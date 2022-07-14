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Планы АВТОВАЗа: кроссовер на базе Весты и новое семейство Lada

14.07.2022 368 0 0

Создание паркетника – дело «среднесрочной перспективы», новое семейство придется подождать подольше, зато в нем могут появиться автомобили класса С.

 

О планах АВТОВАЗа в интервью РИА Новости рассказал новый глава компании Максим Соколов. Главное – в среднесрочной перспективе под маркой Lada может появиться кроссовер на базе Весты, а в долгосрочной перспективе компания намерена создать совершенно новое семейство автомобилей.

«После утверждения новой стратегии АВТОВАЗа мы активно приступим к разработке новинок. Сначала на базе нашей отечественной автовазовской платформы Vesta, и здесь наши стремления – раскрою небольшими мазками секреты – будут направлены в сторону кроссоверов. Этот модельный ряд является сегодня наиболее востребованным среди покупателей. Я уверен, что в среднесрочной перспективе у нас есть все возможности доработать модель Vesta и выпустить на ее базе кроссовер», — сообщил Максим Соколов.

Никаких иных подробностей о паркетнике топ-менеджер не привел. Напомним, Веста построена на универсальной платформе Lada B/C, модель производят на ижевской площадке, в семейство входят седан и универсал, плюс их кросс-версии (грядущий паркетник, видимо, будет иметь формат «традиционного» SUV). В начале этого года Lada Vesta пережила полноценный рестайлинг, но из-за известных событий массовое производство так и не запустили – предполагается, что выпуск таких Вест начнется в 2023-м.

Рестайлинговые седан и кросс-универсал Lada Vesta. Интерьер до сих пор не рассекречен
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Рестайлинговые седан и кросс-универсал Lada Vesta. Интерьер до сих пор не рассекречен
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Рестайлинговые седан и кросс-универсал Lada Vesta. Интерьер до сих пор не рассекречен
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Ну а теперь про планируемое новое семейство Lada. По словам Максима Соколов, в основу этих машин ляжет новая же российская «тележка», причем, возможно, это будут более престижные автомобили.

«Уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня АВТОВАЗ – то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C. Это опять же будет скоординировано с новой стратегией АВТОВАЗа и российского автопрома в целом», — цитирует РИА Новости президента компании.

Глава АВТОВАЗа также отметил, что новая линейка «потребует больших инвестиций», однако, по его словам, российские покупатели «вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях», так что перед компанией «стоит задача глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме».

«Это потребует инвестиций не только со стороны АВТОВАЗа, но и со стороны наших поставщиков, партнеров и производителей автокомпонентов. Безусловно, рассчитываем и на поддержку государства. Сейчас в этом плане активно сотрудничаем с нашим акционером – ФГУП «НАМИ», у которого уже есть такой опыт», — сказал Максим Соколов. При этом он отметил, что «сейчас обозначать какую-то цифру еще рано», но «этот объем соответствует трендам мирового автомобилестроения».

Другой информации ни о «тележке», ни о грядущих Lada пока нет.

Что же касается нынешних моделей марки, то сейчас в Тольятти производят упрощенные Granta и Niva Legend. В этом году, как ожидается, также возобновится производство Niva Travel. Ларгус пока под вопросом, а вот Xray в 2022-м, по словам Максима Соколова, выпускать не будут (данных о дальнейшей судьбе Lada Xray нет).

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