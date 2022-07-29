Заводы ×
  • Потери Renault от ухода из РФ составили 2,3 млрд евро, но на других рынках прибыль растёт

Потери Renault от ухода из РФ составили 2,3 млрд евро, но на других рынках прибыль растёт

29.07.2022 115 0 0

Совокупная выручка французской группы за первое полугодие 2022-го составила 21,057 млрд евро: этот результат на 10% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

 

Французская группа объявила о временной приостановке работы в РФ в конце февраля, в качестве причины указывались проблемы с логистикой (этот вопрос многие местные автопроизводители не решили до сих пор). В марте Рено приостановила выпуск машин, соответствующее решение принял совет директоров. В апреле шло активное обсуждение дальнейшей судьбы активов Renault в России, а в мае она стала известна.

Напомним, французы продали свою долю (67,69%) акций АВТОВАЗа (точнее «Лада Авто Холдинг») институту НАМИ (это дочерняя структура Минпромторга), а оставшаяся часть акций (32,31%) осталась за Ростехом. Отметим, компания оставила за собой право выкупить свою долю обратно в течение следующих шести лет. Московский завод был передан столичному правительству, на его мощностях планируется начать производство легковых автомобилей под брендом «Москвич».

Французская группа в очередной раз подвела итоги деятельности. В Renault отметили, что из-за ухода из РФ по итогам первой половины 2022 года общая сумма расходов составила 2,3 млрд евро, а чистый убыток за этот же период оказался равен 1,357 млрд евро (годом ранее была зафиксирована прибыль в 354 млн евро). Согласно отчёту, прибыль от «продолжающейся деятельности» производителя составила 657 млн евро, она выросла на 458 млн евро по сравнению с показателем первой половины прошлого года.

Совокупная выручка Renault за первое полугодие составила 21,057 млрд евро, этот результат на 10% меньше, чем в январе-июне 2021-го. Компания произвела меньше автомобилей, это связано не только потерей бизнеса в РФ, но и с продолжающимся дефицитом микрочипов: в частности, из-за второй проблемы объём «недопроизводства» составит порядка 300 тыс. машин.

Несмотря на спад производства и продаж машин, в компании отметили, что выбранная стратегия себя окупает: она заключается в том, чтобы продавать меньше автомобилей, но при этом более маржинальных. Согласно отчёту Renault, по итогам первой половины 2022 года операционная маржа достигла 4,7%, тогда как в первом полугодии 2021-го она была равна 2,1%. Французский производитель обновил прогноз по годовой марже: предполагается, что показатель превысит 5%.

Российский рынок по важности для Renault занимал второе место после Франции. В РФ марка долгое время являлась первой среди самых популярных европейских брендов. В общем рейтинге по итогам продаж в 2021 году она пропустила вперёд только отечественную марку Lada, а также корейские – Kia и Hyundai. За 2021-ый местные дилеры Рено реализовали 131 552 экземпляра, что на 2% больше, чем годом ранее. По данным АЕБ, в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей по итогам прошлого года вошли сразу пять моделей Renault: Duster (41 471 шт.), Logan (29 783 шт.), Sandero (22 386 шт.), Kaptur (18 889 шт.) и Arkana (18 246 шт.).

Россия производство Европа бизнес заводы Renault Dacia Lada Alpine

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Больше воздуха без наддува: что такое изменяемая геометрия впуска и зачем она нужна Наверняка все слышали про изменяемую геометрию впускного коллектора и даже встречали аббревиатуры вроде IMRC, DIVA, DSI, VIS или чего-то похожего. Что всё это такое, зачем это надо, чем отли... 193 0 2 29.07.2022
Статьи / Тюнинг Как улучшить старый ВАЗ в 2022 году: обзор технического тюнинга для отечественных машин Если ваша основная машина – немолодая «нашемарка», и финансовое положение вкупе со взлетевшими ценами в автосалонах отодвинуло покупку нового автомобиля в «туманное далёко», возможно, сейчас... 980 1 1 28.07.2022
Статьи / Авто недели Бюджетник в лучшем смысле этого слова: стоит ли покупать Peugeot 301 за 500 тысяч рублей Мы уже много раз пытались сэкономить и выбрать бюджетный седан:  Kia Spectra, Nissan Almera Classic, Fiat Albea, Renault Symbol... Все они по-своему неплохи, но уже перевалили психологическ... 2302 8 2 27.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15026 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10408 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7462 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings