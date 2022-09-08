Президент АВТОВАЗа подтвердил кроссовер на базе Lada Vesta и анонсировал новую Granta

По словам главы российского автогиганта, к разработке паркетника на платформе Весты компания приступит в ближайшее время. Точные сроки запуска кросса в серию не озвучены – не исключено, что на конвейер такая модель встанет через два-три года. Как и новая Гранта.

Нынешний президент АВТОВАЗа Максим Соколов еще летом намекал на то, что в гамме Lada может появиться кроссовер на базе Vesta. А теперь в интервью РБК глава российского производителя прямо заявил о будущем паркетнике.

«Мы не только думаем о производстве продукции сегодняшнего дня, а сегодня на конвейере у АВТОВАЗа стоит три модели – Lada Granta и Niva в классической, «легендарной», комплектации, и Niva Travel, но и, естественно, строим наши планы на среднесрочную перспективу. И помимо восстановления на конвейере таких моделей, как Lada Largus и Lada Vesta в следующем году, мы всерьез нацелены на производство собственных новых разработок, одна из которых базируется на нашей отечественной платформе, платформе Vesta: это будет новый современный кроссовер, самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться коллективом, научно-техническим центром АВТОВАЗа», — рассказал Максим Соколов РБК в рамках Восточного экономического форума.

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Увы, подробностей о кроссовере так и нет. В основе Весты, напомним, лежит «тележка» Lada B/C, в семейство входят седан и универсал, плюс их «внедорожные» версии (грядущий паркетник, очевидно, будет иметь формат «традиционного» SUV). Прежде модель выпускал завод Lada Ижевск, но сейчас производство переносят в Тольятти, там старт выпуска Весты – уже обновленной – намечен на весну следующего года.



В своем интервью президент АВТОВАЗа также рассказал о новой Гранте. «Это будет целое семейство автомобилей: и седан, и универсал, и на базе универсала более продвинутая модель, которую мы намерены производить через пару лет, и это будет новым шагом в нашем отечественном автомобилестроении», — сообщил Максим Соколов РБК.

Актуальные седан и кросс-универсал Lada Granta 1 / 4 Актуальные седан и кросс-универсал Lada Granta 2 / 4 Актуальные седан и кросс-универсал Lada Granta 3 / 4 Актуальные седан и кросс-универсал Lada Granta 4 / 4

При этом глава российской компании отметил, что разработка Гранты «не на нулевой стадии». «Так, например, у нас уже есть около двадцати, даже двадцати пяти прототипов вот этого нового автомобиля, новая Granta. Они прошли определенные вехи испытаний, но поставить модель на конвейер – это не то, что собрать один или даже мелкую партию опытного производства. Это серьезная работа инжиниринга, производственников, логистов, закупщиков. Поэтому это всегда требует времени, и два года, даже три года – это нормальный срок для запуска новой модели», — рассказал президент АВТОВАЗа.



Между тем прежде, когда АВТОВАЗ еще принадлежал Группе Renault, планировалось, что в следующем году под маркой Lada представят некий новый седан B-класса на реношной платформе CMF-B – судя по всему, речь шла именно о свежей Гранте. Не исключено, что те самые упомянутые прототипы сделаны именно на этой платформе. Но теперь «тележка» от Renault российской модели, вероятно, не светит.