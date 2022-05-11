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  • Авторынок РФ в апреле: падение почти на 80%, почти все «бестселлеры» ТОП-25 в минусе

Авторынок РФ в апреле: падение почти на 80%, почти все «бестселлеры» ТОП-25 в минусе

11.05.2022 371 0 0

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за первую треть 2022 года составили 293 846 экземпляров. Этот результат на 43% меньше, чем в январе-апреле прошлого года (в количественном выражении клиенты купили меньше на 222 088 шт.).

 

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), стремительный спад российского авторынка в апреле этого года продолжился. Отметим, в «минусе» он находится ещё с прошлого года, однако в течение последних двух месяцев динамика продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в стране находится в «крутом пике», очевидно, стремясь к новым минимальным показателям. Так, за апрель 2022 года в РФ было реализовано всего 32 706 экземпляров (АЕБ использует данные по дилерским отгрузкам). Этот результат говорит о том, что рынок рухнул на 78,5% по сравнению с апрелем 2021-го; в количественном выражении сокращение составило 119 258 машин.

На фото: Lada Xray и Vesta

По подсчётам АЕБ, продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за первую треть 2022 года составили 293 846 экземпляров: этот результат оказался на 43% меньше, чем в январе-апреле прошлого года; а в количественном выражении клиенты сокращение составило 222 088 шт. Традиционно напомним, что в ежемесячную статистику не входят результаты BMW, Mini и Mercedes-Benz (марки публикуют данные раз в квартал). Кроме того, в апреле 2022 не поступили данные от GM Group (бренды – Cadillac и Chevrolet).

МестоМаркаПродажи в апреле 2022 года, шт.Продажи в апреле 2021 года, шт.Разница, %
1Lada850637 931-78
2Kia460419 101-76
3Hyundai415015 483-73
4Renault223113 957-84
5ГАЗ18924911-61
6УАЗ16202546-36
7Skoda110410 365-89
8Mitsubishi8672074-58
9Volkswagen8259449-91
10Haval8123001-73
11Toyota7868514-91
12Ford ком. авт.7811607-51
13Nissan6053681-84
14Chery4972980-83
15Mazda4882494-80
16Geely4331811-76
17Exeed (Cheryexeed)403200+102
18Changan257433-41
19Audi2481729-86
20Peugeot185843-78
21Genesis156321-51
22Suzuki133893-85
23FAW122279-56
24DFM1100-
25Citroёn99462-79

В ТОП-25 самых востребованных в РФ автомобильных брендов по итогам апреля положительную динамику по-прежнему демонстрирует только Exeed (+102%, хотя в количественном выражении это всего 203 автомобиля). Напомним, китайская марка совсем недавно расширила российскую линейку за счёт кроссоверов LX и VX. В оставшейся части таблицы у абсолютного большинства брендов тоже «минусы» – единственный «плюс» снова, как и в марте, оказался у Isuzu (+33% или на 22 автомобиля больше), японцы недавно привезли в РФ внедорожник MU-X.

На фото: Kia Soul

В списке наиболее продаваемых в апреле моделей только один «плюс» – у паркетника Hyundai Tucson. Также кроссовер Haval Jolion пока считается новичком в ТОП-25, так как в апреле прошлого года он на российском рынке представлен не был. У всех остальных моделей зафиксирован «минус», причём весьма солидный. По сравнению с мартом текущего года, «рейтинг» покинули оба бестселлера бренда Nissan – Qashqai и X-Trail, а также Skoda Kodiaq, Renault Kaptur, Geely Tugella и бизнес-седан Toyota Camry. Кстати, ещё один популярный в РФ автомобиль японской марки – кроссовер RAV4 – вероятно, в следующем месяце тоже покинет список (сейчас находится на 25 строчке, в марте занимал 12-ую).

МестоМодельПродажи в апреле 2022 года, шт.Продажи в апреле 2021 года, шт.Разница, %
1Lada Granta259814 050-81,5
2Lada Vesta197711 178-82,3
3Lada Niva19415346-63,7
4Hyundai Solaris18045163-65,1
5Kia Rio16606996-76,3
6Hyundai Creta11626445-82,0
7Renault Logan9023617-75,1
8Lada Largus VP8403474-75,8
9Skoda Rapid6864378-84,3
10Renault Duster6443696-82,6
11VW Polo5995164-88,4
12Kia Seltos5781502-61,5
13Mitsubishi Outlander5261541-65,9
14Lada Xray4972773-82,1
15УАЗ Patriot433960-54,9
16Kia Cerato424868-51,2
17Kia Sportage3822952-87,1
18Kia Sorento3721422-73,8
19Hyundai Tucson36941+800,0
20Mazda CX-53631536-76,4
21Haval Jolion350--
22Kia Ceed321573-44,0
23Renault Sandero3192683-88,1
24Kia Soul2731123-75,7
25Toyota RAV42732841-90,7

Судя по апрельскому списку «бестселлеров», дилеры продолжают распродавать те машины, которые остаются на складах, ведь многие заводы по-прежнему приостановлены из-за соответствующего решения руководства или же работают не в полную силу (к примеру, АВТОВАЗ) из-за нехватки комплектующих. Место ушедших после марта моделей в ТОП-25 заняли Mitsubishi Outlander, Lada Xray, а также четыре модели Kia – Cerato, Sorento, Ceed и Soul.

В ТОП-10 самых востребованных лёгких коммерческих автомобилей тоже лишь один символический «плюс» – у Isuzu NMR85 (прирост составил 4 шт.). Кроме того, в список входит новичок Hyundai Staria (не продавался в апреле 2021-го).

МестоМодельПродажи в апреле 2022 года, шт.Продажи в апреле 2021 года, шт.Разница, %
1ГАЗ Gazelle13544188-67,7
2УАЗ Classic Commercial793989-19,8
3Ford Transit7811607-51,4
4Lada Largus VU5555684-90,2
5ГАЗ Sobol538723-25,6
6УАЗ Profi195308-36,7
7Hyundai Staria119--
8Lada Granta VU901074-91,6
9Peugeot Traveller44272-83,8
10Isuzu NMR853733+12,1

Ранее стало известно о прогнозе касательно авторынка РФ в 2022 году. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, продажи новых автомобилей в стране по итогам года могут сократиться на 50%. Он пояснил, что рынок в 2022-ом может сжаться до 800 тыс. машин. Напомним, за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда дилерам удалось продать менее 1,5 млн экземпляров.

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