102
|18
|Changan
|257
|433
|-41
|19
|Audi
|248
|1729
|-86
|20
|Peugeot
|185
|843
|-78
|21
|Genesis
|156
|321
|-51
|22
|Suzuki
|133
|893
|-85
|23
|FAW
|122
|279
|-56
|24
|DFM
|110
|0
|-
|25
|Citroёn
|99
|462
|-79
В ТОП-25 самых востребованных в РФ автомобильных брендов по итогам апреля положительную динамику по-прежнему демонстрирует только Exeed (+102%, хотя в количественном выражении это всего 203 автомобиля). Напомним, китайская марка совсем недавно расширила российскую линейку за счёт кроссоверов LX и VX. В оставшейся части таблицы у абсолютного большинства брендов тоже «минусы» – единственный «плюс» снова, как и в марте, оказался у Isuzu (+33% или на 22 автомобиля больше), японцы недавно привезли в РФ внедорожник MU-X.
В списке наиболее продаваемых в апреле моделей только один «плюс» – у паркетника Hyundai Tucson. Также кроссовер Haval Jolion пока считается новичком в ТОП-25, так как в апреле прошлого года он на российском рынке представлен не был. У всех остальных моделей зафиксирован «минус», причём весьма солидный. По сравнению с мартом текущего года, «рейтинг» покинули оба бестселлера бренда Nissan – Qashqai и X-Trail, а также Skoda Kodiaq, Renault Kaptur, Geely Tugella и бизнес-седан Toyota Camry. Кстати, ещё один популярный в РФ автомобиль японской марки – кроссовер RAV4 – вероятно, в следующем месяце тоже покинет список (сейчас находится на 25 строчке, в марте занимал 12-ую).
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2022 года, шт.
|Продажи в апреле 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|2598
|14 050
|-81,5
|2
|Lada Vesta
|1977
|11 178
|-82,3
|3
|Lada Niva
|1941
|5346
|-63,7
|4
|Hyundai Solaris
|1804
|5163
|-65,1
|5
|Kia Rio
|1660
|6996
|-76,3
|6
|Hyundai Creta
|1162
|6445
|-82,0
|7
|Renault Logan
|902
|3617
|-75,1
|8
|Lada Largus VP
|840
|3474
|-75,8
|9
|Skoda Rapid
|686
|4378
|-84,3
|10
|Renault Duster
|644
|3696
|-82,6
|11
|VW Polo
|599
|5164
|-88,4
|12
|Kia Seltos
|578
|1502
|-61,5
|13
|Mitsubishi Outlander
|526
|1541
|-65,9
|14
|Lada Xray
|497
|2773
|-82,1
|15
|УАЗ Patriot
|433
|960
|-54,9
|16
|Kia Cerato
|424
|868
|-51,2
|17
|Kia Sportage
|382
|2952
|-87,1
|18
|Kia Sorento
|372
|1422
|-73,8
|19
|Hyundai Tucson
|369
|41
|+800,0
|20
|Mazda CX-5
|363
|1536
|-76,4
|21
|Haval Jolion
|350
|-
|-
|22
|Kia Ceed
|321
|573
|-44,0
|23
|Renault Sandero
|319
|2683
|-88,1
|24
|Kia Soul
|273
|1123
|-75,7
|25
|Toyota RAV4
|273
|2841
|-90,7
Судя по апрельскому списку «бестселлеров», дилеры продолжают распродавать те машины, которые остаются на складах, ведь многие заводы по-прежнему приостановлены из-за соответствующего решения руководства или же работают не в полную силу (к примеру, АВТОВАЗ) из-за нехватки комплектующих. Место ушедших после марта моделей в ТОП-25 заняли Mitsubishi Outlander, Lada Xray, а также четыре модели Kia – Cerato, Sorento, Ceed и Soul.
В ТОП-10 самых востребованных лёгких коммерческих автомобилей тоже лишь один символический «плюс» – у Isuzu NMR85 (прирост составил 4 шт.). Кроме того, в список входит новичок Hyundai Staria (не продавался в апреле 2021-го).
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2022 года, шт.
|Продажи в апреле 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|ГАЗ Gazelle
|1354
|4188
|-67,7
|2
|УАЗ Classic Commercial
|793
|989
|-19,8
|3
|Ford Transit
|781
|1607
|-51,4
|4
|Lada Largus VU
|555
|5684
|-90,2
|5
|ГАЗ Sobol
|538
|723
|-25,6
|6
|УАЗ Profi
|195
|308
|-36,7
|7
|Hyundai Staria
|119
|-
|-
|8
|Lada Granta VU
|90
|1074
|-91,6
|9
|Peugeot Traveller
|44
|272
|-83,8
|10
|Isuzu NMR85
|37
|33
|+12,1
Ранее стало известно о прогнозе касательно авторынка РФ в 2022 году. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, продажи новых автомобилей в стране по итогам года могут сократиться на 50%. Он пояснил, что рынок в 2022-ом может сжаться до 800 тыс. машин. Напомним, за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда дилерам удалось продать менее 1,5 млн экземпляров.
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