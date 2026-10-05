Это не ИИнтересно: почему искусственный интеллект сделает всё, кроме BMW

Недавно мы опубликовали новость о том, что руководство BMW в попытках пережить кризис решило привлекать к работе искусственный интеллект везде, где только можно. И где нельзя – тоже, потому что выбора у них, по сути, нет. Понять баварцев, конечно, можно, но похоже, что они уже забыли, что такое для нормальных людей настоящий BMW.

Людям свойственно ошибаться – это нормально. Иногда из их ошибок рождаются замечательные вещи. В своё время таким образом появились скотч, суперклей, микроволновка, триплекс и даже «виагра», господи, прости. И много чего ещё. А когда Пол Маккартни приступил к записи своего хита Yesterday, профессиональные музыканты из струнного квартета ему сообщили, что семитактовая часть песни – это неквадратное построение и вообще«музыку так не пишут». К счастью, Маккартни таких слов не знал вовсе, и именно поэтому он и написал Yesterday.

Когда публике впервые показали Mercedes-Benz W210, многие посчитали, что видят не новый Е-класс, а какую-то лупоглазую мерзость. Где кирпичи и квадратные фары? Что это за обмылок такой? Он совсем не такой, какими должны быть эти автомобили! Нет, награду «Roter Punkt»он всё же получил, но это не отменяет того факта, что Стив Маттин и Бруно Сакко пошли против всех стереотипов. И выиграли, между прочим.

У BMW сейчас нет денег ни на гипотетического Стива Маттина, ни на потенциального Бруно Сакко, ни на смелые эксперименты. Концерну прямо сейчас нужны модели, которые помогут ему пережить непростое время. Ну а что получится в итоге? Что-то приторно правильное, стандартное. А значит, современно-безобразное, от чего у нормального человека зашкаливает внутренний мразометр.

Воображения у ИИ нет – это факт. Есть анализ существующего опыта, и так как задачу ставить перед ним будут практическую, результат получится таким же. И чего у ИИ не может быть в принципе – это чувств и эмоций. Вы можете себе представить BMW, который задуман безэмоциональным? Я – нет. Точнее, могу, но у меня в голове складывается образ почти любого современного кроссовера, но никак не BMW. Не могу сказать, что я фанат этой марки, но охотно признаю: они всегда умели сделать что-то такое, от чего в крови закипал азот. В том числе – благодаря тому, что далеко не всегда шли за модой и опытом других производителей. Сделать рядную «шестёрку» с цилиндрами небольшого объёма, которая по чисто физическим причинам «крутится» азартнее «четвёрки» такого же объёма? Легко! – держите! Тяжеленный седан с задним приводом, который теоретически должен управляться плохо, а практически делает это безупречно? Пожалуйста – забирайте. Говорят, избыточная управляемость – это нынче моветон? Да нам плевать, мы знаем, как сделать это так, чтобы оно ехало лучше всех остальных.

И это работало. А потом появились свинорылые Мерседесы и прочие железные бастарды, следующие мейнстриму. И я, к сожалению, не жду, что искусственный интеллект ошибётся и сделает что-то новое: он для этого слишком логичен. А там, где есть только техническое задание и логика, шедеврам места нет.

Скорее всего, привлекать ИИ к разработке автомобилей можно и нужно. Например, он вполне способен рассчитать кинематику подвески, заняться электронным документооборотом или логистикой. Наверное, с этим он справится. Но если попросить его оптимизировать технологию или помочь придумать что-то в области дизайна, эргономики или чего-то ещё, с чем потом человеку придётся сталкиваться непосредственно, ничего хорошего не выйдет. Во всяком случае я к этой затее отношусь скептически: лучшее, что может сделать искусственный интеллект из BMW, это Opel. А мне хотелось бы видеть машину, которая была бы почти живой личностью с некоторыми недостатками и вызывала желание дать ей человеческое имя. Такую, какими были BMW раньше, и очень жаль, что этот поезд ушёл безвозвратно.