Ещё одна упрощённая модель: Lada Granta Cross вернулась на конвейер

Продажи новых автомобилей в РФ продолжают стремительно снижаться, это касается в том числе и отечественной марки Lada: за первое полугодие дилеры реализовали в стране 74 714 машин, что на 63% меньше, чем в январе-июне 2021-го. Одной из причин отрицательной динамики остаются проблемы с производством: из-за нехватки комплектующих АВТОВАЗ простаивал в течение долгого времени. В результате властям в РФ пришлось пойти на смягчение требований к выпускаемым машинам, что позволило части возобновить работу предприятия.



На фото: Lada Granta Cross

О старте продаж упрощённой версии Lada Granta стало известно в середине прошлого месяца, тогда сообщалось, что в варианте исполнения Classic’22 предлагают седан, лифтбек и универсал (хэтчбек временно исключили из семейства). На прошлой неделе производитель рассказал о возвращении «оспортивленной» модификации Lada Granta Drive Active, а теперь АВТОВАЗ заявил, что на конвейер вернулся «приподнятый» универсал – Lada Granta Cross.



Напомним, у всех упрощённых Грант в версии Classic’22 – в том числе у кросс-версии – нет подушки безопасности водителя, системы ABS, преднатяжителей передних ремней безопасности, модуля системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС, иммобилайзера, а также подсказчика переключения передач в бортовом компьютере.



Granta Cross отличается от обычного универсала увеличенным дорожным просветом (198 мм, на 23 мм больше), защитным обвесом по периметру кузова, контрастной отделкой салона из ткани и экокожи. В базовую комплектацию входят рейлинги, кресло водителя может регулироваться по высоте; кроме того, у таких машин, как и у других Грант в версии Classic’22 есть электроусилитель руля, электростеклоподъёмники передних дверей, электропривод и обогрев боковых зеркал, бортовой компьютер, а также аудиоподготовка с четырьмя динамиками.



Под капотом вернувшейся на конвейер тольяттинского завода Lada Granta Cross находится 90-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, его максимальный крутящий момент равен 143 Нм. В пару к нему предлагается пятиступенчатая механическая коробка передач. АВТОВАЗ уже назвал официальную рекомендованную минимальную цену кросс-версии универсала в исполнении Classic’22 – 742 300 рублей. Производитель отметил, что этот ценник на 132 600 рублей меньше по сравнению с моделью в варианте Classic предыдущего модельного года.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, седан Granta в версии Classic’22 можно купить не менее, чем за 678 300 рублей, за «четырёхдверку» в варианте Drive Active просят не менее 804 900 рублей, стартовая стоимость лифтбека составляет не менее 698 300 рублей, за «обычный» универсал придётся как минимум 705 300 рублей.

Ранее в РФ стартовал также выпуск упрощённых версий автомобилей марки УАЗ – Patriot, Pickup и Profi. При их покупке можно сэкономить, при этом сокращение списка оборудования производитель позиционирует в качестве опции.

