АВТОВАЗ определился со сроками запуска кроссовера на базе Весты и нового семейства Lada

Российский автогигант также поделился производственными планами на вторую половину текущего года и на год следующий.

Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей Lada, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Речь идет о кроссовере на платформе Весты, о котором уже не раз упоминал президент российской компании Максим Соколов, а также о некоем отдельном семействе Lada сегмента B «на глобальной платформе». По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова (он, к слову, является председателем вазовского Совета), старт двух проектов новых моделей одобрен единогласно, а на конвейер машины встанут в 2024-2025 годах. Очередность не уточнили – не исключено, что первым в серию пойдет кроссовер на базе Lada Vesta.

Напомним, Веста построена на «тележке» Lada B/C, в семейство входят седан и универсал, плюс их «внедорожные» версии (грядущий паркетник, очевидно, будет иметь формат «традиционного» SUV). Прежде саму Vesta выпускал завод Lada Ижевск, но сейчас производство переносят в Тольятти, там старт выпуска уже обновленной модели намечен на весну следующего года.

Это не официальные изображения, а видение дизайнера Kolesa.ru того, каким может быть кроссовер на базе Lada Vesta 1 / 2 Это не официальные изображения, а видение дизайнера Kolesa.ru того, каким может быть кроссовер на базе Lada Vesta 2 / 2

Что же касается нового семейства Lada сегмента B, то, возможно, речь идет о Гранте следующего поколения (или модели-преемницы). Ну а «глобальной платформой» может оказаться «тележка» CMF-B от Группы Renault, прежнего владельца АВТОВАЗа. Некий новый новый седан B-класса на реношной платформе был запланирован уже давно, и, как выяснилось, вазовцы все еще намерены использовать эту архитектуру.



«Мы планируем выпустить целое семейство так называемой «Новой Granta»: и универсал, и седан, и универсал Cross на глобальной платформе CMF-B, которая досталась нам от предыдущих акционеров – Renault, и будет нами доработана», — рассказал ранее в интервью ТАСС президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

На прошедшем накануне заседании Совета директоров АВТОВАЗа также обсудили производственные планы на 2022 и 2023 годы. Так, «при сохранении текущей ситуации с санкционными ограничениями и поставками компонентов», во втором полугодии 2022-го компания намерена выпустить «до 140 тысяч новых автомобилей». А в следующем году перед АВТОВАЗом «поставлена задача выпустить до 500 тысяч автомобилей».

«Для обеспечения непрерывности производства и насыщения рынка новыми доступными автомобилями АВТОВАЗ ведет постоянную работу с поставщиками из России и дружественных стран по организации регулярных поставок необходимых компонентов», — отметили в пресс-службе Минпромторга РФ.