Потери Renault от ухода из РФ составили 2,3 млрд евро, но на других рынках прибыль растёт

Совокупная выручка французской группы за первое полугодие 2022-го составила 21,057 млрд евро: этот результат на 10% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Французская группа объявила о временной приостановке работы в РФ в конце февраля, в качестве причины указывались проблемы с логистикой (этот вопрос многие местные автопроизводители не решили до сих пор). В марте Рено приостановила выпуск машин, соответствующее решение принял совет директоров. В апреле шло активное обсуждение дальнейшей судьбы активов Renault в России, а в мае она стала известна.



Напомним, французы продали свою долю (67,69%) акций АВТОВАЗа (точнее «Лада Авто Холдинг») институту НАМИ (это дочерняя структура Минпромторга), а оставшаяся часть акций (32,31%) осталась за Ростехом. Отметим, компания оставила за собой право выкупить свою долю обратно в течение следующих шести лет. Московский завод был передан столичному правительству, на его мощностях планируется начать производство легковых автомобилей под брендом «Москвич».



Французская группа в очередной раз подвела итоги деятельности. В Renault отметили, что из-за ухода из РФ по итогам первой половины 2022 года общая сумма расходов составила 2,3 млрд евро, а чистый убыток за этот же период оказался равен 1,357 млрд евро (годом ранее была зафиксирована прибыль в 354 млн евро). Согласно отчёту, прибыль от «продолжающейся деятельности» производителя составила 657 млн евро, она выросла на 458 млн евро по сравнению с показателем первой половины прошлого года.

Совокупная выручка Renault за первое полугодие составила 21,057 млрд евро, этот результат на 10% меньше, чем в январе-июне 2021-го. Компания произвела меньше автомобилей, это связано не только потерей бизнеса в РФ, но и с продолжающимся дефицитом микрочипов: в частности, из-за второй проблемы объём «недопроизводства» составит порядка 300 тыс. машин.



Несмотря на спад производства и продаж машин, в компании отметили, что выбранная стратегия себя окупает: она заключается в том, чтобы продавать меньше автомобилей, но при этом более маржинальных. Согласно отчёту Renault, по итогам первой половины 2022 года операционная маржа достигла 4,7%, тогда как в первом полугодии 2021-го она была равна 2,1%. Французский производитель обновил прогноз по годовой марже: предполагается, что показатель превысит 5%.

Российский рынок по важности для Renault занимал второе место после Франции. В РФ марка долгое время являлась первой среди самых популярных европейских брендов. В общем рейтинге по итогам продаж в 2021 году она пропустила вперёд только отечественную марку Lada, а также корейские – Kia и Hyundai. За 2021-ый местные дилеры Рено реализовали 131 552 экземпляра, что на 2% больше, чем годом ранее. По данным АЕБ, в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей по итогам прошлого года вошли сразу пять моделей Renault: Duster (41 471 шт.), Logan (29 783 шт.), Sandero (22 386 шт.), Kaptur (18 889 шт.) и Arkana (18 246 шт.).

