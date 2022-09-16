Бизнес ×
  • АВТОВАЗ определился со сроками запуска кроссовера на базе Весты и нового семейства Lada

АВТОВАЗ определился со сроками запуска кроссовера на базе Весты и нового семейства Lada

16.09.2022 409 1 1

Российский автогигант также поделился производственными планами на вторую половину текущего года и на год следующий.

 

Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей Lada, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Речь идет о кроссовере на платформе Весты, о котором уже не раз упоминал президент российской компании Максим Соколов, а также о некоем отдельном семействе Lada сегмента B «на глобальной платформе». По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова (он, к слову, является председателем вазовского Совета), старт двух проектов новых моделей одобрен единогласно, а на конвейер машины встанут в 2024-2025 годах. Очередность не уточнили – не исключено, что первым в серию пойдет кроссовер на базе Lada Vesta.

Напомним, Веста построена на «тележке» Lada B/C, в семейство входят седан и универсал, плюс их «внедорожные» версии (грядущий паркетник, очевидно, будет иметь формат «традиционного» SUV). Прежде саму Vesta выпускал завод Lada Ижевск, но сейчас производство переносят в Тольятти, там старт выпуска уже обновленной модели намечен на весну следующего года.

Это не официальные изображения, а видение дизайнера Kolesa.ru того, каким может быть кроссовер на базе Lada Vesta
1 / 2
Это не официальные изображения, а видение дизайнера Kolesa.ru того, каким может быть кроссовер на базе Lada Vesta
2 / 2

Что же касается нового семейства Lada сегмента B, то, возможно, речь идет о Гранте следующего поколения (или модели-преемницы). Ну а «глобальной платформой» может оказаться «тележка» CMF-B от Группы Renault, прежнего владельца АВТОВАЗа. Некий новый новый седан B-класса на реношной платформе был запланирован уже давно, и, как выяснилось, вазовцы все еще намерены использовать эту архитектуру.

«Мы планируем выпустить целое семейство так называемой «Новой Granta»: и универсал, и седан, и универсал Cross на глобальной платформе CMF-B, которая досталась нам от предыдущих акционеров – Renault, и будет нами доработана», — рассказал ранее в интервью ТАСС президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

На прошедшем накануне заседании Совета директоров АВТОВАЗа также обсудили производственные планы на 2022 и 2023 годы. Так, «при сохранении текущей ситуации с санкционными ограничениями и поставками компонентов», во втором полугодии 2022-го компания намерена выпустить «до 140 тысяч новых автомобилей». А в следующем году перед АВТОВАЗом «поставлена задача выпустить до 500 тысяч автомобилей».

«Для обеспечения непрерывности производства и насыщения рынка новыми доступными автомобилями АВТОВАЗ ведет постоянную работу с поставщиками из России и дружественных стран по организации регулярных поставок необходимых компонентов», — отметили в пресс-службе Минпромторга РФ.

седан кроссовер Россия АВТОВАЗ авторынок производство бизнес Lada Lada Vesta седан Lada Granta

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
16.09.2022 12:33
Иван Сергеев

Клоуны. Через три года ядерный пепел только начнет оседать.

Новые статьи

Статьи / Интересно Долгожданное прощание: почему погибла Lada Xray, но об этом никто не пожалел На прошлой неделе мы официально попрощались с Lada Xray: президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что модель никогда не вернется на конвейер. Это угадывалось еще весной, когда вслед за ост... 49 0 0 16.09.2022
Статьи / Ралли Мой финиш – горизонт: как мы участвовали в гонке «Сила Сибири» Недавно мы рассказывали о том, как прокатились на Jeep Wrangler из Москвы в Томск, чтобы принять участие во внедорожном турнире «Сила Сибири». Разумеется, бороться за первое место мы планир... 34 0 0 16.09.2022
Статьи / Дилер Россия без Renault: как выживают дилеры и автовладельцы после ухода компании С момента, когда компания Renault объявила об уходе из России, прошло ровно четыре месяца. За это время многое стало понятно: доля французов в АВТОВАЗе ушла государству, завод в Москве переш... 2020 4 4 15.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17879 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9519 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 8112 3 28 13.09.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings